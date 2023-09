Oto dlaczego cena akcji ING Banku spadła do kluczowego wsparcia

Ceny akcji Grupy ING (AMS: INGA) spadły w piątek, stając się jedną z najgorzej zachowujących się akcji europejskich banków. Akcje spadły do najniższego poziomu 12,43 euro, najniższego poziomu od 2 sierpnia. Spadł on o ponad 7,5% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Nowe podatki bankowe w Holandii

Grupa ING jest największym holenderskim bankiem zarządzającym aktywami o wartości niemal 1 biliona aktywów. Obsługuje ponad 14,9 miliona głównych klientów w Holandii i innych krajach europejskich. To czyni go dobrym barometrem stanu holenderskiej gospodarki.

Głównym powodem załamania kursu akcji ING o ponad 5% jest nowe głosowanie holenderskiego rządu za podniesieniem podatków. Dokładnie głosowali za podwyżką o 70% podatku bankowego, co ich zdaniem przyniesie ponad 850 milionów euro.

Politycy głosowali także za wprowadzeniem podatków od wykupu akcji, co – jak mają nadzieję – przyniesie ponad 1,2 miliarda euro. Mają nadzieję przeznaczyć te pieniądze na sfinansowanie podwyżki płacy minimalnej i zasiłku na opiekę nad dziećmi. Analitycy uważają, że podatki te uderzą w ING i inne banki, takie jak ABN Amro.

Najnowsze wyniki pokazały, że ING Bank radzi sobie dobrze. Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 14% do 3 miliardów euro. Wzrostowi temu sprzyjały rosnące stopy procentowe w Europie, gdzie Europejski Bank Centralny (EBC) wypchnął je do najwyższego w historii poziomu.

Banki takie jak ING czerpią korzyści ze wzrostu stóp procentowych, ponieważ prowadzą one do wyższych dochodów odsetkowych netto. Wyzwanie polega na tym, że wysokie stopy zwykle przynoszą malejące zyski, ponieważ prowadzą do wyższych wskaźników niewypłacalności.

Drugim wyzwaniem jest to, że wyższe stawki doprowadziły do wezwań do wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków, co będzie miało wpływ na ogólne zyski dla akcjonariuszy.

Prognoza cen akcji ING

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji ING od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie zwyżkowym, czemu sprzyja rosnąca rentowność. Po drodze akcje utworzyły rosnący wzór kanału pokazany na zielono. W piątek przeprowadził ponowny test dolnej części tego kanału.

Jednocześnie akcje spadły poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Indeks siły względnej (RSI) utworzył niedźwiedzi wzór dywergencji.

Dlatego na tym etapie więcej spadków zostanie potwierdzone, jeśli cena akcji spadnie poniżej dolnej części kanału. Jeśli tak się stanie, następny poziom do obejrzenia będzie wynosił 12 €. Alternatywą jest odbicie się w górę kanału po cenie 13,53 €.

