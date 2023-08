Prognoza ceny CHANCER wśród byczych prognoz dla kryptowalut

W czwartek rano rynek kryptowalut wzrósł o 1,3%, co odzwierciedlało wzrosty obserwowane na Wall Street w obliczu coraz bardziej pozytywnych zakładów uczestników rynku. Wydaje się, że dynamika przełożyła się na przedsprzedaż Chancer ($CHANCER), która wkrótce osiągnie 1,7 mln USD.

Ceny kryptowalut odzwierciedlają Wall Street, Bitcoin testuje 26,500 USD

W środę Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) opublikowała rewelacyjny raport o zyskach, a reakcja w handlu po godzinach katapultowała akcje półprzewodnikowego behemota w górę. Na Wall Street oczekiwano, że S&P 500 i Nasdaq zamkną się ponad 1% wyżej.

Rynek kryptowalut również odnotował niewielkie zyski, a Bitcoin wzrósł do ponad 26,500 USD we wczesnych godzinach porannych w czwartek. Działania byków BTC zostały również powielone na rynku altcoinów, ponieważ ceny Ethereum poszybował w górę do blisko 1700 USD. Solana przewodziła w pierwszej dziesiątce monet z ponad 4,5% wzrostem w ciągu 24 godzin po tym, jak Solana Pay ogłosiła integrację z Shopify.

W międzyczasie Chancer dąży do zebrania 1,7 mln USD, ponieważ cena w przedsprzedaży ma podskoczyć o 9%.

Chancer chce zrewolucjonizować branżę

Chancer to nowa zdecentralizowana platforma bukmacherska, która ma zostać uruchomiona w pierwszym kwartale 2024 roku, wprowadzając przełom w branży zakładów i hazardu.

Jak podkreślono w białej księdze, Chancer chce wykorzystać zalety technologii blockchain, aby zaoferować graczom zdecentralizowaną sieć zakładów społecznościowych pozbawioną ograniczeń scentralizowanych bukmacherów. Użytkownicy nowej platformy bukmacherskiej P2P będą mogli tworzyć, udostępniać i zarabiać na własnych zakładach.

Ekosystem będzie zasilany tokenem $CHANCER, którego użyteczność będzie obejmowała system nagród i stakowanie w celu uzyskania bardziej pasywnego dochodu dla posiadaczy. Wielu inwestorów szuka szansy na zakup $CHANCER po niskich cenach w oczekiwaniu na jego prawdopodobny wzrost.

Przedsprzedaż, dostępna tutaj, cieszy się zatem ogromnym zainteresowaniem przed premierą tokena zarówno na zdecentralizowanych, jak i scentralizowanych giełdach.

Czy $CHANCER osiągnie 1 USD w 2024 roku?

Przewiduje się, że rynek prognoz będzie szybko rósł w ciągu najbliższych kilku lat. Szacuje się, że globalny rynek zakładów sportowych wzrośnie z 83 miliardów dolarów do ponad 167 miliardów dolarów do 2030 roku. Chancer może stanowić ogromną część tego rynku, biorąc pod uwagę potencjalną krzywą przyjęcia rewolucyjnej platformy bukmacherskiej opartej na blockchainie.

Może to oznaczać popyt i możliwy wzrost cen dla $CHANCER. Jak wspomniano wcześniej, cena tokena jest gotowa do skoku z 0,011 USD w obecnej fazie przedsprzedaży do 0,012 USD i ostatecznie do 0,021 USD. Jeśli warunki makro będą sprzyjać hossie, cena docelowa w 2024 roku może wynieść 1 USD.

Warto jednak zwrócić uwagę na nieprzewidywalność rynków, w szczególności rodzącej się branży kryptowalut.

Co może przyczynić się do wzrostu ceny $CHANCER?

Optymistyczne nastroje na rynkach aktywów ryzykownych spowodowały wzrost liczby zakładów na bycze odwrócenie dla Bitcoina i innych kryptowalut. Według analityków Pantera Capital, istnieje kilka potencjalnych pozytywnych katalizatorów dla ceny BTC.

Obejmuje to kolejny halving benchmarkowej kryptowaluty spodziewany 20 kwietnia 2024 roku, jasność regulacyjną i potencjalną wygraną Ripple i szerszej branży kryptowalut.

W opublikowanym w środę artykule “A **positive** black swan” Pantera stwierdza, że powtórzenie historycznych wyników dla Bitcoina, obserwowanych przed i po halvingu, może spowodować, że ceny osiągną 35,000 USD przed halvingiem, a następnie gwałtownie wzrosną do 148,000 USD pod presją kupna po halvingu.

Zatwierdzenie spotowego ETF BlackRock i możliwa wygrana XRP z SEC może zwiększyć dynamikę wzrostu, nie tylko dla Bitcoina, ale na całym rynku kryptowalut. BTC, który osiągnął nowy rekord wszech czasów, a szerszy rynek aktywów cyfrowych pnie się w górę, może być idealnym scenariuszem dla $CHANCER w drugiej połowie 2024 roku.

