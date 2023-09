Ceny akcji Citigroup są tanie jak barszcz: czy warto kupować w okresie przejściowym?

W ciągu ostatniej dekady ceny akcji Citigroup (NYSE: C) zachowywały się gorzej niż jej odpowiednicy. Od 2009 r. wzrósł on o ponad 80%, podczas gdy SPDR S&P Bank ETF (KBE) i SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) wzrosły odpowiednio o ponad 230% i 160%. Słabe wyniki osiągał także za kadencji Jane Fraser.

Strategia naprawcza Citigroup

Copy link to section

Citigroup, trzeci co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, w ostatniej dekadzie podjął działania mające na celu zwiększenie swoich akcji. Odkupił ponad jedną trzecią swoich akcji, wypłacił miliardy dolarów dywidendy, zwiększając roczną wypłatę z 0,04 dolara do 2,12 dolara.

Pomimo tych środków inwestorzy nie wydają się być pod wrażeniem spółki, ponieważ osiągnęła ona gorsze wyniki od swojej grupy porównywalnej. Dlatego logiczne jest, że firma pracuje teraz nad gruntownym remontem.

Zmiana sytuacji Citigroup ma wiele aspektów. Zapowiedział poważne zwolnienia, które mogą być liczone w tysiącach. Reorganizuje także swoją działalność w ramach pięciu głównych obszarów działalności i upraszcza swoją działalność.

Save

Pięć głównych obszarów działalności to usługi, rynki, bankowość, bankowość konsumencka i zarządzanie majątkiem. Usługi to kluczowa działalność, która będzie obejmowała obsługę skarbową i powierniczą dla dużych klientów. Bankowość będzie obejmować bankowość inwestycyjną, korporacyjną i komercyjną.

https://www.youtube.com/watch?v=yinQ_ASg5Io&pp=ygUOY2l0aWdyb3VwIGNuYmM%3D

Czy Citigroup to dobra inwestycja?

Copy link to section

Część analityków uważa, że zmiana sytuacji w Citigroup będzie miała pozytywny wpływ na spółkę. W notatce Mike Mayo, szanowany analityk Wells Fargo, uważa, że akcje Citigroup wzrosną do 55 dolarów z obecnych 40 dolarów.

Co więcej, Citigroup przez lata była bankiem charakteryzującym się wysoką rentownością. Jej przychody za ostatnie dwanaście miesięcy (TTM) wyniosły 70,5 miliarda dolarów, a zysk netto wyniósł 13,51 miliarda dolarów. Jej przychody i zysk w drugim kwartale wyniosły 17,6 miliarda dolarów i 2,92 miliarda dolarów.

Tymczasem Citigroup jest znacząco niedowartościowana w porównaniu do swoich konkurentów. Ma współczynnik PE na poziomie 7,47, najniższy z kluczowych banków, takich jak UBS, Bank of America, JP Morgan i Wells Fargo. Jego cena księgowa wynosząca 0,44 jest również niższa niż w przypadku konkurentów. Co najważniejsze, rabat Citigroup na książkę wynosi 55,92% i jest najniższy w porównaniu z innymi spółkami.

Dlatego z punktu widzenia wyceny wydaje się, że Citigroup to dobra inwestycja. Poza tym nadal ma stopę dywidendy forward na poziomie 5,18%.

Jednakże, jak ostrzegałem w moich artykułach na temat Lloyds Bank, nie polecam kupowania spółek, które mają długą historię słabych wyników. Dlatego zalecam ostrożność przy inwestowaniu w akcje Citi.

Analiza cen akcji Citigroup

Copy link to section

Save

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Citigroup od jakiegoś czasu znajduje się w silnym trendzie spadkowym. W ostatnim czasie utrzymywał się poniżej zielonej linii trendu spadkowego. Linia ta łączy najwyższe wahania od marca 2022 r. Akcje spadły poniżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Cena akcji Citigroup próbuje obecnie zejść poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 41,18 dolarów, najniższego poziomu od grudnia ubiegłego roku. W związku z tym ścieżka najmniejszego oporu dla akcji wiedzie w dół, a kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie 38,47 USD, najniższy poziom w październiku 2022 r.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.