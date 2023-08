Najlepsze tokeny użytkowe do inwestowania w 2023 roku

Większość inwestorów wie, że tokeny, które zapewniają użyteczność ekosystemowi, któremu pomagają funkcjonować, generalnie stanowią znacznie lepsze inwestycje, ponieważ w przeciwieństwie do monet, które nie zapewniają użyteczności, takie jak monety memowe, tokeny użytkowe skorzystają na stałej presji zakupowej spowodowanej ich wymaganym wykorzystaniem. Może to dotyczyć opłat transakcyjnych, nagradzania użytkowników lub innej konkretnej usługi, jednak wszystkie te projekty posiadają cenę minimalną, która jest ustalana przez popyt na dane tokeny.

Które kryptowaluty użytkowe są najlepszymi inwestycjami?

Pomimo tego, że tokeny użytkowe są często lepszą inwestycją niż inne rodzaje tokenów, to nie wszystkie tokeny użytkowe są sobie równe. W rzeczywistości istnieje ogromna rozbieżność w jakości tokenów użytkowych, dlatego ważne jest, aby przeprowadzić badania przed wybraniem najlepszych tokenów użytkowych do zainwestowania.

Kluczowe znaczenie ma tutaj zrozumienie, jak działają tokeny użytkowe i co motywuje użytkowników ekosystemu do dalszego kupowania tokenów użytkowych w miarę upływu czasu. Przy tak wielu monetach użytkowych dostępnych na rynku, oto najlepsze tokeny użytkowe, które według większości krypto ekspertów mogą potencjalnie przynieść swoim posiadaczom duże zyski:

Shiba Memu (SHMU) Chancer (CHANCER) AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Basic Attention Token (BAT) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

Shiba Memu — Moneta meme o prawdziwej użyteczności

Czym jest Shiba Memu?

Shiba Memu to urocza moneta meme oparta na sympatycznej japońskiej rasie psów Shiba Inu. W przeciwieństwie do innych kryptowalut inspirowanych Shiba Inu, takich jak Dogecoin i Floki Inu, Shiba Memu ma rzeczywistą użyteczność dzięki możliwościom sztucznej inteligencji. Shiba Memu jest nie tylko uroczym szczeniakiem, ale potrafi też nieźle szczekać i ugryźć!

Shiba Memu wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, taką jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analiza nastrojów oraz rozpoznawanie obrazów i wideo, aby wywęszyć wszelkie wzmianki o nim w internecie. Jeśli wokół Shiba Memu i jego perspektyw pojawiają się jakiekolwiek negatywne lub wątpliwe opinie, sprytny szczeniak wchodzi w interakcję z użytkownikami na różnych platformach, aby zmienić ten sentyment na pozytywny. Ten robotyczny pies nieustannie uczy się na podstawie działań marketingowych w internecie, aby się doskonalić i promować jako najlepszy pies na rynku.

SHMU to psi przysmak stojący za tym marketingowym dziełem. Posiadając SHMU, inwestorzy uzyskują dostęp do pulpitu nawigacyjnego AI, na którym mogą zobaczyć, jak Shiba Memu merda ogonem dzięki działaniom marketingowym w czasie rzeczywistym. Posiadacze SHMU mogą również stakować swoje tokeny i przekazywać opinie oraz sugestie, w jaki sposób Shiba Memu może stać się jeszcze większą potęgą marketingową. Użytkownicy, których sugestie zostaną przyjęte przez szczeniaka, zostaną nagrodzeni dodatkowymi tokenami SHMU.

Jakie są powody, dla których warto zainwestować w Shiba Memu?

Shiba Memu ma swój własny rodowód, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsprzedaż. SHMU zyskuje na wartości każdego dnia o 0,000225 USD, dając inwestorom natychmiastowy zwrot z inwestycji zaraz po zakupie tokena. Pierwszego dnia inwestorzy mogli nabyć token po cenie zaledwie 0,11125 USD. Pod koniec 60-dniowej przedsprzedaży SHMU osiągnie wartość 0,0244 USD, co stanowi szalony wzrost o 119,33% dla tych, którzy mieli szczęście kupić SHMU pierwszego dnia. Każdy inwestor, który chce zobaczyć maksymalne zyski, powinien zainwestować jak najszybciej!

