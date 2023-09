Instacart wzrósł aż o 40% po debiucie dzisiaj na Nasdaq – dzień po wycenie swojej pierwszej oferty publicznej na 30 dolarów za akcję.

Alexis Ohanian dzieli się swoją opinią na temat debiutu na Instacarcie

Po wybuchowym rajdzie dzisiejszy poranek wycena giganta dostaw osiągnęła 14 miliardów dolarów.

To wciąż mniej niż połowa tego, co była warta jako prywatna firma w szczytowym okresie pandemii. Mimo to Alexis Ohanian – jeden z pierwszych inwestorów na Instacart, powiedział dzisiaj w „ Squawk Box ” CNBC:

Instacart przygotowuje się na sukces w świecie post-covidowym. Wie, że będzie musiał działać w źródłach przychodów o wyższej marży [takich jak reklama] i gdzie, moim zdaniem, nadal może zbudować bardzo solidny biznes.

W zeszłym roku Instacart zmniejszył zatrudnienie i obniżył inne koszty związane z obsługą klientów i kupujących, a także dążąc do rentowności.

Wzrost przychodów w Instacart spowolnił

W ostatnim kwartale raportowany dochód netto tej kalifornijskiej firmy wyniósł 114 milionów dolarów.

Rentowność ta została jednak okupiona kosztem wzrostu przychodów. Instacart odnotował wzrost przychodów o 15% dopiero w drugim kwartale w porównaniu do około 600% wkrótce po rozpoczęciu pandemii. Jednak według Alexisa Ohaniana:

Mam ogromną pewność co do technologii, którą zbudowali. To coś więcej niż tylko aplikacja. Na zapleczu jest znacznie więcej logistyki. To jest doświadczenie użytkownika, którego ludzie chcą – a doświadczenie użytkownika zwykle wygrywa w dłuższej perspektywie.

Należy zauważyć, że PepsiCo zainwestowało 175 milionów dolarów w preferowane akcje zamienne Instacart. Gigant dostawczy za swoich głównych konkurentów uważa takie marki, jak DoorDash i Amazon.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.