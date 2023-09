Cena akcji Vodafone: rzadki wzór wskazuje na wzrost o 13%.

Cena akcji Vodafone (LON: VOD) odbiła w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy obstawiali ożywienie spółki. W piątek akcje spółki osiągnęły najwyższy poziom od 16 maja na poziomie 82 pensów. Podskoczył o ponad 17% z najniższego poziomu w tym roku.

Rekonwalescencja Vodafone trwa

Copy link to section

W ciągu ostatnich kilku lat Vodafone znajdowało się pod silną presją. Wzrost na kluczowych rynkach, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Indie, uległ spowolnieniu, podczas gdy firma jest obciążona dużym zadłużeniem.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy w pierwszym kwartale wzrosły o 3,7% do ponad 10,7 miliarda euro. Dochody Niemiec spadły o 1,3% do 3,14 miliarda euro, podczas gdy Włoch spadły o 1,6% do 1,13 miliarda euro. Przychody Wielkiej Brytanii wzrosły o 5,7% do 1,6 miliarda euro.

Zarząd pracuje obecnie nad zmniejszeniem zadłużenia i wprowadzeniem istotnej zmiany sytuacji. W piątek firma ogłosiła, że zakończy działalność w Hiszpanii, sprzedając swoje aktywa firmie Zegona Communications.

Save

W ciągu ostatnich kilku lat jej hiszpańska działalność przeżywała trudny okres. Przychody z usług spadły w ostatnim kwartale o 3%. Kontrakty mobilne o 87 tys., a przychody z Internetu spadły o 65 tys. Zarząd przypisał to rosnącej rezygnacji po podwyżce cen Vodafone.

Vodafone rozważa także zwiększenie sprzedaży aktywów. Tylko w zeszłym roku odrzuciła ofertę Apax and Iliad na jej włoski biznes. Jednocześnie podejmuje próbę połączenia z brytyjską spółką Three, której właścicielem jest CK Hutchison.

Forex to kolejny poważny problem, przed którym stoi Vodafone. Turcja, która generuje 4% całkowitych dochodów, odnotowała spadek swojej waluty do rekordowo niskiego poziomu. Podobnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy gwałtownie spadły rand południowoafrykański i funt egipski.

Prognoza cen akcji Vodafone

Copy link to section

Save

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji VOD utworzyła formację podwójnego dna przy 70 pensach. W analizie akcji cenowej ten wzór jest jednym z najbardziej byczych znaków. Obecnie przesunął się powyżej dekoltu tego wzoru przy 79,10p. Cena ta zbiegła się także z najniższym wahaniem w grudniu ubiegłego roku.

Cena akcji Vodafone również przesunęła się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących. Dokonał także ponownego testu 200-dniowej średniej kroczącej. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą nadal rosły, gdyż kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 92,2-, najwyższy punkt z 3 maja. Jeśli tak się stanie, akcje wzrosną o 13%.

Save