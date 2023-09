Jeśli tak się stanie, cena akcji Zalando może spaść do 20 euro

Cena akcji Zalando (ETR: ZAL) gwałtownie spada wraz ze spowolnieniem wzrostu i spadkiem popytu na akcje. W środę akcje spółki spadły do 24,60 euro, ok. 77% poniżej najwyższego poziomu z czerwca 2021 r. W tym roku spadły o ponad 24%, co czyni je drugim po Siemens Energy składnikiem indeksu DAX o najgorszych wynikach w tym roku.

Obawy dotyczące wzrostu pozostają

Zalando to wiodąca firma dostarczająca rozwiązania e-commerce z zakresu mody i stylu życia. Podobnie jak inne podobne firmy, takie jak Asos i Boohoo, działalność Zalando osiągnęła szczyt podczas pandemii Covid-19, gdy ludzie robili zakupy online.

Najnowsze wyniki Zalando pokazały, że jego biznes zwalnia. Jej przychody spadły o 2,5% w drugim kwartale do 2,5 miliarda euro, podczas gdy wielkość sprzedaży brutto (GMV) spadła o 1,8% do 3,71 miliarda euro.

Z dodatkowych danych wynika, że liczba aktywnych klientów Zalando wzrosła z 49,3 mln w 2Q’22 do 50,5 mln w 2Q’23. Średnia wielkość zamówienia również nieznacznie wzrosła do 293,3 EUR. W sumie EBIT spółki wzrósł o 42,2% do 86,8 mln euro, a zysk do 56,6 mln euro. Za pierwszą połowę roku zysk netto Zalando wyniósł 18,2 mln euro.

Największą obawą Zalando jest spowolnienie działalności w związku z licznymi trudnościami dla gospodarki niemieckiej i europejskiej. Najnowsze dane gospodarcze pokazały, że niemiecka gospodarka skurczyła się w pierwszych dwóch kwartałach roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaufanie konsumentów również spadło.

Dlatego spadająca sprzedaż powoduje, że Zalando nie powinno być cenione jako firma rozwijająca się. I mimo spadku akcji spółka nadal jest przewartościowana. Po pierwsze, kapitalizacja rynkowa Zalando wynosi ponad 6 miliardów euro, czyli więcej, ponieważ skorygowany EBIT firmy spadł do 184,6 miliona euro w 2022 roku.

Analiza cen akcji Zalando

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Zalando od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Pozostaje poniżej spadkowej linii trendu zaznaczonej na czerwono. Ta linia trendu łączy najwyższe poziomy od 7 marca. Kurs akcji znalazł się poniżej 50-dniowej i 25-dniowej średniej kroczącej. Dokonano również ponownego przetestowania rosnącej linii trendu, która łączy najniższe wahanie od września ubiegłego roku.

Dlatego perspektywy dla Zalando są nadal niedźwiedzie, a kolejnym poziomem do obserwacji jest poziom psychologiczny na poziomie 20 euro. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli wsparcie na poziomie 23,87 EUR (minimum z 7 lipca) zmieni się w opór. Alternatywny scenariusz zakłada odbicie akcji i ponowny test górnej linii trendu na poziomie 28 euro.

