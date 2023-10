Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) straciła ponad 6,0% w rozszerzonych obrotach, mimo że odnotowała solidny wzrost w związku z odbiciem reklamy i ciągłymi cięciami kosztów w trzecim kwartale finansowym.

Sprzedaż reklam pomogła w trzecim kwartale

Gigant technologiczny odnotował łączną sprzedaż reklam o wartości 59,65 miliarda dolarów – nieco więcej niż 59,2 miliarda dolarów prognozowanych przez ekspertów i znacznie więcej niż 54,5 miliona dolarów rok temu.

Reklamy w YouTube w niedawno zakończonym kwartale przyniosły 7,95 miliarda dolarów w porównaniu z 7,07 miliardami dolarów w 2022 roku. W programie CNBC „ Closing Bell: Overtime ” analityk CFRA Angelo Zino powiedział dziś:

Krajobraz wydatków na reklamę cyfrową wygląda o wiele zdrowiej. Wkraczając w rok 2024, nadal istnieją katalizatory reklam cyfrowych: ważne wybory i igrzyska olimpijskie. Inwestorzy powinni nadal być tym podekscytowani.

Dyrektor generalny Sundar Pichai ujawnił również we wtorek, że „Shorts” – odpowiedź YouTube na TikTok, uzyskuje obecnie około 70 miliardów wyświetleń dziennie w porównaniu z nieco ponad 50 miliardami na początku 2023 roku.

Dlaczego akcje Google spadają po godzinach pracy?

Akcje spółek technologicznych spadają po godzinach pracy, ponieważ przychody z Google Cloud wyniosły 8,4 miliarda dolarów.

Choć liczba ta oznacza imponujący wzrost w ujęciu rocznym wynoszący 22%, to była ona znacznie poniżej 8,6 miliarda dolarów, o które prosili analitycy. Według Angelo Zino:

Tempo wzrostu w branży chmurowej było dużym rozczarowaniem. Zwalniał [sekwencyjnie]. Zupełnie inaczej niż to, co widzimy w przypadku Microsoftu.

Zysk operacyjny Google Cloud w trzecim kwartale wyniósł 266 mln dolarów w porównaniu ze stratą wynoszącą 440 mln dolarów rok wcześniej. Wartość tej międzynarodowej międzynarodowej spółki wzrosła obecnie o 40% od początku roku.

Godne uwagi dane w publikacji wyników Google za trzeci kwartał

Zarobił 19,7 miliarda dolarów w porównaniu do 13,9 miliarda dolarów rok wcześniej

Zysk na akcję również wzrósł z 1,06 dolara do 1,55 dolara

Całkowite przychody wzrosły o 11% rok do roku, do 76,7 miliardów dolarów

Konsensus wynosił 1,46 dolara na akcję przy przychodach wynoszących 75,96 miliarda dolarów

Koszty pozyskania ruchu Google odnotowało w trzecim kwartale 12,6 miliarda dolarów – mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami. Dyrektor generalny Sundari Pichai powiedział także dzisiaj w komunikacie prasowym :

W dalszym ciągu skupiamy się na tym, aby sztuczna inteligencja była bardziej pomocna dla wszystkich; mamy do czynienia z ekscytującym postępem i jeszcze więcej przed nami.

