Indeks w Szanghaju znalazł się pod presją w związku z rosnącymi wydarzeniami związanymi z czarnymi łabędziami w Chinach

Wyprzedaż indeksu Shanghai Composite trwała w tym tygodniu, ponieważ utrzymywały się obawy o chińską gospodarkę. W czwartek spadł do najniższego poziomu 3120 CNY, najniższego poziomu od stycznia tego roku. Podobnie jak Hang Seng, indeks osiągnął gorsze wyniki od swoich globalnych odpowiedników, takich jak Nasdaq 100 i S&P 500.

Kłopoty gospodarcze Chin

Shanghai Composite to indeks, który śledzi największe spółki w Chinach kontynentalnych. Większość wchodzących w jego skład spółek działa w sektorach finansowym i przemysłowym. Należą do nich między innymi firmy takie jak ICBC, PetroChina, Agricultural Bank of China i China Construction Bank.

Indeks szanghajski pozostawał w tyle za szerszym rynkiem z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, trwająca zimna wojna między Chinami a Stanami Zjednoczonymi odciągnęła więcej inwestorów od chińskiego rynku. Mówi się nawet o przesłuchiwaniu dyrektorów z Blackrock, Vanguard i State Street w sprawie ich inwestycji w Chinach.

Po drugie, inwestorzy martwią się spowolnieniem chińskiej gospodarki. Jak pisałem tutaj , dane ekonomiczne z Chin nie spełniły oczekiwań, zmuszając banki takie jak Barclays i JP Morgan do obniżenia ich rocznej prognozy. Produkcja przemysłowa i inwestycje w środki trwałe rosły wolniej niż oczekiwano.

Analitycy uważają, że sytuacja jest gorsza niż podają oficjalne statystyki. Na przykład powołują się na zachowanie towarów, takich jak ropa naftowa i miedź. Ponadto statystyki firm żeglugowych, takich jak Maersk i ZIM Integrated, pokazują, że globalny popyt maleje.

Największym problemem jest jednak krajowy sektor nieruchomości, który odpowiada za jedną czwartą PKB. Country Garden, wiodący deweloper z zobowiązaniami o wartości prawie 200 miliardów dolarów, zalega z płatnościami. W czwartkowym oświadczeniu firma ostrzegła przed niepewnością co do jej zdolności do spłaty obligacji w juanach i dolarach.

Podobnie Zhgrong, bank cienia, który nie zapłacił w tym tygodniu. Inne firmy, które ostatnio zalegały z płatnościami, to Kaisen, Sunac, Fantasia i KWG Group. W związku z tym istnieją obawy dotyczące zarażenia w sektorze.

Prognoza indeksu Shanghai Composite

Wykres dzienny pokazuje, że indeks w Szanghaju znajdował się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przekroczył ważne wsparcie na 3145, najniższym poziomie z 26 czerwca.

W tym samym czasie akcje spadły poniżej 50-dniowych i 25-dniowych średnich kroczących, sygnalizując, że niedźwiedzie mają kontrolę. Indeks spadł również poniżej poziomu 50% zniesienia Fibonacciego.

W związku z tym perspektywy dla indeksu w Szanghaju są niedźwiedzie, a kolejnym poziomem do obserwowania będzie poziom 3000.

