Recep Tayyip Erdogan – Prezydent Turcji chce, aby Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) uruchomiła w jego kraju kolejną fabrykę.

Erdogan spotkał się niedawno z Elonem Muskiem

Jak podaje Anadolu – turecka państwowa agencja informacyjna, prezydent Erdogan spotkał się z Elonem Muskiem w weekend podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Przypominając, że wraz z pojawieniem się tureckiego samochodu elektrycznego Togg na drogach w Turkiye Tesla wkroczyła na rynek turecki, Erdogan wezwał Teslę do otwarcia siódmej fabryki w Turkiye.

Na początku tego roku doniesiono, że Francja i Hiszpania prowadzą lobbing na rzecz zabezpieczenia tej inwestycji również przed Teslą. Gigant pojazdów elektrycznych buduje obecnie fabrykę w Meksyku.

Jej akcje wzrosły obecnie o blisko 150% w porównaniu z początkiem tego roku.

O czym jeszcze rozmawiali Erdogan i Musk?

Prezydent Erdogan zaprosił Elona Muska na Teknofest i omówił z nim możliwą współpracę między turecką Agencją Kosmiczną a SpaceX.

Według Anadolu miliarder wykazał również zainteresowanie wprowadzeniem Starlink do 85-milionowego kraju, który w ostatnich dziesięcioleciach ugruntował swoją pozycję ważnego ośrodka produkcyjnego.

Co jednak najważniejsze, państwowa agencja twierdzi, że zalicza on Turcję do „jednego z najważniejszych kandydatów” do budowy kolejnej fabryki dla Tesla Inc. Gigant pojazdów elektrycznych nie skomentował jeszcze oficjalnie dzisiejszych postępów.

Wiadomość ta pojawia się wkrótce po doniesieniach, że międzynarodowy koncern obniżył swój cel produkcyjny w Berlinie (dowiedz się więcej). Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „przeważyć” dla akcji Tesli.