W przeciwieństwie do innych monet meme, które opierają się na początkowym szumie, a następnie zaczynają tracić na wartości, gdy blask się skończy, Shiba Memu ma prawdziwą, wbudowaną użyteczność, która zapewnia, że pozostanie na czele stawki. Biorąc pod uwagę, że rynek monet meme jest wart 20 miliardów dolarów, warto zainwestować w monetę, która ma rzeczywistą użyteczność i silny przypadek użycia. Doświadczeni inwestorzy powinni kupić SHMU jeszcze podczas przedsprzedaży.

>>> Możesz znaleźć więcej informacji, w tym jak kupić SHMU tutaj <<<

Chancer — Najlepszy token użytkowy do obstawiania

Czym jest Chancer?

Chancer to pierwsza na świecie zdecentralizowana aplikacja do rynków predykcyjnych. Projekt opracowany przez przedsiębiorczych braci Adama i Paula Kelbie ma na celu zrewolucjonizowanie tradycyjnego rynku zakładów, który od zawsze oferuje kursy na niekorzyść obstawiających. Zamiast tego Chancer ułatwi zakłady peer-to-peer (P2P), umożliwiając uczciwe i przejrzyste zakłady między użytkownikami.

W przeciwieństwie do tradycyjnych podmiotów bukmacherskich, którzy ograniczają użytkowników do zakładów sportowych, Chancer obsługuje każdy rodzaj zakładu, od małego zakładu między przyjaciółmi, po zakłady wirusowe na globalne wydarzenia, takie jak Superbowl, Eurowizja, a nawet wybory prezydenckie w USA. Daje to użytkownikom możliwość ustawiania niestandardowych kursów i uczestniczenia w dowolnych zakładach. Google WebRTC z kolei pozwali użytkownikom transmitować wydarzenia na żywo i komunikować się z innymi na całym świecie podczas oglądania ich zakładów.

Jakie są powody, dla których warto zainwestować w Chancer?

Wszystkie zakłady są zawierane w natywnym tokenie Chancer, CHANCER, który jest rdzeniem całego ekosystemu. Oznacza to, że CHANCER ma wbudowaną użyteczność, co czyni go jedną z najbardziej niezawodnych kryptowalut dostępnych w 2023 roku. Oznacza to również, że w przypadku tokena CHANCER nigdy nie zabraknie mu użyteczności.

CHANCER jest obecnie dostępny w przedsprzedaży w oszałamiająco niskiej cenie; analitycy przewidują jednak, że po zakończeniu przedsprzedaży wartość CHANCER gwałtownie wzrośnie. Ponieważ branża zakładów bukmacherskich jest wyceniana na ponad 60 miliardów dolarów i przewiduje się, że do 2030 roku zwiększy się do ponad 150 miliardów dolarów, Chancer ma szansę zająć dużą część rynku. Inwestorzy, którzy zdecydują się na wczesne wejście, osiągną największe zyski. Warto więc zaryzykować i zainwestować w Chancer, by zyskać pewność wygranej na rynku kryptowalut.

>>> Możesz znaleźć więcej informacji, w tym jak kupić CHANCER tutaj <<<

AltSignals – Najlepszy token użytkowy dla wyjątkowych sygnałów transakcyjnych

Co to jest AltSignals?

AltSignals to projekt, który odbił się szerokim echem w doświadczonych kręgach inwestycyjnych. Projekt ten jest obecnie najbardziej znany z wiodącej na rynku technologii AltAlgo™, która stale skanuje rynek, aby dostarczać użytkownikom AltSignals sygnały transakcyjne o niewiarygodnej jakości. Ich wyniki są bardzo dobre — 1500 sygnałów wysłanych przez AltSignals otrzymało oszałamiający wskaźnik sukcesu na poziomie 64% — dzięki czemu projekt ten może pochwalić się bezprecedensową oceną 4,9/5 w serwisie Trustpilot.

