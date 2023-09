Sprawa Bitcoina (BTC) pomimo krachu ~61%.

Cena Bitcoina (BTC) przeszła trudny okres w ciągu ostatnich dwóch lat. Po osiągnięciu szczytu w pobliżu 68 000 dolarów w 2022 r., Bitcoin spadł o ~61% do obecnych ~26 000 dolarów. Inne kryptowaluty, takie jak Avalanche, Solana i Algorand, radziły sobie gorzej. Mimo to nadal można przedstawić argumenty za inwestycją w Bitcoin w 2023 roku.

Bitcoin stanął w obliczu przeciwności losu

Cena Bitcoina była złą inwestycją dla osób, które kupiły ją na najwyższym poziomie. Jednakże był to wielki atut dla osób, które w niego zainwestowały od jego powstania w 2009 roku. Bitcoin wzrósł o ponad 8000% od grudnia 2014 roku, podczas gdy S&P 500 i złoto wzrosły odpowiednio o ~108% i ~65%.

Przez lata Bitcoin stawiał czoła licznym przeciwnościom. Najpierw był dobrze znany upadek Mt.Gox, wówczas wiodącej giełdy kryptowalut . Przetrwał także inne dobrze znane upadki, takie jak FTX, Terra, Celsjusza, Voyager Digital i Three Arrows Capital.

Po drugie, Bitcoin również stanął w obliczu wyzwań regulacyjnych. Chiny zakazały Bitcoina i innych kryptowalut. W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również złożyła liczne pozwy, rzucając wyzwanie czołowym graczom w branży.

Ostatnio agencja złożyła pozwy przeciwko Binance i Coinbase. Opierał się także posunięciom mającym na celu włączenie Bitcoina do głównego nurtu, akceptując spotowe fundusze ETF. Takie fundusze doprowadziłyby do większej liczby inwestycji dużych inwestorów instytucjonalnych.

Po trzecie i najważniejsze, Bitcoin stoi przed wyzwaniem wysokich stóp procentowych. Rezerwa Federalna przeprowadziła już liczne podwyżki stóp procentowych, spychając je do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad.

Sprawa Bitcoina

Pomimo ostatnich wyzwań, inwestorzy długoterminowi nadal mają powody do inwestowania w Bitcoin.

Po pierwsze, długoterminowi posiadacze Bitcoinów nadal są optymistami co do monety. Dane dotyczące łańcucha pokazują, że posiadacze ci mają ponad 14,6 miliona Bitcoinów, co stanowi ponad 75% podaży. Oznacza to, że większość ostatnich wahań została spowodowana przez posiadaczy mniejszościowych.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76% pic.twitter.com/p9lIhXc3CA — Will Clemente (@WClementeIII) September 18, 2023

Po drugie, Bitcoin przetrwał już wiele burz w ostatniej dekadzie, nawet bez większych inwestorów instytucjonalnych. Jak wspomniano, przetrwał upadki takie jak Mt.Gox, FTX i Terra. Rozkwitła także podczas pandemii Covid-19, największego wydarzenia związanego z czarnym łabędziem w czasach nowożytnych.

Po trzecie i najważniejsze, Bitcoin wydaje się dobrze sobie radzić w środowisku wysokich stóp procentowych, w jakim się znajdujemy. Stopy procentowe już wzrosły z zera, gdzie były przez ponad dekadę, do 5,5%. Rezerwa Federalna uważa, że osiągną one szczyt na poziomie 5,75%.

https://www.youtube.com/watch?v=RSWwWICgt5E

Tak wysokich stawek nie było od ponad 20 lat. W rezultacie rentowność funduszy rynku pieniężnego wzrosła do prawie 6%, co czyni gotówkę dość atrakcyjną. Mimo to Bitcoin wzrósł już z zeszłorocznego minimum wynoszącego 15 000 dolarów do ponad 26 000 dolarów.

Co najważniejsze, Bitcoin nadal jest wyceniany na ponad 565 miliardów dolarów. Gdyby była to firma, kapitalizacja rynkowa Bitcoina plasowałaby ją na 10. miejscu wśród największych firm na świecie. Byłoby większe niż Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon i TSMC.

Żeby było jasne, Bitcoin jest nadal ryzykowną inwestycją, jak widzieliśmy po jego historycznej zmienności. Jednak w ciągu ostatniej dekady BTC przekroczyło oczekiwania wielu ludzi. A co najważniejsze, Bitcoin jeszcze nie spadnie do zera, jak przewidywało kilka lat temu wielu znanych inwestorów, takich jak Charlie Munger i Warren Buffett.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.