Napływ funduszy TSLY ETF rośnie dzięki ryzykownej stopie zwrotu wynoszącej ~50%.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) stał się w tym roku jednym z funduszy osiągających najlepsze wyniki wśród inwestorów dzięki atrakcyjnej stopie zwrotu. Fundusz, który wystartował w 2022 roku, odnotował wpływy we wszystkich miesiącach tego roku.

TSLY zgromadziła obecnie aktywa o wartości ponad 667 milionów dolarów. Dane zebrane przez ETF.com pokazują, że większość tych wpływów miała miejsce w sierpniu, kiedy inwestorzy dołożyli fundusze o wartości ponad 307 milionów dolarów. W sumie spółka TSLY odnotowała w tym roku wpływy netto o wartości ponad 707,51 mln dolarów, podczas gdy wartość netto wzrosła o 53%.

Inwestorów TSLY przyciąga zasadniczo wysoka stopa dywidendy. Według strony internetowej TSLY ma stopę dywidendy na poziomie prawie 50%, co czyni ją jedną z najwyższych w branży.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF to fundusz, który stara się uczestniczyć we wzroście ceny akcji Tesli, jednocześnie generując miesięczny dochód. Jest w stanie to osiągnąć, wykorzystując syntetyczne kontrakty na opcje kupna objęte Teslą w celu generowania zwrotów.

W tym przypadku strategia połączeń objętych ubezpieczeniem TSLY składa się z trzech części. Po pierwsze, ma ekspozycję na syntetyczną długą ekspozycję na Teslę, co pomaga jej uczestniczyć w zwyżce akcji Tesli. Objęło także wezwania, które pełnią funkcję polisy ubezpieczeniowej akcji Tesli. Te objęte wezwania są tym, co fundusz wykorzystuje do generowania dochodu. Fundusz inwestuje także w krótkoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe.

TSLY charakteryzuje się wyjątkowo wysoką stopą wypłat, co pomaga przyciągnąć inwestorów dochodowych i emerytów. Analitycy ostrzegają jednak, że fundusz wiąże się ze znacznym ryzykiem, które w dłuższej perspektywie może sprawić, że jego rentowność będzie nieopłacalna. Ponadto wypłaty funduszu różnią się z miesiąca na miesiąc, głównie ze względu na zmienność akcji Tesli.