AltSignals wywołuje niemałe poruszenie w wyniku swojego ostatniego ogłoszenia, które ujawniło obszerny i ambitny oficjalny dokument, który szczegółowo opisuje kompilację ActualizeAI, produktu, jaki po ukończeniu zapewni użytkownikom AltSignals najnowocześniejsze sygnały transakcyjne, które są obsługiwane przez najnowsze techniki uczenia maszynowego, takie jak uczenie się przez wzmacnianie i analiza nastrojów.

Posiadacze nowego tokena ASI uzyskają wczesny dostęp do produktu ActualizeAI, a także będą mieli możliwość dołączenia do ekskluzywnego AI Members Club. AI Members Club ma na celu zapewnienie posiadaczom ASI szerszych możliwości zarobkowych w zamian za ich zaangażowanie, a jego posiadacze mają bezpośredni wpływ na ten produkt dzięki swoim opiniom.

Jakie są powody, dla których warto inwestować w AltSignals?

AltSignals to najrzadsza z okazji inwestycyjnych, która pozwala inwestorom na zakup tokenów ASI po absolutnie niewiarygodnej cenie podczas swojej presale w porównaniu z wartością, której wielu oczekuje od tego tokena po wprowadzeniu go na szerszy rynek.

Dzięki idealnemu połączeniu atrakcyjnej oferty i ogromnej bazy użytkowników, AltSignals wydaje się być głównym wyborem większości ekspertów oraz znajduje się na szczycie listy najlepszych dostępnych obecnie tokenów użytkowych.

>>> Możesz znaleźć więcej informacji, w tym jak kupić ASI tutaj <<<

Metacade – Najlepsze tokeny użytkowe do gier

Co to jest Metacade?

Metacade to nowy, innowacyjny projekt, który ma na celu zmianę sposobu, w jaki gracze czerpią satysfakcję ze swojego ulubionego hobby, a centralnym elementem planu Metacade jest budowa największego na świecie salonu gier typu „graj, aby zarobić” (P2E).

Niedawno opublikowany dokument whitepaper przedstawił rozbudowany system nagród dla tego ekosystemu, który pozwala graczom ze wszystkich kategorii zdobywać nagrody za granie w swoje ulubione tytuły, a nawet mogą oni zdobywać nagrody za działania, które nie są bezpośrednio związane z grami, ale przynoszą korzyści ekosystemowi — taki jak pisanie recenzji gier, udostępnianie alfa lub angażowanie się w społeczność.

Projekt ten zawiera również atrakcyjną funkcję o nazwie Metagrants, która zachęca zespoły twórców gier na wszystkich poziomach do zaprezentowania społeczności swoich pomysłów na gry. Posiadacze MCADE mogą następnie głosować na projekty, na które ich zdaniem należy przeznaczyć fundusze, co daje społeczności bezpośredni wpływ na przyszły kierunek całego tego projektu.

Dlaczego warto rozważyć zakup Metacade

MCADE jest używany jako natywna waluta ekosystemu Metacade, a wysoki poziom jego użyteczności oznacza, że jest on uważany za jedną z najsilniejszych dostępnych obecnie kryptowalut na tak wczesnym etapie rozwoju. Podobnie jak w przypadku wielu najlepszych tokenów użytkowych, MCADE ma ograniczoną podaż i prawdopodobnie odnotuje wysoki poziom zakupów.

>>> Możesz znaleźć więcej informacji, w tym jak kupić MCADE tutaj <<<

Ripple – Najlepsze z bankowych tokenów użytkowych

Co to jest Ripple?

XRP firmy Ripple jest prawdopodobnie jednym z najwcześniejszych tokenów użytkowych, istniejącym od prawie dekady. Projekt Ripple to globalna sieć płatności, która pozwala na szybkie i bezpieczne transakcje z wykorzystaniem technologii blockchain, z dużą płynnością i niewielkimi opłatami transakcyjnymi. Natywny token XRP zasila sieć Ripple, a projekt ten oferuje unikalny i innowacyjny sposób przesyłania pieniędzy poza granicami.

