USD/PKR: Wzrost rupii pakistańskiej może być krótkotrwały

Rupia pakistańska bije na całego, mimo że indeks dolara amerykańskiego (DXY) nabiera tempa. Para USD/PKR spadła do najniższego poziomu 287,72, najniższego poziomu od 16 sierpnia. Spadł on o ponad 6% z najwyższego poziomu w tym miesiącu.

Zyski PKR mogą być krótkotrwałe

Kurs USD/PKR zaskoczył wielu inwestorów i analityków. Natomiast indeks dolara amerykańskiego (DXY) wzrósł do 106,70 dolarów, najwyższego poziomu od listopada ubiegłego roku. Indeks wzrósł o prawie 7% od najniższego poziomu w lipcu.

Większość walut, w tym euro, funt szterling, frank szwajcarski i rand południowoafrykański, straciły na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Dlatego w takiej sytuacji można by się spodziewać, że ryzykowna waluta, taka jak rupia pakistańska, będzie należeć do najgorszych.

Dolar amerykański zyskał na wartości, ponieważ inwestorzy nadal niepokoją się sytuacją gospodarczą. Indeks strachu i chciwości spadł do strefy skrajnego strachu wynoszącej 24, podczas gdy VIX zbliża się do 20. Co więcej, amerykańskie akcje spadły po tym, jak Fed zasygnalizował dalsze podwyżki stóp procentowych w celu walki z podwyższoną inflacją.

Nie jest jasne, dlaczego rupia pakistańska gwałtownie wzrosła, skoro kraj jest nadal zagrożony. Prawdopodobną przyczyną jest aktywne zwalczanie nielegalnego handlu dolarem przez rząd. Dokładnie, rząd walczy z czarnym rynkiem, na którym ludzie kupują i sprzedają dolary bez żadnych dokumentów. Zwalcza także przekazy pieniężne kanałami nieformalnymi.

Działania te spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez wielu ekonomistów, którzy uważają, że mogą umocnić rupię po jej spadku do najniższego poziomu w historii. Uważam jednak, że podstawy kraju nadal są zagrożone.

Po pierwsze, Pakistan ma termin płatności w wysokości 1 miliarda dolarów w 2024 r., a kolejne we wrześniu 2025 r. i sierpniu 2026 r. Te terminy zapadalności dolara prawdopodobnie wywrą większą presję na rupię pakistańską. Rupia prawdopodobnie będzie się cofać przed kolejnymi wyborami powszechnymi.

Analiza techniczna USD/PKR

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany USD na PKR w ciągu ostatnich kilku tygodni gwałtownie spadał. Kurs spadł z najwyższego poziomu 307,27 do najniższego poziomu 287,76. Para przesunęła się poniżej 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących. Obecna cena jest istotna, ponieważ najwyższe jej wartości miały miejsce 12 czerwca, 26 lipca i 3 sierpnia.

Dlatego podejrzewam, że para USD/PKR powróci do zwyżkowego trendu i ponownie przetestuje najwyższy poziom w historii na poziomie 307,27. Stop-loss dla tej transakcji będzie na poziomie 280.

