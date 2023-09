Akcje Medical Properties Trust (MPW): nie łap spadającego noża

Ceny akcji Medical Properties Trust (NYSE: MPW) są katastrofalne. Akcje spadły z najwyższego w historii poziomu 20,45 dolarów w styczniu 2022 r. do obecnych 5,80 dolarów. Obecnie znajduje się na najniższym poziomie od sierpnia 2013 r.

Przed nami ściana zapadalności

Medical Properties Trust to wiodący fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT), który udostępnia budynki firmom z branży opieki zdrowotnej. Posiada 438 obiektów w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech.

MPW przez ostatnie kilka miesięcy znajdowało się pod presją. Po pierwsze, podobnie jak Block i Adani Group, w 2022 r. firma padła ofiarą ataku krótkiej sprzedaży. Hedeye, wiodąca amerykańska firma, ostrzegała przed stanem firmy, w tym wyceną i agresywną księgowością.

Medical Properties Trust również stoi przed wieloma wyzwaniami. Największym wyzwaniem jest ściana terminów zapadalności na najbliższe 12–36 miesięcy. Po pierwsze, spółka ma termin zapadalności wynoszący 400 milionów funtów przypadający na koniec tego roku. Jego termin zapadalności w funcie brytyjskim przypada na 2024 r., a w ciągu najbliższych kilku lat przypada kilka kolejnych. W oświadczeniu zarząd podał :

„Mamy płynność i zasoby płynności, aby po prostu wypisać na to czek. Jedyny termin zapadalności, powtarzam, przez co przechodzimy od jakiegoś czasu, ale jedyny termin zapadalności w 2024 r. to australijski kredyt terminowy, z którego znaczną większość już spłaciliśmy.

W rezultacie spółka zdecydowała się obciąć dywidendę, chcąc zachować środki pieniężne. Obniżył wypłatę o połowę do 0,15 dolara. Jest to godne uwagi, ponieważ ludzie kupują akcje REIT wyłącznie dla dywidend.

MPW zdecydowało się obciąć kwotę wypłaty, ponieważ była ona nie do utrzymania. Po pierwsze, całkowite roczne wypłaty spółki wzrosły z 568 mln dolarów w 2020 r. do ponad 700 mln dolarów w 2022 r. W tym samym okresie przepływy pieniężne spółki spadły z 513 mln dolarów do 421 mln dolarów.

Co gorsza, przychody i zyski MPW idą w złym kierunku. Jej przychody spadły o 15,70% do 337 mln dolarów, podczas gdy strata według GAAP wyniosła 0,07 dolarów.

Prognoza cen akcji Medical Properties Trust

Wykres MPW sporządzony przez TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji MPW od kilku miesięcy spada. W październiku 2022 r. akcje spółki utworzyły wzór krzyża śmierci. Z analizy działań cenowych wynika, że ten wzór jest jednym z najbardziej niedźwiedzich sygnałów.

Cena akcji MPW spadła poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 6,72 dolarów, najniższego poziomu w marcu. Odwróciło to również ważne wsparcie na poziomie 9,51 USD, co stanowi najniższą zmianę w marcu 2022 r. Indeks siły względnej (RSI) zbliża się do poziomu wyprzedania.

Dlatego uważam, że w kolejnych tygodniach akcje będą nadal spadać. Spadek ten może spowodować przejście do kluczowego wsparcia na poziomie 5 dolarów. W dłuższej perspektywie nie można wykluczyć sytuacji, w której akcje odbiją.