Użyteczność, którą zapewnia XRP, sprawia, że wiele osób uważa, iż jest to jeden z najlepszych dostępnych obecnie tokenów użytkowych, ponieważ tradycyjne systemy bankowe mogą potrzebować dni, a nawet tygodni na przetwarzanie płatności transgranicznych, ale Ripple może realizować te transakcje w ciągu zaledwie kilku sekund. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu blockchaina i tokena użytkowego XRP, który pozwala na błyskawiczną weryfikację i przelew środków.

Ripple i XRP oferują szybki, bezpieczny i niedrogi sposób przesyłania pieniędzy za granicę. W miarę jak coraz więcej firm i osób indywidualnych zwraca się ku kryptowalutom w celu zaspokojenia swoich potrzeb finansowych, jasne jest, że Ripple i XRP będą nadal odgrywać ważną rolę w globalnym krajobrazie płatności, a projekt ten jest z pewnością znacznie bardziej zaawansowany niż wiele innych tokenów użytkowych.

Dlaczego warto kupić Ripple?

Mówi się, że epicki proces Ripple’a z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w końcu jest bliski zakończenia, w wyniku czego mogliśmy zobaczyć ogromny wzrost ceny XRP, zakładając oczywiście, że Ripple wygra. Ryzyko dla jego posiadaczy polega na tym, że nawet jego niskie opłaty transakcyjne mogą nie być wystarczającym argumentem dla instytucji finansowych, aby wybrać XRP zamiast innych aktywów krypto – jednak wygranie nawet niewielkiej części tego rynku może być ogromną zaletą dla posiadaczy XRP.

Binance Coin – Najlepsze z giełdowych tokenów użytkowych

Co to jest BNB?

Binance Coin BNB jest tokenem giełdy Binance, a także służy jako token warstwy 1 dla Binance Smart Chain, czyli własnej warstwy 1 Binance. Podczas gdy Binance Smart Chain spotkał się z krytyką ze względu na swój wysoce scentralizowany charakter, ten projekt okazał się bardzo udany, a nawet zabezpieczył sporą część ogólnego wolumenu transakcji warstwy 1 od Ethereum, jak i innych.

Projekty działające na Binance Smart Chain mogą wykorzystywać starter do zbierania funduszy, a opłaty i jego szybkość BSC są uważane za bardzo konkurencyjne w porównaniu z innymi sieciami blockchain. Doprowadziło to do ogromnej liczby projektów działających w tym łańcuchu, od tych, które rzekomo są walutami cyfrowymi, aż po tokeny bezpieczeństwa i zdecentralizowaną sieć przechowywania. W sieci Binance stworzono wiele różnych tokenów użytkowych.

Dlaczego warto kupić BNB?

Binance używa tokena BNB do uiszczania opłat za gaz i chociaż opłaty te na BSC są bardzo niskie, nadrabia to dużymi wolumenami transakcji, jakie przyciąga. Wartość pieniężna tokena BNB okazała się solidna, a krypto zima nie obniżyła jego wydajności tak znacząco, jak w przypadku innych tokenów użytkowych.

Jego posiadacze mogą obstawiać swoje tokeny i wykorzystywać je do uiszczania opłat transakcyjnych na Binance oraz uczestniczyć w wstępnej ofercie monet dla najnowszego projektu za pośrednictwem platformy startowej. Token ten oferuje również użyteczność na wiele sposobów, co dodatkowo wspiera perspektywy BNB jako inwestycji, pomimo jego wysokiej kapitalizacji rynkowej.

Ethereum – Twórca inteligentnych kontraktów

Co to jest Ethereum?

Ethereum jest dominującym protokołem warstwy 1, a jego natywny token, ETH, jest prawdopodobnie najbardziej znanym z tokenów użytkowych krypto. Sieć Ethereum okazała się niezwykle stabilna i jest domem dla większości zasobów cyfrowych, które są wdrażane za pośrednictwem inteligentnych kontraktów tej sieci.

W sieci działają tysiące różnych projektów, w tym wiele tokenów bezpieczeństwa, monet memowych, jak i innych zasobów cyfrowych. W rezultacie sam Ethereum prawdopodobnie zrodził wiele setek innych tokenów użytkowych krypto.

Ethereum posiada swoją kwitnącą społeczność i jednych z najbardziej utalentowanych programistów krypto. Z pewnością ma on przed sobą świetlaną przyszłość jako de facto lider przestrzeni krypto.

