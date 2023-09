Prognoza cen akcji Nio: smartfon jest hamulcem, a nie katalizatorem

Cena akcji Nio (NYSE: NIO) będzie w centrum uwagi w ciągu najbliższych kilku dni, gdy firma zaprezentuje swój smartfon. Akcje spadły we wtorek do najniższego poziomu od 23 czerwca na poziomie 8 dolarów. Cofnęły się one o ponad 48% z najwyższego poziomu z sierpnia.

Nio Inc. stoi przed poważnymi trudnościami

Copy link to section

Nio to wiodąca chińska firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi, niegdyś postrzegana w kraju jako odpowiednik Tesli, największej firmy w branży. Ostatnio Nio boryka się z wieloma wyzwaniami, w tym powolnym wzrostem i dużą konkurencją.

Konkurencja jest dużym wyzwaniem dla wszystkich chińskich firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi. Kilka lat temu na rynku działało ponad 500 firm, którym pomagały ogromne dotacje rządowe. Dziś jest ich niespełna 100.

Nio konkuruje z dwoma rodzajami firm. Po pierwsze, istnieją firmy zajmujące się wyłącznie pojazdami elektrycznymi, takie jak Xpeng i Li Auto, które na przestrzeni lat zyskały udział w rynku. Po drugie, istnieją tradycyjni producenci samochodów, tacy jak Volkswagen, BMW i General Motors, którzy wypuścili na rynek swoje pojazdy elektryczne.

Głównym wyzwaniem dla Nio jest nasycenie rynku chińskiego. Ponadto firma nie ma udziału w rynku za granicą. Niedawno europejscy przywódcy obiecali zbadać chińskie firmy, takie jak Nio, Xpeng i Li Auto.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody Nio wyniosły w drugim kwartale ponad 1,2 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 18,50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marże brutto spadły do 1% w drugim kwartale z 13% w drugim kwartale 2022 r. Zwiększyło także koszty badań i rozwoju o 55,6%, a Nio ma nadzieję dostarczyć od 50 tys. do 70 tys. w trzecim kwartale.

Premiera smartfona Nio

Copy link to section

Dlatego Nio ma nadzieję, że jego nowy smartfon pomoże przyspieszyć jego rozwój. Dostawy tych telefonów rozpocznie w czwartek w tym tygodniu. Ceny telefonów będą wynosić od 889 do 1029 dolarów.

Mimo to uważam, że smartfony nie będą dla firmy głównym biznesem. Po pierwsze, uważam, że telefony są dość drogie. W związku z tym wielu potencjalnych nabywców może zamiast tego kupić nowe iPhone’y.

Po drugie, branża smartfonów jest obecnie bardzo nasycona, a firmy takie jak Apple, Samsung i Xiami mają duży udział w rynku. Nowe firmy produkujące smartfony, w tym Nothing i Google Pixel, walczyły o zdobycie udziałów.

Po trzecie, branża smartfonów nie rozwija się. W niedawnym raporcie Counterpoint Research stwierdzono, że sprzedaż smartfonów w ciągu ostatnich kilku miesięcy wykazywała tendencję spadkową. Większość marek, w tym Samsung, Vivo, iPhone i Oppo, odnotowuje spadki.

Dlatego uważam, że zamiast wypuszczać na rynek smartfon, firma powinna skupić się na poprawie działalności i rentowności pojazdów elektrycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=0A-ugTPAfDk&pp=ygUObmlvIHNtYXJ0cGhvbmU%3D

Prognoza cen akcji Nio

Copy link to section

Wykres Nio autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Nio od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Niedawno przekroczył ważny poziom wsparcia na poziomie 10,73 USD, najwyższy punkt z 30 marca.

Akcje pozostały poniżej 50-dniowych i 25-dniowych średnich kroczących oraz kluczowego wsparcia na poziomie 9,55 dolarów (minimum z 3 stycznia). Dlatego perspektywy dla akcji są niedźwiedzie, a kolejny poziom wsparcia wyniesie 7,21 USD, najniższy punkt z 31 marca.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.