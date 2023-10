Canon: Ta firma Nikkei 225 ma na celu stać się kolejnym ASML

Japońskie akcje radziły sobie w tym roku dobrze, ponieważ lokalni i zagraniczni inwestorzy – w tym Warren Buffett – przenieśli się na giełdę. Indeksy Nikkei 22 5 i Topix osiągnęły w tym roku maksima od kilkudziesięciu lat.

Fokus przesuwa się na Canona

Podczas gdy większość spółek wchodzących w skład indeksu Nikkei 225 radziła sobie w tym roku dobrze, inwestorzy skupiają się obecnie na Canonie. Canon to firma dobrze znana ze swoich aparatów, drukarek i rozwiązań do obrazowania medycznego.

Ceny akcji firmy Canon gwałtownie wzrosły w tym roku, ponieważ ma to na celu zakłócenie funkcjonowania jednej z największych branż technologicznych. W czerwcu tego roku akcje spółki wzrosły do najwyższego od początku roku poziomu 3860 jenów, czyli o około 42% powyżej najniższych poziomów ze stycznia.

Głównym powodem gwałtownego wzrostu jest to, że firma wkracza na nową przestrzeń, która jest obecnie zdominowana przez ASML, gigantyczną firmę technologiczną. ASML jest jedyną firmą na świecie, która produkuje produkty litograficzne dla firm produkujących półprzewodniki.

Jej głównym produktem jest ciężka maszyna wielkości autobusu, która kosztuje ponad 200 milionów dolarów. Kupują go wspaniałe firmy, takie jak Taiwan Semiconductors i GlobalFoundries. Ze względu na to, jak bardzo jest to skomplikowane, żadna inna firma nie była w stanie wyprzeć go w branży.

W tym miejscu wkracza firma Canon. Firma zaprezentowała niedawno nową, zorientowaną na branżę strukturę biznesową, która skupia się na tej branży. Zaprezentowano teraz FPA-1200NZ2C, który może wytwarzać półprzewodniki o grubości zaledwie 2 nanometrów. Najnowszy A17 Pro firmy Apple to 3-nanometrowy chip.

Canon wkracza do branży, która odnotowuje silny wzrost w miarę jak kraje dążą do uniezależnienia się od półprzewodników. Stany Zjednoczone i Unia Europejska ogłosiły wielomiliardowe programy motywacyjne, które mają przyciągnąć firmy.

Firmy takie jak Intel, TSMC i GlobalFoundries inwestują obecnie miliardy, aby zwiększyć swoje możliwości w innych krajach, takich jak USA i Niemcy. Chiny również pracują nad budowaniem swojego potencjału w miarę wzrostu swoich powiązań z krajami zachodnimi.

Troska o Canona

Wejście Canona do branży to dobra wiadomość dla firm odlewniczych. Po pierwsze, daje im możliwość negocjacji z ASML, który ma monopol w branży. Wciąż nie jest jasne, ile będzie kosztował produkt Canona.

Istnieją jednak pewne obawy co do Canona, który stara się współistnieć, a nie zdetronizować – ASML. W przypadku tak ogromnych inwestycji odlewnie prawdopodobnie nadal będą preferować produkty ASML, które znają i kochają.

Inną obawą jest to, że przemysł półprzewodników może przejść cykl wzrostów i spadków. Jak niedawno pisałem w tym artykule , trwające inwestycje mogą w nadchodzących latach nasycić rynek wraz ze wzrostem podaży.

Są oznaki, że tak się dzieje. Na przykład krążą pogłoski, że ASML ograniczy produkcję w związku ze spadkiem popytu na swój ekstremalny produkt litograficzny EUV w związku ze spadkiem popytu ze strony Apple. To wyjaśnia, dlaczego cena akcji Canon spadła o 5,5% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.