Dlaczego warto kupić Ethereum?

Ethereum może mieć ogromną kapitalizację rynkową i być dostępne na wszystkich znaczących giełdach krypto, ale nadal może on oferować znaczące korzyści. Jeśli nastąpi wzrost liczby powszechnych adopcji krypto i więcej ich przypadków użycia korporacyjnego, które wzmocnią Ethereum, może to znacznie podnieść cenę ETH – czyniąc ETH stałym elementem ulubionych tokenów użytkowych krypto na rynku.

Basic Attention Token – Najlepsze z tokenów użytkowych ukierunkowanych na treść

Co to jest Basic Attention Token?

Basic Attention Token to projekt, który ma na celu nagradzanie twórców treści za ich pracę za pomocą tokena użytkowego BAT. BAT jest jednym z najpopularniejszych tokenów użytkowych wśród purystów ze względu na ogromny problem, który pomaga on rozwiązać.

Twórcy treści są dobrze znani z tego, że są niedofinansowani, a poprzez zachęcanie użytkowników do wyświetlania reklam w zamian za zdobywanie tokenów, a następnie przekazywania ich twórcom treści, które ich interesują, BAT pomaga kształtować dla nich bardziej organiczny i solidny ekosystem internetowy.

Podobnie jak wiele monet użytkowych, BAT posiada stałą podaż i jest prezentowany na wielu giełdach krypto, częściowo ze względu na swój przekonujący przypadek użycia, który stara się rozwiązać. Projekt ten jest nawet wyposażony w dedykowaną przeglądarkę — przeglądarkę Brave — która umożliwia użytkownikom angażowanie się w ekosystem Basic Attention Token.

Dlaczego warto kupić Basic Attention Token?

BAT konsekwentnie pojawia się na liście najpopularniejszych tokenów użytkowych, co jest odzwierciedleniem poparcia, jakim cieszy się on w całej branży. Jego posiadacze uzyskują dostęp do możliwości nagradzania twórców treści za dobrą pracę, a jeśli z czasem więcej użytkowników także kupi to podejście, może on znacznie zyskać na wartości.

Przeglądarce Brave trudno będzie przejąć udział w rynku opanowanym przez gigantów technologicznych, ale jeśli uda jej się to zrobić, już tylko niebo będzie dla niej granicą.

Decentraland – Najlepsze tokeny użytkowe metaverse

Co to jest Decentraland?

Decentraland to wirtualny świat zbudowany na technologii blockchain, który umożliwia użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i tworzenie wirtualnych nieruchomości, a także interakcję z innymi użytkownikami za pośrednictwem ich awatarów. Projekt tan, jak sama nazwa wskazuje, jest całkowicie zdecentralizowaną platformą typu open source, która umożliwia użytkownikom tworzenie własnych wirtualnych doświadczeń, gier i aplikacji za pomocą narzędzi udostępnianych przez tę platformę.

Jedną z głównych atrakcji Decentraland jest wykorzystanie technologii blockchain, aby umożliwić prawdziwe posiadanie wirtualnej ziemi, umożliwiając użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i handel wirtualnymi nieruchomościami, tak samo jak fizycznymi. Jest to możliwe dzięki różnym tokenom użytkowym, a są one używane na całej tej platformie oraz mają kluczowe znaczenie dla powodzenia tego projektu.

Model własności tworzy poczucie niedoboru i ekskluzywności, ponieważ użytkownicy konkurują o zdobycie najbardziej pożądanych działek w wirtualnym świecie, a projekt pozwala również użytkownikom na tworzenie i zarabianie na własnych wirtualnych doświadczeniach w ramach tej platformy. Umożliwia to powstawanie szerokiej gamy treści tworzonych przez użytkowników, od wirtualnych galerii sztuki i klubów muzycznych po interaktywne gry i doświadczenia. To samo w sobie zapewnia dużą użyteczność większą, niż posiada większość tokenów użytkowych.

Dlaczego warto kupić Decentraland?

