PepsiCo Inc (NASDAQ: PEP) otworzyła się we wtorek na lekkim minusie, mimo że za trzeci kwartał finansowy podała lepsze od rynku wyniki.

Akcja cenowa jest szczególnie interesująca, biorąc pod uwagę, że gigant napojów również wydał optymistyczne prognozy na przyszłość.

PepsiCo prognozuje obecnie 13% roczny wzrost podstawowego EPS w tym roku do 7,54 USD. Podtrzymała także swoją poprzednią prognozę dotyczącą 10% wzrostu przychodów organicznych w roku finansowym 2023. W programie „ Squawk Box ” emitowanym przez CNBC Hugh Johnston – dyrektor finansowy PepsiCo, powiedział dziś:

W niedawno zakończonym kwartale międzynarodowa firma odnotowała wzrost sprzedaży napojów i żywności na całym świecie o 8,0% i 9,0%. Szef finansów powiedział także, że wydatki na reklamę i marketing dobrze się zwracają.

We wtorek PepsiCo poprawiła również swoje prognozy na rok finansowy 2024. Obecnie spodziewa się niemal 6,0% wzrostu sprzedaży organicznej i wysokiego jednocyfrowego procentowego wzrostu skorygowanych zysków w przyszłym roku.

W chwili pisania tego tekstu akcje PepsiCo spadły o 18% w porównaniu z najwyższą wartością od początku roku. Według dyrektora finansowego Johnstona:

Myślę, że chodzi o stopy procentowe. W pewnym stopniu jest to siła dolara. Teraz, gdy 10-letnie oprocentowanie wynosi od 4,0% do 5,0%, jest więcej inwestycji alternatywnych. Ale nie uzyskasz wzrostu dzięki tym, które otrzymasz u nas.

Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „przeważyć” dla akcji spółek z branży żywności i napojów.

Zarobił 3,09 miliarda dolarów w porównaniu do 2,70 miliarda dolarów rok wcześniej

Zysk na akcję również wzrósł z 1,95 dolara do 2,24 dolara

Skorygowany EPS wydrukowany po cenie 2,25 USD zgodnie z komunikatem prasowym

Sprzedaż netto wzrosła o 6,7% rok do roku, do 23,45 miliarda dolarów

Konsensus wynosił 2,15 dolara na akcję przy przychodach wynoszących 23,41 miliarda dolarów

Raport o zarobkach pojawia się zaledwie kilka dni po tym, jak Walmart podał informację o lekach odchudzających w związku ze spadkiem sprzedaży wysokokalorycznej żywności i napojów. Dyrektor finansowy PepsiCo, Johnston, dodał:

Uważnie to badamy, ale w ogóle nie widzimy tego w naszych liczbach. Zero w tym momencie. Myślę, że zostanie to przyjęte dość powoli, co da nam czas na rozwinięcie naszego portfolio.