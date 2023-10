Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) notuje niewielkie spadki w dłuższych godzinach, mimo że za trzeci kwartał finansowy zaobserwował lepsze niż oczekiwano wyniki.

AWS w III kwartale był zgodny z oczekiwaniami

Copy link to section

Akcjonariusze wydają się niepewni, ponieważ Amazon Web Services – tradycyjnie najsilniejszy segment technologicznego giganta, wzrósł o 12% rok do roku do 23,1 miliarda dolarów, co było mniej więcej zgodne z oczekiwaniami.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jednakże AWS wygenerował dla Amazona zysk operacyjny w wysokości 7,0 miliardów dolarów w niedawno zakończonym kwartale w porównaniu do 5,4 miliarda dolarów rok temu. W programie CNBC „ Closing Bell: Overtime ” Paul Hickey – współzałożyciel Bespoke Investment Group powiedział:

To bardzo duża część działalności Amazona. Chcesz zobaczyć tę siłę, zwłaszcza że rozmawiali o tym podczas ostatniej rozmowy telefonicznej dotyczącej zarobków. Rozmawiali o zobaczeniu w tym pickupa.

W zeszłym miesiącu firma Amazon.com Inc ogłosiła inwestycję o wartości 4,0 miliarda dolarów w firmę Anthropic, aby zwiększyć swój zasięg w dziedzinie sztucznej inteligencji, jak poinformował tutaj Invezz.

https://www.youtube.com/watch?v=fnzbHcrMBg4

Amazon nie wydał imponujących wytycznych

Copy link to section

Inwestorzy są nieco zaniepokojeni także tym, że przyszłe wskazówki nie były szczególnie ekscytujące.

Amazon żąda obecnie sprzedaży w czwartym kwartale od 160 do 167 miliardów dolarów w porównaniu do analityków, którzy prognozują 167,2 miliarda dolarów. Mimo to analityk JMP Securities, Nick Jones, powiedział dziś Yahoo Finance :

Koncentrują się na kontroli kosztów i naprawdę wykorzystują swoją infrastrukturę. Marże zysku operacyjnego wyglądają naprawdę dobrze… eCommerce nadal zyskuje na popularności.

Prognozy dochodów operacyjnych na poziomie 7,0–11 miliardów dolarów w czwartym kwartale rzeczywiście przekroczyły szacunki Street. Akcje Amazona wzrosły obecnie o blisko 40% od początku roku.

Godne uwagi dane w publikacji wyników Amazona za trzeci kwartał

Copy link to section

Zarobił 9,9 miliarda dolarów w porównaniu do 2,9 miliarda dolarów rok wcześniej

Zysk na akcję również wzrósł z 28 centów do 94 centów

Przychody wzrosły o 13% rok do roku, do 143,1 miliarda dolarów

Konsensus wynosił 59 centów na akcję przy przychodach wynoszących 141,5 miliarda dolarów

Dochód operacyjny wzrósł ponad czterokrotnie do 11,2 miliarda dolarów

Należy zauważyć, że we wrześniu FTC zebrała się z 17 stanami, aby złożyć skargę przeciwko Amazonowi (czytaj więcej). Jednak według Nicka Jonesa:

I don’t think [investors should be very concerned. We don’t see any of Amazon’s practices as illegal. We think the [accusations] are overdone.

Nie postrzega też spowolnienia konsumenckiego jako większego zagrożenia dla Amazona.

Działalność reklamowa w trzecim kwartale radziła sobie dobrze

Copy link to section

Reklama w trzecim kwartale nadal była solidnym biznesem Amazona – przyniosła sprzedaż na poziomie 12,1 miliarda dolarów w porównaniu z 9,6 miliarda dolarów w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Dla porównania, jak wynika z komunikatu prasowego dotyczącego zysków, eksperci domagali się zamiast tego 11,6 miliarda dolarów. Jones z JMP Securities dodał:

Reklama w dalszym ciągu osiąga lepsze wyniki, co zapewnia znaczną poprawę marży. Wykorzystują różne dźwignie, aby zapewnić inwestorom to, czego szukają – czyli lepszą marżę operacyjną.

First look at our new Amazon Ads GenAI capability (in beta). All sellers or brands need to do is upload a product photo and description to quickly create unique lifestyle images that will help customers discover products they love. https://t.co/FPvjb72fyj pic.twitter.com/unxcrx1d8l — Andy Jassy (@ajassy) October 25, 2023

Inne godne uwagi dane zawarte w publikacji wyników obejmują roczny wzrost sprzedaży w sklepach internetowych o 7,0% do 57,3 miliarda dolarów i 14% wzrost przychodów z usług subskrypcyjnych do 10,2 miliarda dolarów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.