Decentraland to innowacyjna platforma, a wraz z rozwojem przestrzeni krypto może on nabrać jeszcze większego rozpędu. Jeśli projekt ten będzie w stanie zwiększyć swoją bazę użytkowników, to tokeny użytkowe, na których on polega, także prawdopodobnie wzrosną, wraz z nabywaniem różnych tokenów przez użytkowników, aby mogli oni wziąć udział w grze.

Enjin Coin – Najlepszy dla tokenów użytkowych NFT

Co to jest Enjin Coin?

Enjin to projekt, który umożliwia programistom tworzenie, zarządzanie i integrowanie zasobów cyfrowych zarówno w grach, jak i w aplikacjach, koncentrując się na umożliwieniu tworzenia zasobów interoperacyjnych na wielu platformach — tym samym umożliwiając programistom łatwą integrację technologii Web3 z ich projektami bez potrzeby rozległej wiedzy o kodowaniu.

Platforma Enjin jest zbudowana na blockchainie Ethereum i oferuje możliwość tworzenia niewymiennych tokenów (NFT), które są unikalne i rzadkie, tworząc poczucie wyłączności dla jego użytkowników. NFT mogą reprezentować praktycznie wszystko, od przedmiotów w grze po wirtualne nieruchomości i mogą one być wymieniane oraz sprzedawane tak samo jak zwykłe aktywa fizyczne, co oznacza, że Enjin oferuje swoim użytkownikom ogromną elastyczność w integracji z ich produktami.

Token użytkowy ENJ zapewnia płynność całemu temu ekosystemowi, co czyni go tokenem użytkowym, który leży w samym sercu doświadczenia tego projektu.

Dlaczego warto kupić Enjin Coin?

Enjin obejmuje również rynek, na którym użytkownicy mogą kupować, sprzedawać i handlować zasobami cyfrowymi utworzonymi na platformie, co tworzy rynek wtórny dla programistów, aby mogli oni zarabiać na swoich dziełach, jednocześnie zapewniając użytkownikom możliwość nabycia unikalnych i cennych zasobów.

Jeśli projekt ten będzie nadal ułatwiał tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi, które są bezpieczne, interoperacyjne i wartościowe wraz ze wzrostem popularności technologii blockchain, Enjin ma potencjał, aby stać się dużym zawodnikiem w branży gier i tworzenia aplikacji — co naturalnie podniosłoby cenę tokena użytkowego ENJ.

Chainlink – Najlepszy token użytkowy dla problemu wyroczni

Co to jest Chainlink?

Chainlink to zdecentralizowana sieć wyroczni, która zapewnia bezpieczne i niezawodne dane wejściowe i wyjściowe dla inteligentnych kontraktów na platformach blockchain za pomocą tokena użytkowego LINK. Chociaż inteligentne kontrakty to samopowstające kontrakty, których warunki umowy między stronami są bezpośrednio zapisane w wierszach kodu, czasami mogą one wymagać zewnętrznych danych wejściowych, zwanych wyroczniami, w celu uruchomienia wykonania tego kontraktu lub dostarczenia danych. Zdecentralizowana sieć wyroczni Chainlink zapewnia bezpieczne i zdecentralizowane rozwiązanie tego problemu.

Jako jeden z najbardziej ugruntowanych i szanowanych projektów w przestrzeni blockchain, Chainlink i jego token LINK są warte rozważenia zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów zainteresowanych potencjałem zdecentralizowanych sieci wyroczni. Token LINK jest fantastycznym przykładem tego, jak daleko mogą posunąć się tokeny użytkowe, które pełnią kluczową rolę w takim projekcie.

Dlaczego warto kupić Chainlink?

Sieć Chainlink używa tokena LINK jako tokena użytkowego, a te tokeny użytkowe służą do płacenia operatorom węzłów za dostarczanie danych do sieci, jak i za wykonywanie innych zadań. Ponieważ sieć Chainlink nadal się rozwija i zyskuje akceptację, popyt na jej tokeny LINK prawdopodobnie wzrośnie.

Oznacza to, że chociaż kapitalizacja rynkowa tego projektu jest bardzo wysoka w porównaniu z wieloma innymi tokenami użytkowymi, wiele przypadków użycia tego tokena użytkowego LINK może nadal przynosić duże zyski.

