Ceny akcji EasyJet, IAG i Wizz Air spadają wraz ze wzrostem ryzyka w lotnictwie

Akcje linii lotniczych kontynuowały trend spadkowy w związku z utrzymującymi się zagrożeniami w branży. Cena akcji IAG (LON: IAG) spadła do najniższego poziomu 140 pensów, najniższego poziomu od marca 2023 r. Zbliża się bessa, ponieważ spadła o ponad 17% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku.

IAG jest uważnie obserwowana ze względu na swoją wielkość i charakter działalności. Obsługuje British Airways, które obsługuje Europę i inne operacje międzynarodowe. Firma jest także właścicielem innych mniejszych linii lotniczych, takich jak Iberia, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL i Vueling.

Cena akcji EasyJet (LON: EZJ) spadła do 365 pensów, najniższego poziomu od stycznia. W przeciwieństwie do IAG, akcje EZJ znalazły się już w bessie, gdyż spadły o ponad 30% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Ceny akcji Wizz Air (LON: WIZZ) wypadły znacznie gorzej niż innych notowanych na giełdzie londyńskich linii lotniczych. Spadł do najniższego poziomu 1572p, najniższego poziomu od listopada ubiegłego roku. Akcje innych znanych linii lotniczych, takich jak Lufthansa i Ryanair, również spadły.

Akcje linii lotniczych spadły z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, cena paliwa do silników odrzutowych gwałtownie rośnie w czasie wojny między Izraelem a Hamasem trwa. Brent wzrósł do 91,77 dolarów, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) wzrósł do 87,35 dolarów.

Dane zebrane przez IATA pokazują, że średnia cena paliwa do silników odrzutowych wynosiła średnio 121 dolarów za baryłkę, czyli była wyższa niż kilka miesięcy temu. Ceny te będą nadal rosły, jeśli Brent wzrośnie do ponad 100 dolarów, jak oczekuje wielu analityków.

Paliwo do silników odrzutowych stanowi główny koszt wszystkich linii lotniczych, co oznacza, że jego wzrost doprowadzi do niższych marż. We wtorek linie United Airlines podały, że ich dochód netto wzrósł w ostatnim kwartale do 942 mln dolarów, podczas gdy przychody osiągnęły poziom 14,48 mld dolarów. Niemniej jednak ostrzegł, że wyższa cena paliwa do silników odrzutowych wpłynie na jego rentowność.

Inne linie lotnicze, które ostatnio opublikowały swoje zyski, jak Delta i EasyJet, również ostrzegają przed cenami paliw. Delta obniżyła w zeszłym tygodniu swoje wytyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=YFL9DjJ_HBY&pp=ygUOZGVsdGEgZWFybmluZ3M%3D

Drugim ryzykiem jest wzrost wynagrodzeń w branży. British Airways zamierza podwyższyć płace, aby zapobiec zbliżającemu się strajkowi. Wszystkie te koszty prawdopodobnie wpłyną na marże zysku wszystkich linii lotniczych. Co więcej, wojny w Europie i na Bliskim Wschodzie będą miały wpływ na popyt na linie lotnicze.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.