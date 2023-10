Po dzisiejszych danych PCE Pro mówi, że „jesteśmy przygotowani na rajd na koniec roku”.

otworzył się dziś na zielono po tym, jak Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych stwierdziło, że podstawowy wskaźnik cen osobistych wydatków konsumpcyjnych był zgodny z oczekiwaniami we wrześniu.

Stephanie Link dzieli się swoim spojrzeniem na S&P 500

W tym miesiącu preferowany wskaźnik inflacji Fed wzrósł o 0,3% w porównaniu z mniejszym wzrostem o 0,1% w sierpniu.

Stil, Stephanie Link – główna strateg inwestycyjna Hightower jest przekonana, że indeks referencyjny wkrótce zacznie wracać w górę. W programie „ Squawk Box ” stacji CNBC powiedziała dzisiaj:

Myślę, że będziemy mieli jeszcze tydzień, może dwa tygodnie wzburzenia, a potem będziemy przygotowani na rajd na koniec roku. Dlatego chcę kupować akcje w przypadku osłabienia.

W porównaniu do roku poprzedniego bazowy PCE wyniósł we wrześniu 3,7%. Należy zauważyć, że indeks S&P 500 spadł o około 10% w porównaniu do najwyższego poziomu od początku roku.

Jakie sektory szczególnie lubi Link?

Link szczególnie widzi szansę obecnie w spółkach technologicznych. W tym tygodniu dodała nawet informacje o akcjach Google w związku ze spadkiem zysków po wynikach, ponieważ „liczby były lepsze niż reakcja ceny akcji”.

Ekspert Hightower również pozostaje optymistą w kwestii energii, zwłaszcza że spółki takie jak Chevron, których jest właścicielem, zapewniają dość ekscytującą stopę dywidendy.

Również w piątek BEA podała, że główny wskaźnik PCE wzrósł o 3,4% w skali roku i 0,4% w miesiącu. Wydatki osobiste wzrosły we wrześniu o więcej niż oczekiwano o 0,7%, podczas gdy dochody osobiste wzrosły o 0,3%, czyli o 10 punktów bazowych poniżej szacunków Dow Jones.

W zeszłym tygodniu John Stoltzfus z Oppenheimer powiedział, że S&P 500 nadal może zakończyć rok na poziomie około 4900, jak podał tutaj Invezz.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.