1Inch – Najlepszy token użytkowy zdecentralizowanej giełdy

Co to jest 1Inch?

1Inch to zdecentralizowany agregator giełd, który pomaga użytkownikom znaleźć najlepsze dostępne ceny na wielu zdecentralizowanych giełdach. Unikalny algorytm 1Inch dzieli swoje zamówienia na wiele zdecentralizowanych giełd, aby znaleźć najlepsze ceny dla swoich użytkowników, a także zapewnia płynność tym zdecentralizowanym giełdom.

Token użytkowy 1INCH jest używany na całej platformie 1Inch do zarządzania, umożliwiając posiadaczom tych tokenów głosowanie nad kluczowymi decyzjami związanymi z rozwojem i kierunkiem tej platformy. Główna użyteczność tego tokena wynika z faktu, że posiadacze 1INCH uzyskują dostęp do nagród, zapewniając tym samym płynność puli 1Inch.

1Inch i jego token użytkowy 1INCH są warte rozważenia dla użytkowników szukających wydajniejszego sposobu handlu swoimi krypto, a także inwestorów zainteresowanych potencjałem projektów DeFi. To wszystko sprawia, że token użytkowy 1 INCH jest popularną opcją dla inwestorów poszukujących dużego potencjału.

Dlaczego warto kupić 1 cal?

1Inch szybko zyskał popularność wśród użytkowników, którzy poszukiwali wydajniejszego i tańszego sposobu handlu krypto. Użyteczność tokena 1INCH w ramach platformy i potencjału jego nagród za zarządzanie sprawiają, że jest to jedna z atrakcyjniejszych opcji dla inwestorów zainteresowanych przestrzenią zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Tokeny użytkowe vs tokeny bezpieczeństwa vs tokeny zarządzania vs tokeny płatnicze

Tokeny użytkowe

Tokeny użytkowe Crypto odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu projektu, do którego należą. Wiele projektów krypto wykorzystuje tokeny użytkowe jako sposób na zachęcenie do określonych zachowań, takich jak udostępnianie zdecentralizowanej przestrzeni dyskowej lub w zamian za oglądanie reklam cyfrowych. Tokeny użytkowe generalnie służą określonemu celowi w ekosystemie danego projektu, a przykłady tokenów użytkowych mogą obejmować tokeny takie jak LINK i THETA.

Tokeny bezpieczeństwa

Token bezpieczeństwa reprezentuje pewną formę praw własności i jest on tworzony w ramach procesu zwanego tokenizacją, który umożliwia częściową własność większego zasobu, takiego jak dom. Token bezpieczeństwa musi zostać zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w USA, a to oznacza, że musi on przestrzegać pewnych innych przepisów. Posiadanie tokena bezpieczeństwa zwykle odzwierciedla własność czegoś w świecie rzeczywistym, na przykład posiadanie określonej obligacji, która może mieć również reprezentację w świecie rzeczywistym, przykładowo w postaci certyfikatu obligacji.

Tokeny bezpieczeństwa to obszar krypto, który może spodziewać się ogromnego wzrostu, ponieważ każdy tokenizowany zasób w nadchodzących latach stworzy nowy token bezpieczeństwa. Oznacza to, że tokeny bezpieczeństwa wkrótce staną się znacznie bardziej rozpowszechnione wśród użytkowników w większości przestrzeni TradFi.

Tokeny zarządzania

Token zarządzania to moneta krypto, która umożliwia swoim posiadaczom pewną formę przywileju głosowania w projekcie, do którego należy dany token. Najbardziej znanym przykładem tokenów zarządzania są te w projektach, które są prowadzone przez zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO), która przekazuje prawa głosu posiadaczom swoich tokenów zarządzania w celu określenia przyszłego kierunku danego projektu krypto.

Ponieważ każdy token zarządzania jest zazwyczaj wart jednego głosu, konsolidacja władzy jest ważną kwestią, a ponieważ ta forma zarządzania jest wciąż stosunkowo nowym zjawiskiem, cały ekosystem krypto dopiero otwiera się nowe możliwości dzięki tym eksperymentom.

