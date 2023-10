Prognoza cen akcji Boohoo: fabuła zagęszcza się dla BOO

We wtorek cena akcji Boohoo (LON: BOO) kontynuowała wyprzedaż po publikacji słabych wyników finansowych spółki. Akcje spadły do najniższego poziomu 28,40p, najniższego poziomu od września 2015 r. Od najwyższego poziomu podczas pandemii spadły o ponad 93%.

Jest coraz gorzej

Niedawno pisałam o Boohoo, popularnej brytyjskiej firmie fast-fashion. W artykule tym przewidywałem , że 3 października, po opublikowaniu wyników finansowych, akcje spółki odnotują większą zmienność.

Prognoza ta sprawdziła się, gdyż we wtorek akcje spółki spadły o ponad 10%. W oświadczeniu firma podała, że jej przychody za okres sześciu miesięcy do końca sierpnia spadły z ponad 882 mln funtów w roku finansowym 23 do 729 mln funtów.

Podobnie jak Asos , wyniki Boohoo pokazały, że branża szybkiej mody nie radzi sobie dobrze. Zysk brutto spadł z ponad 464 milionów funtów do 389 milionów funtów. Skorygowana EBITDA spadła z 35 milionów funtów do 31 milionów funtów.

Co gorsza, Boohoo uważa, że słabość firmy będzie się utrzymywać. Uważa, że jej przychody spadną o 12% do 17%, a skorygowana marża EBITDA wyniesie od 4% do 4,5%. Nakłady inwestycyjne wyniosą około 75 milionów funtów.

Co najważniejsze, rosnąca inflacja ograniczyła sposób, w jaki ludzie robią zakupy na tej platformie. Liczba aktywnych klientów spadła o 12% do 17 milionów, a liczba zamówień spadła do 23,2 miliona. Spadła także częstotliwość zamówień oraz średnia wartość zamówień.

Dlatego wydaje się, że przemiana Boohoo nie przebiega tak szybko, jak oczekiwano. Wydaje się również, że czynniki zewnętrzne, takie jak wysoka inflacja, spowalniają dynamikę. Dowodem na to jest duży ruch internetowy na stronie Boohoo. Z danych wynika, że liczba serwisów w sierpniu spadła o 13% do 14,1 mln z 16,2 mln w lipcu.

Prognoza cen akcji Boohoo

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji BOO utworzyła w okresie od sierpnia do września niewielki podwójny szczyt na poziomie 39,73 pensów. W analizie technicznej ten wzór jest jednym z najpopularniejszych znaków niedźwiedzia.

Akcje Boohoo spadły obecnie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 31,86p, linii szyi podwójnego szczytu i najniższego punktu między czerwcem a lipcem. Akcje również spadły poniżej psychologicznego poziomu na poziomie 30,05 p (minimum z września 2022 r.). Pozostaje poniżej 50-dniowej średniej kroczącej.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal spadać, a kolejnym kluczowym psychologicznym poziomem będzie poziom 25 pensów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.