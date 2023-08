Apple Inc (NASDAQ: AAPL) właśnie ogłosił swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał, który przekroczył szacunki Street. Akcje w górę, nadal notowane w dół w dłuższych godzinach.

Technologiczny gigant przypisał siłę w niedawno zakończonym kwartale przede wszystkim przychodom z usług, które wzrosły o 8,0% lepiej niż oczekiwano, do 21,21 mld USD. Dyrektor generalny Tim Cook powiedział CNBC po wydaniu :

Nazwał niedawno zaprezentowany zestaw słuchawkowy Vision Pro z mieszaną rzeczywistością potomkiem wieloletniego skupienia się Apple na sztucznej inteligencji i potwierdził, że międzynarodowa firma będzie nadal inwestować w sztuczną inteligencję.

Niedawno zgłoszono, że Apple Inc pracuje nad rywalem ChatGPT (czytaj więcej).

Jednak z drugiej strony iPhone, który zwykle jest najsilniejszym segmentem, spadł o 2,0% w ujęciu rocznym.

Telefon wygenerował 39,67 mld USD przychodu w trzecim kwartale w porównaniu do oczekiwanych 39,91 mld USD. Mimo to Angelo Zino z CFRA Research powiedział dziś w programie CNBC „ Closing Bell: Overtime ”:

Kwartał czerwcowy to zazwyczaj dolina cyklu iPhone’a. Więc ma to znacznie mniejsze znaczenie. Oczekujemy, że przynajmniej zasugerują, że przewidują powrót do wzrostu we wrześniu.