Tokeny płatnicze

Token płatniczy to cyfrowy zasób, którego głównym celem jest rola walut fiducjarnych. Projekty takie jak Dogecoin i Bitcoin stanowią alternatywę dla dolarów, euro i funtów dla osób, które chcą dokonywać szybkich i łatwych płatności.

Czy tokeny użytkowe to dobra inwestycja?

Tokeny użytkowe są ogólnie postrzegane jako fantastyczny wybór inwestycyjny, ponieważ zawsze będzie istniał poziom niespekulacyjnej presji zakupowej ze strony tych, którzy chcą wykorzystać te tokeny do użycia w projekcie, do którego one należą. Tokeny użytkowe stanowią fantastyczny sposób na ograniczenie ryzyka związanego z inwestycjami w krypto, ponieważ w odróżnieniu od monet memowych, które nie mają swojej ceny minimalnej, token użytkowy zawsze będzie wspierany przez wykorzystanie danego projektu.

Istnieje jednak wiele innych czynników, które pomagają określić, czy dany token użytkowy jest dobrą inwestycją. Oznacza to, że inwestorzy, którzy chcą kupić tokeny użytkowe, powinni nadal sprawdzać jakość inteligentnych kontraktów tego projektu, oraz czy istnieje ograniczona podaż tych tokenów, najnowsze dane cenowe i wiele więcej. W ten sposób uda im się zbudować dokładny obraz jakości swojej przyszłej inwestycji.

Wniosek – jaka kryptowaluta użytkowa może być obecnie najlepsza do kupienia?

Wybór absolutnie najlepszego tokena użytkowego jest bardzo trudny, ale ponieważ najlepsze krypto tokeny użytkowe wymagają zarówno ogromnego potencjału, jak i bardzo obniżonych cen, Shiba Memu jest niesamowitym przykładem projektu z tokenem użytkowym, który spełnia tę ważną funkcję.

Może to oznaczać, że spośród wszystkich recenzowanych projektów krypto to właśnie SHMU może być najlepszym tokenem użytkowym, w który należy zainwestować w 2023 roku.

Powiązane krypto FAQ

Co sprawia, że token jest tokenem użytkowym?

Większość tokenów użytkowych będzie odgrywać kluczową rolę w sposobie funkcjonowania danego projektu, ale może to zostać wykonane na wiele różnych sposobów. Tokeny użytkowe, takie jak LINK lub FIL, zachęcają do określonych zachowań, podczas gdy tokeny użytkowe, takie jak ETH, służą do uiszczania opłat transakcyjnych. Tokeny użytkowe giełdy pokryją takie rzeczy, jak opłaty transakcyjne.

Wszystkie tokeny użytkowe muszą mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z danym projektem, więc jeśli chcesz zidentyfikować tokeny użytkowe w porównaniu z innymi typami, jest to główny wskaźnik, który Ci to umożliwi. Zwróć uwagę na cechy, takie jak możliwość uiszczenia opłat transakcyjnych za pomocą danego tokena, aby mieć co do niego pewność.

Które krypto ma realną użyteczność?

Wiele tokenów użytkowych zapewnia rzeczywistą użyteczność w przestrzeni Web3. Dzięki różnym tokenom użytkowym służącym różnym celom możesz znaleźć tokeny użytkowe, które mają realne znaczenie w praktycznie każdym sektorze. ASI jest doskonałym przykładem na użyteczność opartą na dostępie, ponieważ oferuje on użyteczność poprzez możliwość dostępu do produktu i to, w jakim stopniu jest ona określana przez trzymanie tego tokena.

Które altcoiny mają największą użyteczność?

Tokeny użytkowe o najwyższej użyteczności w całym ekosystemie altcoinów są dość trudne do dokładnego określenia. Tokeny użytkowe, takie jak SHMU i CHANCER, z pewnością się do nich zaliczają, podobnie jak token użytkowy LINK, od którego jego ekosystem jest całkowicie zależny. Ponieważ trudno jest przewidzieć projekty, których tokeny użytkowe będą cieszyć się ogromnym popytem, warto inwestować w różne tokeny użytkowe, aby zminimalizować ryzyko.