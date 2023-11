Wzloty i upadki Estee Lauder w miarę spadania cen akcji

Estee Lauder (NYSE: EL), znana firma z branży kosmetycznej i modowej, ma kłopoty. W środę akcje spółki spadły do 100 dolarów, najniższego poziomu od października 2017 r. W szczytowym momencie podczas pandemii kurs akcji spółki wynosił 366 dolarów. W rezultacie całkowita kapitalizacja rynkowa spółki spadła do 37 miliardów dolarów z rekordowego poziomu ponad 133 miliardów dolarów.

Powstanie Estee Lauder

Założona w 1946 roku Estee Lauder jest amerykańską firmą dobrze znaną w branży kosmetycznej. Została zapoczątkowana przez Estee Lauder, wcześniej znaną jako Josephine Esther Mentzer. Razem z mężem Josephem Lauterem założyli firmę w 1946 roku, a już w następnym roku otrzymali pierwsze duże zamówienie na kwotę 800 dolarów.

Działalność Estee Lauder na przestrzeni lat szybko się rozwijała. Chociaż wzrost ten miał głównie charakter organiczny, firma wydała również duże środki na przejęcia. Na przykład w 1994 r. nabyła firmę Make-Up Art Cosmetics (MAC), a następnie firmę Bobbi Brown Cosmetics.

Inne godne uwagi przejęcia to takie firmy jak Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced i Kilian Paris. Niedawno przejął Toma Forda za kwotę 2,3 miliarda dolarów.

Wraz z rozwojem Estee Lauder jej przychody eksplodowały wraz ze wzrostem klasy średniej w USA i na rynkach międzynarodowych. Jej roczne przychody wyniosły ponad 7,32 miliarda dolarów w 2009 r. i 17,74 miliarda dolarów w 2022 r. Jego dochód netto również wzrósł, osiągając szczyt ponad 2,8 miliarda dolarów w 2021 r., dzięki skorzystaniu z blokad i pakietów stymulacyjnych związanych z Covid-19.

Wraz z rozwojem działalności Estee Lauder pojawiły się pogłoski, że niektóre firmy – zwłaszcza LVMH i L’Oreal – rozważają złożenie oferty. Zawarcie takiej transakcji wymagałoby zgody rodziny Lauder, która posiada 38% udziałów w spółce i 86% głosów.

Upadek Estee Lauder

Biznes Estee Lauder przeżywa poważne spowolnienie. Po pierwsze, konkurencja w branży kosmetycznej rośnie, przez co w ciągu ostatnich kilku lat straciła ona udział w rynku. Straciła udział w rynku na rzecz dużych gigantów, takich jak L’Oreal i Shiseido, oraz mniejszych firm, takich jak ELF

Rzeczywiście, najnowsze dane Euromonitor pokazują, że udział Estee Lauder w rynku w USA spadł o prawie jedną piątą do 6,2%. W tym samym okresie L’oreal zwiększył udział w rynku do 13,7%. Z innego raportu Yogi wynika, że L’Oreal sprzedał 40 najpopularniejszych marek produktów do pielęgnacji skóry.

W rezultacie sprzedaż Estee Lauder spada. Wyniki pierwszego kwartału pokazały, że sprzedaż firmy spadła o 10,4% r/r do 3,52 miliarda dolarów. Przytoczył powolne ożywienie chińskiej gospodarki, wysokie stopy procentowe i rosnącą inflację.

Dochód netto Estee Lauder spadł o 84% do 108 milionów dolarów. Co najważniejsze, spółka obniżyła prognozę forward na drugi kwartał i cały rok. Oczekuje, że skorygowany EPS spadnie do poziomu od 0,48 do 0,58 dolara, co oznacza spadek o 62–69%. Dyrektor finansowy powiedział :

„Obniżamy naszą prognozę fiskalną 24 na pozostałą część roku, aby odzwierciedlić wolniejsze niż oczekiwano tempo ożywienia gospodarczego ze względu na nasilające się niekorzystne czynniki zewnętrzne, które będą nadal ewoluować w drugim kwartale”.

Przyszłość Estee Lauder

Estee Lauder bez wątpienia przeżywa trudny okres w związku ze spowolnieniem swojej działalności. Świadczy o tym fakt, że cena akcji spółki mocno spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Spółka po raz kolejny obniżyła także wytyczne.

Historia pokazuje, że po takim gwałtownym spadku większe ożywienie wymaga czasu. Po pierwsze, spółka w dalszym ciągu boryka się z poważnymi trudnościami, ponieważ stopy procentowe pozostaną wysokie przez dłuższy czas. Konkurencja na kluczowych rynkach wciąż rośnie.

Na szczęście dla Estee Lauder nadal jest właścicielem kilku najlepszych marek w branży. Oznacza to, że kierownictwo nadal może zaprojektować silną zmianę sytuacji. Co najważniejsze, upadek oznacza, że firma może teraz stać się dobrym celem przejęć przez takie firmy jak L’Oreal i LVMH.

Takie przejęcie pomogłoby tym firmom umocnić swoją obecność w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach azjatyckich.

Podejrzewam, że w średnim terminie cena akcji Estee Lauder pozostanie pod presją, gdyż inwestorzy czekają na kolejny katalizator.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.