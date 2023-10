Prognoza Solany wśród wzmianek o FTX i wzroście liczby nowych altcoinów

Solana (SOL) znalazła się ostatnio w centrum uwagi ze względu na swoją odporność i potencjalny wzrost cen w związku z licznymi wzmiankami o trwającym procesie FTX i pojawieniem się nowych altcoinów, takich jak Shiba Memu.

Koncentrując się na dostarczaniu najnowszych aktualizacji i spostrzeżeń, niniejszy artykuł zagłębia się w kluczowe wydarzenia w ekosystemie Solana i prognozę kursu SOL pośród tego wszystkiego.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Solana w centrum uwagi FTX Trial

Copy link to section

Solana, sieć blockchain znana ze swoich szybkich i wysokowydajnych możliwości, była gorącym tematem rozmów w trwającym teście FTX. Proces, który przyciągnął znaczną uwagę społeczności kryptowalut, koncentruje się na upadku giełdy FTX w zeszłym roku.

FTX była głównym orędownikiem Solany, a jej upadek wywołał falę wstrząsów na rynku. W tym czasie portfel FTX w ekosystemie DeFi Solana był wart prawie 1 mld USD, co doprowadziło do utraty zaufania do kryptowaluty. Sceptycy kwestionowali przyszłość Solany i pojawiły się prognozy spadku ceny nawet do 14 USD.

Solana wykazała się jednak niezwykłą odpornością w obliczu tych wyzwań. Chociaż jej cena tymczasowo spadła, od tego czasu nastąpił silny powrót. Obecnie notowany powyżej 24 USD, SOL przeciwstawił się trudnościom i ponownie znajduje się na trajektorii wzrostowej.

Powrót ceny Solany

Copy link to section

Na rynku słynącym ze zmienności, zdolność Solany do przetrwania burzy nie pozostała niezauważona.

Odbicie kursu Solany było konsekwentne przez cały 2023 rok, choć nie obyło się bez znaczących niepowodzeń. Cena stale rosła, wykazując niezachwianą siłę.

Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do tego powrotu jest zdolność projektu do adaptacji, ulepszania i konsekwentnego wydawania aktualizacji i nowych produktów. Niedawna hossa na rynku kryptowalut również odegrała rolę w odrodzeniu Solany.

Wzrost ceny o ponad 45% w porównaniu z najniższymi poziomami we wrześniu poniżej 17,50 USD spowodował, że kapitalizacja rynkowa Solany ponownie przekroczyła 10 mld USD.

Prognoza ceny Solany

Copy link to section

Wśród dyskusji na temat wyników Solany, wielu inwestorów zadaje pytanie: “Co dalej z Solaną?”. Analitycy i entuzjaści uważnie monitorują ruchy cen kryptowaluty, a prognozy są zróżnicowane.

Chociaż trudno jest dokonać precyzyjnych prognoz cenowych na rynku kryptowalut, ostatnie wydarzenia i analiza techniczna oferują pewne spostrzeżenia. Zdolność Solany do utrzymania obecnego poziomu cen powyżej 25 USD jest uważana za kluczowy kamień milowy.

Trwałe przełamanie oporu w przedziale 24-25 USD może otworzyć drzwi do szybkiego wzrostu w kierunku rocznego maksimum powyżej 32 USD. Może to potencjalnie skutkować wzrostem o około 27%.

Wskaźniki techniczne, takie jak MACD, dostarczyły sygnałów kupna na wykresie dziennym, wzmacniając bycze prognozy. Dodatkowo, formacja “złotego krzyża”, w której krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą, sugeruje, że kupujący sprawują kontrolę.

Wykres ceny Solana (SOL)

Jednak dzienne zamknięcie powyżej 25 USD ma kluczowe znaczenie dla potwierdzenia kolejnego ruchu w górę.

Wręcz przeciwnie, jeśli Solana spadnie poniżej tego poziomu na dłuższy okres, może to spowodować powrót do wyprzedaży w okolicach 20 USD.

Ta prognoza cenowa odzwierciedla optymizm związany z potencjałem Solany, ale także podkreśla potrzebę ostrożnego monitorowania i zarządzania ryzykiem na niestabilnym rynku kryptowalut.

Nadchodzący mem rywalizujący z Solaną

Copy link to section

W trakcie dyskusji na temat Solany, przestrzeń kryptowalutowa była świadkiem pojawienia się nowych altcoinów o unikalnych cechach. Jednym z takich altcoinów jest Shiba Memu (SHMU). Token Shiba Memu wyróżnia się jako projekt meme z samowystarczalnymi możliwościami marketingowymi opartymi na technologii AI.

W przeciwieństwie do tradycyjnych tokenów meme, które opierają się na ludzkich działaniach marketingowych, Shiba Memu został zaprojektowany do tworzenia strategii marketingowych, pisania PR i promowania się na odpowiednich forach i sieciach społecznościowych. Jego technologia AI umożliwia generowanie dużej ilości treści marketingowych, które są publikowane na różnych platformach.

Technologia sztucznej inteligencji Shiba Memu pozwala również na bezpośrednią interakcję z użytkownikami. Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny ułatwia interakcje ze sztuczną inteligencją, zapewniając możliwość uzyskania opinii, sugestii i pytań. To innowacyjne podejście ma na celu odróżnienie Shiba Memu od innych tokenów meme na rynku.

Trwa przedsprzedaż Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu jest obecnie w trakcie trwającej przedsprzedaży.

Przedsprzedaż Shiba Memu oferuje wczesnym inwestorom możliwość udziału w tym wyjątkowym projekcie. Zgodnie z najnowszymi danymi, 1 SHMU jest wyceniany na 0,035200 USDT, a następna cena wynosi 0,035425 USDT. Wartość zgromadzonych w przedsprzedaży aktywów przekroczyła już 3,9 mln USD, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu projektem.

Zarówno odporność Solany, jak i innowacyjne podejście Shiba Memu przyciągają uwagę. Inwestorzy i entuzjaści uważnie śledzą ruchy cen i rozwój tych projektów, a społeczność kryptowalutowa z niecierpliwością oczekuje, co przyniesie przyszłość zarówno Solanie, jak i wschodzącym altcoinom, takim jak Shiba Memu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.