Analiza USD/RUB: To jeszcze nie koniec krachu na rublu rosyjskim

Kurs wymiany USD/RUB w ciągu ostatnich kilku tygodni poruszał się w bok. W czwartek kurs pary wynosił 97,28, kilka punktów poniżej najwyższego od roku poziomu 102,53. Mimo to rubel rosyjski spadł o ponad 90% w stosunku do najniższego poziomu w 2022 roku.

Gospodarka rosyjska ma się dobrze

W ciągu ostatnich kilku miesięcy kurs USD/RUB nadal rósł w związku z utrzymującymi się obawami o rosyjską gospodarkę. Deficyt budżetowy kraju w dalszym ciągu rósł, podczas gdy podaż dolara w kraju spadła z powodu sankcji.

Ostatnio jednak Rosję spotkało kilka niekorzystnych sytuacji, które sprzyjają jej ożywieniu. Cena ropy naftowej wzrosła o ponad 20% z najniższego poziomu w czerwcu. Brent był notowany po 94 dolarów, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) wzrósł do 93,20 dolarów.

Co najważniejsze, rosyjski ural utrzymał się powyżej limitu narzuconego przez Zachód. Dyskonto między ropą Brent a Uralem spadło do 17 dolarów, obecnie wynosi 77 dolarów. Oznacza to, że Rosja nadal zarabia fortunę, sprzedając ropę do takich krajów jak Chiny i Indie.

Co więcej, chociaż gaz ziemny spadł z najwyższego poziomu w 2022 r., wzrósł o ponad 46% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku. Notowania są także na najwyższym poziomie od 10 sierpnia. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że Rosja zarobi więcej na swoim eksporcie.

Co najważniejsze, dane wewnętrzne pokazują, że rosyjska gospodarka ma się dobrze. Na przykład stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 3%, czyli mniej niż w Ameryce wynosząca 3,6%. Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 11%, podczas gdy produkcja przemysłowa wzrosła o 5,4%.

Nastroje przedsiębiorców wzrosły do 4,4% w związku ze zwiększeniem wydatków kraju na obronę. Rosja również dobrze radzi sobie z zachodnimi sankcjami, przenosząc się z krajów zachodnich na azjatyckie.

Wyzwaniem dla rubla rosyjskiego jest dalszy wzrost indeksu dolara amerykańskiego w obliczu jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej. Indeks wzrósł do 106,7 dolarów, najwyższego poziomu od listopada ubiegłego roku.

Analiza techniczna USD/RUB

Wykres dzienny pokazuje, że kurs USD do RUB znajdował się ostatnio w wąskim przedziale. Po drodze para napotkała znaczny opór przy 98,52. Następnie utworzył wzór rosnącego trójkąta. W analizie akcji cenowej ten wzór jest jednym z najdokładniejszych sygnałów zwyżkowych.

Para USD/RUB przesunęła się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Dlatego perspektywy dla tej pary są optymistyczne, a kolejny poziom do obserwacji to 102,53, najwyższy punkt w tym roku.

Odwrotna strona to miejsce, w którym interpretujemy trójkąt jako formację z potrójnym szczytem, co jest najpopularniejszym sygnałem odwrócenia. W związku z tym, jeśli to prawda, para prawdopodobnie ponownie przetestuje poziom psychologiczny na poziomie 92,99.

