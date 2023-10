Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) od kilku godzin notuje trend wzrostowy po ogłoszeniu najlepszych na rynku wyników za trzeci kwartał finansowy.

Meta opublikowała solidne wytyczne na IV kwartał

Akcje rosną również dlatego, że wytyczne były mniej więcej zgodne z szacunkami Street.

Meta prognozuje obecnie, że jej przychody spadną w bieżącym kwartale finansowym od 36,5 do 40 miliardów dolarów w porównaniu do 38,7 miliardów dolarów według analityków. Mimo to Nicole Webb z Wealth Enhancement Group powiedziała dzisiaj:

Powiedziałbym, że jestem ostrożnym akcjonariuszem. Mają historię niezbyt dobrego chodzenia po linie w zakresie innowacji, zachowując jednocześnie dyscyplinę w wydatkach.

Jest szczególnie ostrożna, ponieważ na początku tego tygodnia ponadpartyjna grupa 33 prokuratorów generalnych złożyła skargę przeciwko Meta Platforms (dowiedz się więcej).

More than 40 states and D.C. have sued Meta, the parent company of Facebook and Instagram.



They accuse the tech giant of building addictive features into its social media platforms that contribute to a youth mental health crisis.@TheStephSy interviews @COAttnyGeneral. pic.twitter.com/khqTvRKq3l — PBS NewsHour (@NewsHour) October 24, 2023

Meta Platforms spodziewa się, że w czwartym kwartale kurs waluty wzrośnie o dwa punkty procentowe. Pozytywna była także marża operacyjna, która w trzecim kwartale wzrosła mniej więcej dwukrotnie rok do roku do 40%, w związku z dalszym obniżaniem kosztów przez technologicznego giganta.

Międzynarodowa korporacja zakończyła trzeci kwartał spadkiem zatrudnienia o 24%, co przyczyniło się do spadku całkowitych kosztów o 7,0%. Jednak w programie CNBC „Closing Bell” Nicole Webb dodała:

Jeśli dzisiaj będziemy myśleć o rozmieszczeniu gotówki poza skarbcami państwa, czy będzie to dotyczyło platform Meta? W tym przypadku nasza firma mówi nie.

https://www.youtube.com/watch?v=FMiD02-_QOQ

Meta przewiduje obecnie, że wydatki kapitałowe zostaną w tym roku ograniczone do 29 miliardów dolarów w porównaniu z poprzednimi przewidywaniami dotyczącymi maksymalnie 30 miliardów dolarów. Oczekuje jednak, że w 2024 r. nakłady inwestycyjne wyniosą od 30 do 35 miliardów dolarów.

Inne godne uwagi dane zawarte w komunikacie prasowym o zarobkach obejmują wzrost liczby wyświetleń reklam o 31%. Cena za reklamę spadła jednak średnio o 6,0%. Według Gene’a Munstera z Deepwater Asset Management:

Powodem posiadania Meta jest to, że mają blokadę zasięgu, której nie może uzyskać żaden inny reklamodawca. I robią to w sposób bardziej dochodowy niż trzy lata temu. Do tego wycena jest atrakcyjna.

Według dyrektora generalnego Marka Zuckerberga Reels jest teraz neutralny zarówno netto, jak i całkowitych przychodów z reklam. Meta oczekuje, że krótkie filmy będą istotnym katalizatorem wzrostu przychodów w przyszłości.

Threads – platforma do przesyłania wiadomości, którą niedawno uruchomiono, aby konkurować z X, ma obecnie nieco poniżej 100 milionów jednostek MAU.

Najważniejsze wyniki finansowe Meta Platforms za trzeci kwartał

Zarobił 11,6 miliarda dolarów w porównaniu do 4,4 miliarda dolarów rok wcześniej

Zysk na akcję również wzrósł z 1,64 USD do 4,39 USD

Przychody wzrosły o 23% rok do roku, do 34,2 miliarda dolarów

Konsensus wynosił 3,64 dolara na akcję przy 33,6 miliarda dolarów przychodów

Zakończył kwartał z wynikiem 3,14 miliarda DAU – wzrost o 7,0%

11,23 USD ARPU w III kwartale również było lepsze od oczekiwań

W trzecim kwartale Reality Labs straciło kolejne 3,74 miliarda dolarów. Jednostka Metaverse straciła łącznie 11,47 miliarda dolarów, a Meta Platforms spodziewa się, że w 2024 r. strata ta się pogłębi. Munster dodał:

Reality Labs nadal jest dla mnie drażliwym punktem. Szkoda, że nie wydali 15 miliardów dolarów. To jest absolutnie absurdalne. To po prostu nie ma sensu.

https://www.youtube.com/watch?v=kh51FU-bEe4

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.