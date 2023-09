Prognoza ceny: Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Memu

Niegdyś tętniący życiem rynek monet meme znajduje się pod znaczną presją sprzedaży, która doprowadziła popularne monety, takie jak Dogecoin i PEPE, do najniższych cen od miesięcy. Dla przykładu, w czasie publikacji prasowej Pepe Coin spadł o 15% w ciągu tygodnia, podczas gdy Dogecoin o około 2%. Jednak podczas gdy wcześniej popularne monety meme spadły, nowa moneta o nazwie Shiba Memu, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do marketingu, przyciąga tłumy inwestorów kryptowalutowych. Przedsprzedaż Shiba Memu, która obecnie trwa, osiągnęła już 2,85 mln USD w mniej niż dwa miesiące od jej rozpoczęcia, co pokazuje, jak pewni siebie są inwestorzy co do tego projektu.

Co ciekawe, cena SHMU, natywnego tokena Shiba Memu, zmienia się w górę co kilka godzin, co jest najprawdopodobniej najbardziej widoczną propozycją dla inwestorów.

Prognoza ceny Pepe Coin

Podróż Pepe Coin uległa spowolnieniu po początkowym dynamicznym wzroście notowań po kwietniowej premierze. W ciągu ostatniego miesiąca Pepe Coin straciła ponad 50% swoich wcześniejszych zwyżek, a tylko w ciągu ostatnich siedmiu dni jej cena spadła o prawie 15%.

Wielu podejrzewa, że główną przyczyną spadku cen jest skandal z udziałem zespołu programistów. Sytuacja może jednak ulec zmianie dzięki pozytywnym perspektywom na szerszym rynku, zwłaszcza w oczekiwaniu na zatwierdzenie ETF Bitcoina, co może wywołać kolejną fazę hossy.

Co więcej, istnieje promyk nadziei dla PEPE dzisiaj, ponieważ doświadcza on niewielkiego wzrostu, handlując po 0,000000675 USD, ze skromnym wzrostem ceny o 1% od 8:50 EST 14 września.

Rynek Pepe Coin od dawna jest zdominowany przez niedźwiedzie nastroje, ponieważ token kontynuował spadek w ostatnich tygodniach. W szczególności tweet Lookonchain z 11 września 2023 roku podkreślił znaczną zmianę nastrojów inwestorów w stosunku do PEPE.

Podczas gdy na cenę PEPE wpływa ogólny trend rynkowy, jego niezdolność do przejścia na trajektorię zwyżkową jest również związana ze skandalami ekosystemowymi, które skłaniają posiadaczy tokenów do powszechnej sprzedaży. W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen obrotu PEPE spadł o 32%, co wskazuje na znaczny spadek aktywności handlowej.

Może to oznaczać dwie możliwości: albo kupujący wahają się, czy nabyć więcej tokenów, albo sprzedający tymczasowo wstrzymali swoje działania sprzedażowe w oczekiwaniu na kolejny ruch na rynku. W obu przypadkach poniższa analiza techniczna sugeruje, że PEPE nadal może zobaczyć bycze odwrócenie w nadchodzących dniach.

Presja sprzedaży PEPE maleje

Presja sprzedażowa na rynku PEPE wydaje się słabnąć, ponieważ ruchy cenowe tokena pozostawały względnie stabilne w ciągu ostatnich trzech dni po przedłużającym się trendzie spadkowym. Chociaż ten wzorzec nie przewiduje ostatecznie następnego ruchu PEPE, niektóre wskaźniki sugerują, że na horyzoncie może pojawić się bycze odwrócenie.

Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi 25, sygnalizując, że PEPE znajduje się na terytorium wyprzedania. Obecna pozycja stanowi kuszący punkt wejścia dla osób zainteresowanych kupnem spadków w ramach przygotowań do potencjalnego wzrostu.

W związku z tym, jeśli więcej inwestorów wykorzysta ten poziom cenowy jako okazję, PEPE może doświadczyć presji wzrostowej, przygotowując grunt pod dalsze zyski w nadchodzących dniach. Dodatkowo, linia MACD również wykazuje oznaki próby przekroczenia linii sygnałowej, wskazując na potencjał kupujących do ponownego przejęcia kontroli nad rynkiem.

Dogecoin ponownie testuje strefę popytu w pobliżu 0,5500 USD

Cena Dogecoina znajduje się obecnie w trendzie spadkowym, erodując poprzednie zyski i tracąc początkowy impet, jaki zyskała. Kurs spotkał się z odrzuceniem w pobliżu linii trendu w okolicach 0,08300 USD, co skutkowało stopniową utratą wartości w ostatnich sesjach. Pomimo podejmowanych przez kupujących prób odreagowania, silna presja sprzedażowa uniemożliwiła jakiekolwiek znaczące wzrosty, utrzymując zakres cen poniżej 0,07000 USD.

Dodatkowo, analiza wykresu ujawnia załamanie symetrycznej formacji trójkąta, z DOGE handlującym poniżej kluczowych średnich kroczących, sygnalizując słabsze perspektywy na przyszłe sesje. Jeśli cena zdoła utrzymać się w pobliżu 0,06150 USD, może dojść do krótkiego rajdu w kierunku 0,07000 USD. Jednak przełamanie niższego poziomu może doprowadzić do ponownego testu bezpośredniego wsparcia na poziomie 0,06000 USD.

Cena Dogecoina testuje obecnie linię trendu i utrzymuje wsparcie w okolicach 0,06100 USD. Akcja cenowa sugeruje nagromadzenie krótkich pozycji i wskazuje na zmienny układ wykresu, z prawdopodobieństwem dalszej presji sprzedaży w nadchodzących sesjach.

Od ostatniej aktualizacji DOGE notowany jest na poziomie 0,06154 USD, wykazując niewielki wzrost w ciągu dnia o 0,15%, co wskazuje na neutralne nastawienie na wykresach. Wolumen obrotu wzrósł o 2,67% do 238,05 mln USD. Analitycy utrzymują neutralną ocenę, spodziewając się dalszej zmienności w nadchodzących sesjach.

Na wykresach dziennych DOGE znajduje się poniżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), odzwierciedlając niedźwiedzi wzór wykresu. Struktura wykresu sugeruje niedźwiedzią trajektorię, a niedawna presja sprzedaży spowodowała, że DOGE spadł poniżej poziomu 38,2% Fibonacciego. Zbliża się do dolnej wstęgi Bollingera, wskazując na dominację sprzedających i potencjał do dalszych spadków w nadchodzących sesjach.

Struktura wykresu wskazuje na potencjalny dalszy spadek w kierunku strefy popytu w pobliżu 0,05500 USD w następnej sesji. Wskaźnik RSI wykazuje niemal neutralny odczyt z niedźwiedzią dywergencją, wskazując na potencjalne dalsze spadki. W międzyczasie wskaźnik MACD wykazał bycze skrzyżowanie i zielone słupki na histogramie, sugerując neutralną perspektywę na wykresach.

