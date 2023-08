„To zawstydzające” – analityk krytykuje proponowaną walutę BRICS

Dyskusje na temat waluty BRICS prawdopodobnie zdominują cykl wiadomości w przyszłym tygodniu, gdy przywódcy z dziesiątek krajów zbiorą się w Sandton w RPA. Oprócz pierwotnych członków BRICS, w spotkaniu wezmą również udział przywódcy innych krajów, takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Egipt.

Czy waluta BRICS będzie działać?

Republika Południowej Afryki, rotacyjna przewodnicząca BRICS, powiedziała, że utworzenie wspólnej waluty nie będzie w programie. Jednak analitycy uważają, że ci przywódcy będą zastanawiać się nad utworzeniem jednej „waluty handlowej”.

Większość krajów na rynkach wschodzących nadal jest zaniepokojona rosnącą dominacją dolara amerykańskiego. Obawy te nasiliły się w zeszłym roku, kiedy Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na bank centralny Rosji po inwazji na Ukrainę.

Wspólna waluta dla pierwotnych państw członkowskich BRICS nie byłaby możliwa ze względu na różnice między tymi walutami. Jednak dodanie nowych członków, w tym Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może mieć wpływ ze względu na ogromne zasoby, które posiadają.

Arabia Saudyjska i Rosja to najwięksi światowi gracze na rynku ropy i gazu. Dlatego mogliby zmusić kraje do kupowania tych produktów za pomocą wspólnej waluty. Jak widzieliśmy w 2022 roku, Rosji udało się zmusić kraje europejskie do kupowania gazu w rublach.

Jednak mechanika jednej waluty BRICS byłaby bardziej złożona. Po pierwsze, istnieje pewna nieufność wśród obecnych członków, w tym Rosji i Chin. Jednocześnie nie jest jasne, czy kraje te byłyby gotowe zrezygnować ze swoich walut w zamian za jedną.

Największym wyzwaniem jest utworzenie nowego banku centralnego BRICS, który będzie miał za zadanie zarządzać walutą. Istnieje również wyzwanie dotyczące tego, w jaki sposób kraje przejdą na nową walutę. W notatce Jim O’Neill, twórca BRICS, powiedział:

„To po prostu śmieszne. Zamierzają stworzyć bank centralny Brics? Jak byś to zrobił? To prawie żenujące.

Obawy o dolara amerykańskiego pozostają

Obawy BRICS dotyczące dolara amerykańskiego są uzasadnione. W ciągu ostatnich kilku lat siła dolara pozostawiła wiele krajów w tyle. Jak pisałem wcześniej, wiele krajów rynków wschodzących boryka się z poważnym niedoborem dolara. Jim O’Neill dodał :

„Rola dolara nie jest idealna dla sposobu, w jaki ewoluował świat. Masz wszystkie te gospodarki, które żyją z tego cyklicznego, niekończącego się zwrotu wszystkiego, co [Rezerwa Federalna USA] zdecyduje zrobić w interesie USA”.

Istnieją również obawy dotyczące gwałtownie rosnącego zadłużenia USA. Dług publiczny USA wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy do ponad 32 bilionów dolarów. I istnieje prawdopodobieństwo, że dług wzrośnie do ponad 50 bilionów dolarów do 2030 roku.

Ponadto stosowanie sankcji zirytowało wiele krajów. Wzrosły sankcje wobec krajów takich jak Korea Północna, Rosja, Chiny i Iran. Zastąpienie dolara amerykańskiego nie będzie jednak łatwe ze względu na jego silną dominację w światowej gospodarce. Dobrym tego przykładem jest euro , które przez ostatnie dwie dekady walczyło o zdetronizowanie dolara.

