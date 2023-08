Kupuj euro, gdy trendy inflacyjne w USA iw Europie różnią się

Inflacja była głównym motorem zmienności na rynku walutowym w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Obawy, że inflacja wymknęła się spod kontroli w gospodarkach rozwiniętych, doprowadziły do zwiększonej zmienności wokół decyzji banków centralnych w zakresie stóp procentowych.

Wszak banki centralne zareagowały wzrostem stóp procentowych w obliczu szybko rosnących cen towarów i usług. To, co zrobił Fed (tj. agresywnie podniósł stopę funduszy) zostało naśladowane przez Europejski Bank Centralny (EBC), Bank Anglii (BOE) i Bank Kanady (BOC).

To był wyścig o jak najwyższe podwyżki. W takim środowisku nie było łatwo wybrać walutę i trzymać ją w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Ale teraz trendy inflacyjne zaczęły się rozchodzić. Mówiąc dokładniej, w Stanach Zjednoczonych słabną obawy o inflację, ale Europejczycy nadal oczekują wyższych cen towarów i usług w nadchodzących miesiącach.

Dlatego możemy być na początku cyklu, w którym Fed w Stanach Zjednoczonych zakończył fazę podwyżek stóp procentowych, podczas gdy EBC jest zmuszony do dalszych podwyżek. W takim środowisku euro, a w szczególności EUR/USD, jest zwyżkowe.

Niższa tendencja oczekiwań inflacyjnych konsumentów w USA

Jednym z najtrudniejszych zadań banku centralnego jest zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Innymi słowy, jeśli gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa spodziewają się wyższych cen w nadchodzących miesiącach (sześć miesięcy lub nawet rok), bank centralny ma trudności ze sprowadzeniem inflacji do celu.

Dlatego zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych jest kluczowe dla banków centralnych, a uczestnicy rynku uważnie śledzą zmiany trendów inflacyjnych.

W Stanach Zjednoczonych oczekiwania inflacyjne konsumentów mają tendencję spadkową, co daje Fed większą elastyczność w ustalaniu stóp procentowych – może wstrzymać podwyżki stóp procentowych lub nawet je zakończyć.

Jednak w Europie nie jest tak samo.

Europejscy konsumenci nadal martwią się inflacją

Niedawne badanie przeprowadzone przez ING w różnych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Hiszpania, Holandia czy Luksemburg, pokazuje, że ludzie oczekują wyższych cen niż zwykle przez co najmniej trzy lata.

Gospodarstwa domowe deklarują, że wydają więcej na żywność i artykuły spożywcze niż pięć lat temu. Mniej też oszczędzają.

Odzwierciedla to trudne zadanie, jakie stoi przed EBC w walce z inflacją. Sprowadzenie go do celu 2% wymaga więcej działań, w przeciwieństwie do sytuacji, w której znajduje się Fed.

Przy takich zmianach można zbudować optymistyczne argumenty dla euro. Kupowanie euro za dolara amerykańskiego lub japońskiego jena na podstawie czystej analizy fundamentalnej w celu spekulacji na temat zmiany trendów inflacyjnych może być handlem na resztę roku.

