5 firm technologicznych, które przeszły z jednorożców na akcje groszowe

Ostatnia dekada była okresem boomu dla startupów technologicznych, a niektórzy analitycy porównują ją do bańki internetowej. Pod wpływem niskich stóp procentowych firmy venture capital inwestowały w tysiące firm. Chociaż niektóre firmy, takie jak Airbnb i Uber, radziły sobie skromnie dobrze jako spółki publiczne, wiele z nich nie. Oto niektóre z najlepszych firm, które przeszły od jednorożców do akcji groszowych.

Pracujemy

Copy link to section

WeWork (NASDAQ: WE) jest przykładem ekscesów niedawnego boomu technologicznego. Firma pozyskała miliardy dolarów od Softbanku, co dało jej szczytową wycenę na ponad 45 miliardów dolarów. Szybko się rozwijała i wyprzedziła IWG, spółkę-matkę Regusa, stając się największym graczem w branży.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cena akcji WeWork spadła obecnie o 99%, a kapitalizacja rynkowa wzrosła do zaledwie 134 milionów dolarów. To spalarnia pieniędzy, która każdego dnia traci miliony dolarów. Jednocześnie ma miliardowe zobowiązania leasingowe. Niedawno wydał oświadczenie o kontynuacji działalności i rozpoczął renegocjację umów najmu.

Uważam, że szanse WeWork na przetrwanie są niezwykle ograniczone ze względu na wysokie zobowiązania, powolny wzrost liczby użytkowników i cienki bilans. Stała się akcją groszową, a jej akcje wyceniane są na 2 dolary.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczo&t=2s&pp=ygUKd2V3b3JrIGlwbw%3D%3D

BuzzFeed

Copy link to section

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) był kolejnym prężnie rozwijającym się start-upem technologicznym w szczytowym okresie. Firma była znana z tworzenia treści wirusowych i list. W rezultacie wielu analityków i firm venture capital uznało to za przyszłość mediów.

Cena akcji Buzzfeed spadła o 96% w stosunku do szczytu, a kapitalizacja rynkowa spadła do zaledwie 43 milionów dolarów. Firma w dalszym ciągu krwawiła z gotówki, choć jej rozwój uległ spowolnieniu. BuzzFeed traci także na znaczeniu wśród wielu młodych ludzi, którzy większość czasu spędzają w TikToku. W maju konkurent firmy Vice Media złożył wniosek o upadłość.

PrawdziwyReal

Copy link to section

RealReal (NASDAQ: REAL) to firma, której celem jest zrewolucjonizowanie wysokiej klasy części branży modowej. Firma zapewnia dwustronny rynek, na którym ludzie mogą kupować i sprzedawać swoje ubrania i biżuterię.

Działalność RealReal radzi sobie stosunkowo dobrze, a jej całkowite przychody wzrosły z ponad 213 mln dolarów w 2018 r. do ponad 603 mln dolarów w 2022 r. Jednakże wzrost ten przyniósł duże straty, ponieważ całkowita strata netto wzrosła z 75 mln dolarów do ponad 209 mln dolarów.

Cena akcji RealReal spadła o 94% i wynosiła 1,55 dolara. Jego kapitalizacja rynkowa spadła do zaledwie 158 milionów dolarów. Osiąga słabe wyniki, ponieważ inwestorzy w dalszym ciągu są zaniepokojeni jego potencjałem wzrostu i brakiem zysków.

Wszystkie ptaki

Copy link to section

Od czasu wejścia na giełdę cena akcji Allbirds (NASDAQ: BIRD) spadła o ponad 99%. W wyniku tego krachu łączna kapitalizacja rynkowa spółki wyniosła zaledwie 143 miliony dolarów. W szczytowym okresie wartość firmy wyceniano na ponad 1 miliard dolarów.

Allbirds jako spółka publiczna przeżywała trudne chwile. Podczas gdy sprzedaż wzrosła z 193 mln dolarów w 2019 r. do 297 mln dolarów w 2022 r., straty wzrosły do ponad 114 mln dolarów. Allbirds borykał się z problemami jakościowymi i strategicznymi. Na przykład rozszerzył się na inne kategorie, takie jak odzież, ale został zmuszony do porzucenia go. Obserwuje się także słaby popyt i duże zużycie gotówki.

Owsianka

Copy link to section

Po wejściu na giełdę cena akcji Oatly (NASDAQ: OTLY) spadła o ponad 97%. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 28,4 USD, akcje spadły do 0,55 USD. Firma, wspierana przez Oprah Winfrey i Natalie Portman, zebrała 1,4 miliarda dolarów w ramach swojej pierwszej oferty publicznej w 2021 roku. Większość tych funduszy już nie istnieje, ponieważ łączna wartość środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych wynosi 340 milionów dolarów.

Oatly wypadło z łask inwestorów i konsumentów. Istnieją oznaki wskazujące, że popyt na mleko owsiane i inne produkty, takie jak sztuczne mięso, maleje. Konkurencja w branży również gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat.

https://www.youtube.com/watch?v=kVp0n9Nnt2Y&pp=ygUKb2F0bHkgY25iYw%3D%3D

Większość z tych byłych jednorożców prawdopodobnie będzie miała trudności w środowisku wysokich stóp procentowych. Niektóre, jak WeWork, mogą zbankrutować z powodu trudności w finansowaniu. Inne, szczególnie The RealReal, mogą powrócić do wzrostu i odbić się w dłuższej perspektywie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.