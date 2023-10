Prognoza cen akcji Tilray: TLRY może wkrótce spaść o ~25%.

Ceny akcji Tilray (NASDAQ: TLRY) zniweczyły większość zysków odnotowanych we wrześniu wraz ze wzrostem nadziei na przejrzystość regulacji. Po wzroście do 3,40 dolarów w dniu 5 września, akcje konopi indyjskich spadły o ~41% i obecnie znajdują się na najniższym poziomie od 27 lipca.

Krótkie zainteresowanie gwałtownie rośnie

Copy link to section

Tilray Brands poważnie popadł w niełaskę. Akcje spółki spadły z najwyższego w historii poziomu 300 dolarów do ~2. Akcje innych popularnych konopi indyjskich, takich jak Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries i Scotts Miracle-Gro, również spadły.

Tilray Brands stanowi najlepszy przykład tego, jak szumne inwestowanie może przynieść inwestorom fatalne skutki. Tę sytuację zaobserwowaliśmy także w przypadku akcji spółek z branży pojazdów elektrycznych, takich jak Mullen Automotive, Canoo i VinFast.

Podobnie wiele akcji czystej energii, które wzrosły kilka lat temu, takich jak Sunrun, Enphase Energy i First Solar, wróciło na ziemię. Wierzę, że wiele przereklamowanych spółek zajmujących się sztuczną inteligencją, takich jak C3.ai, również spadnie w dłuższej perspektywie, o czym już pisałem .

Cena akcji Tilray Brands spadła z powodu powolnego wzrostu firmy, braku większej przejrzystości przepisów w Stanach Zjednoczonych i zwiększonych strat. Podczas gdy przychody spółki w zeszłym roku finansowym wzrosły do 627 milionów dolarów, strata wzrosła do ponad 1,4 miliarda dolarów.

Dobra passa trwała także w ostatniej kwarcie. Jej wyniki pokazały, że przychody netto wzrosły o 15% r/r do 177 mln dolarów. W przypadku przynoszącej straty firmy „wzrostowej” zawsze ważne jest wykazanie wyższej stopy wzrostu.

Skorygowane marże brutto spadły do 28%, a strata netto firmy zwężyła się do 56 milionów dolarów. Skorygowana EBITDA spadła do 11,4 mln dolarów. Tilray ma nadzieję w dalszym ciągu zwiększać swój udział w rynku w Kanadzie i USA.

Zarząd ma także nadzieję, że firma stanie się wiodącym graczem w branży alkoholowej. Niedawno przejęli kilka marek od AB InBev. Inwestuje także w biznes napojów rzemieślniczych.

Inwestorzy obawiają się, że w związku z utrzymującą się passą strat Tilray będzie musiał pozyskać dodatkowy kapitał. Zwiększył już liczbę akcji z 460 mln w 2021 r. do ponad 730 mln. To wyjaśnia, dlaczego krótkie odsetki osiągnęły najwyższy poziom w historii.

Prognoza cen akcji Tilray

Copy link to section

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji TLRY we wrześniu utworzyła formację podwójnego szczytu. W analizie technicznej jest to jeden z najpopularniejszych formacji niedźwiedzi. Obecnie kurs przesunął się poniżej linii dekoltu tego wzoru przy cenie 2,24 USD. Akcje również spadły poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy indeks siły względnej (RSI) zbliża się do poziomu wyprzedania.

Dlatego perspektywy dla akcji są niedźwiedzie, a kolejny poziom do obserwacji to 1,50 dolara, czyli ~25% poniżej obecnego poziomu.