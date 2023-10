W tym tygodniu kurs wymiany USD/RUB w dalszym ciągu spadał, wraz z silnym odbiciem rubla rosyjskiego. We wtorek para spadła do najniższego poziomu 91,86, znacznie poniżej najwyższego od początku roku poziomu 102,15.

Rosyjski rubel odrabia straty

W ciągu ostatnich kilku tygodni rubel rosyjski odnotował silne odbicie, do czego przyczyniły się podwyższone ceny ropy naftowej i kontrola walutowa. Również radzi sobie dobrze, czemu sprzyjają trwające kontrole walutowe prowadzone przez rosyjski rząd.

Ostatnia kontrola walutowa miała miejsce w tym tygodniu, kiedy rząd nałożył nowe zasady na firmy wycofujące się z rosyjskiej działalności. Według FT kraje te muszą albo sprzedać swoją działalność w rublu.

Alternatywnie firmy te mogą akceptować waluty obce, takie jak dolar amerykański lub euro. Jednak w tym przypadku firmy te muszą zgodzić się na przedłużające się opóźnienie, które może prowadzić do znacznych strat.

Rząd ma nadzieję, że te nowe kontrole kapitału zapobiegną ucieczce kapitału z tych spółek. Firmy takie jak Coca-Cola, Heineken i PwC opuściły rynek rosyjski od początku wojny.

Rosyjski rząd i bank centralny ogłosiły różne działania mające na celu ratowanie waluty. W tym roku bank centralny kilkakrotnie podwyższał stopy procentowe, a rząd zmuszał duże firmy do sprzedaży części waluty obcej.

Para USD/RUB wycofała się również z innych powodów. Po pierwsze, rosyjska gospodarka ma się dobrze, czemu sprzyjają rosnące wydatki na wojsko. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 3,0%.

Ponadto Rosja w dalszym ciągu zarabia miliardy dolarów na skokach cen ropy naftowej. We wtorkowej notatce Bank Światowy ostrzegł, że cena może osiągnąć 150 dolarów, jeśli wojna między Izraelem a Hamasem ulegnie eskalacji.

Co więcej, istnieją oznaki, że Rosja wygrała wojnę z Ukrainą. Kontrofensywa Ukrainy zakończyła się niepowodzeniem, podczas gdy Rosja posiada jedną piątą kraju. Również rosyjskie akcje osiągnęły najwyższy poziom od wielu lat.

Analiza techniczna USD/RUB

Wykres USDRUB sporządzony przez TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany USD do RUB znajdował się w tym roku w silnym trendzie wzrostowym. Niedawno utworzył formację podwójnego szczytu na poziomie 102,01. W analizie akcji cenowej ten wzór jest zwykle dobrym sygnałem niedźwiedzia.

Para USD do pocierania przesunęła się poniżej dolnej części kanału wzrostowego pokazanego na czerwono. Spadł również poniżej 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Obydwa MA utworzyły nawet niedźwiedzi wzór krzyżowania się.

Dlatego perspektywy dla tej pary są niedźwiedzie, a kolejnym poziomem do obserwacji jest poziom psychologiczny na poziomie 85. Alternatywny scenariusz zakłada odbicie akcji i ponowne przetestowanie kluczowego poziomu psychologicznego na poziomie 100.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.