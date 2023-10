Prognoza cen Cosmos w przypadku przekroczenia zakresu przez ATOM przy solidnych trendach wzrostowych

Najnowsze trendy wzrostowe na rynku kryptowalut sprawiły, że Cosmos przełamał zakres 6,30–7,58 USD, kończąc tryb konsolidacji. Ruch w górę wskazuje na zwiększoną dynamikę wzrostową w ekosystemie ATOM, sygnalizując możliwy początek solidnego wzrostu. W momencie publikacji token kosztował 7,49 USD, zyskując 1,93% w ciągu ostatnich 24 godzin.

ATOM 24-Hr chart on Coinmarketcap

Cosmos celuje w większe wzrosty

W pierwszej połowie września ATOM wydrukował zakres od 6,30 do 7,58 dolarów. Altcoin przekroczył to terytorium po 10% wzroście w dniu 30 października. Solidne wybicie wskazuje na zwiększoną dynamikę zakupów.

Tymczasem ponowny test na poziomie 0,748 USD może stanowić okazję do zakupu ATOM. Ponadto takie wycofanie spowoduje ponowny test wskaźnika RSI, aby powitać większą liczbę kupujących. Zdecydowane odbicie od 7,58 USD może katalizować wzrosty i przemienić 8,42 USD w wsparcie, zanim otworzy drogę do przeszkody na poziomie 10,81 USD.

Przełożyłoby się to na wzrost o 42% z 7,58 USD i prawie 30% wzrost z 8,42 USD. Pozytywny rozwój sieci Cosmos i optymizm na całym rynku będą wspierać wzrostową trajektorię ATOM.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin pozostaje gotowy na długotrwałe wzrosty w obliczu optymizmu dotyczącego spotowych funduszy ETF BTC. Jego zwyżkowe cotygodniowe zamknięcie świecy sugeruje więcej trendów wzrostowych dla BTC i rynku kryptowalut.

Jednak nagły impuls sprzedaży zrujnuje byczą postawę. Spowoduje to spadek cen Cosmosu, a 24-godzinna świeca zamykająca się poniżej 6,93 USD anuluje tendencję wzrostową, prawdopodobnie powodując spadek ceny ATOM do 6,28 USD – co oznacza spadek o 9,45%.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.