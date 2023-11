Popularna moneta metaverse Star Atlas (ATLAS) robi furorę dzięki wciągającym wrażeniom z gry i obietnicy prawdziwej własności aktywów w grze. Jednocześnie przedsprzedaż Memeinator wygenerowała niemały szum dzięki imponującej wydajności.

W tym artykule zagłębimy się w najnowsze aktualizacje dotyczące tych dwóch ekscytujących projektów.

Kryptowaluta Star Atlas (ATLAS) rośnie

Star Atlas (ATLAS) przyciąga uwagę społeczności kryptowalut ze względu na wciągające wrażenia z gier metaverse osadzonych w futurystycznym świecie 2620 roku. W ciągu ostatniego tygodnia cena ATLAS wzrosła o 48%, osiągając poziom 0,0028 USD na rynkach wtórnych.

Wykres ceny ATLAS

Star Atlas, gra oparta na blockchainie hostowana na blockchainie Solana, oferuje graczom możliwość eksploracji rozległego wirtualnego wszechświata, angażowania się w bitwy kosmiczne, budowania stacji kosmicznych, wydobywania zasobów i zawierania sojuszy z innymi graczami.

Dwa główne czynniki stojące za niedawnym wzrostem ceny ATLAS to zwiększona aktywność w grze online Star Atlas i zbliżająca się aktualizacja.

Integracja gry z technologią blockchain pozwala graczom używać tokena ATLAS jako waluty w grze do różnych zakupów i transakcji. Ponieważ coraz więcej graczy angażuje się w grę i związany z nią model ekonomiczny, popyt na tokeny ATLAS znacznie wzrósł.

Oczekuje się, że funkcja Play-to-Own, która zostanie zaprezentowana w nadchodzącej aktualizacji Star Atlas 2.2, jeszcze bardziej poprawi wrażenia z gry, umożliwiając graczom zarabianie i posiadanie aktywów w grze, które można wymienić na prawdziwą walutę.

Długo oczekiwana aktualizacja Star Atlas 2.2

Aktualizacja Star Atlas 2.2, która zostanie zaprezentowana podczas Breakpoint2023, wprowadzi do gry szereg ekscytujących ulepszeń.

Gracze mogą spodziewać się wprowadzenia aspektu trzecioosobowej strzelanki z nowymi broniami, dodając świeżą perspektywę do mechaniki walki. Wyścigi bojowe z udziałem do 100 graczy mają zapewnić ekscytujące wrażenia z rozgrywki, a konfiguracja statków w łańcuchu oferuje możliwości personalizacji statków kosmicznych.

Co więcej, aktualizacja wprowadzi systemy mistrzostwa statków i progresji graczy, zapewniając zachęty dla graczy do inwestowania czasu i wysiłku w grę. Aby dodać głębi narracji w grze, zadebiutują nowe postacie z frakcji MUD, ONI i Ustur. Wszystkie te dodatki mają na celu podniesienie jakości rozgrywki i zwiększenie zaangażowania graczy.

Nowa moneta meme rzucająca wyzwanie takim graczom jak ATLAS

Podczas gdy Star Atlas (ATLAS) wysoko stawia poprzeczkę dla gier metaverse, Memeinator to kolejny projekt kryptowalutowy, który zwraca na siebie uwagę. Memeinator to nowe i ekscytujące przedsięwzięcie, które generuje szum w świecie kryptowalut. Projekt ten przyciągnął uwagę swoim unikalnym podejściem i innowacyjnymi funkcjami.

Memeinator znajduje się obecnie w fazie przedsprzedaży, a to, co go wyróżnia, to imponująca wydajność. Na piątym etapie przedsprzedaży Memeinator przekroczył niezwykły kamień milowy w postaci 1,3 mln USD zebranych funduszy. Osiągnięcie to jest świadectwem zaufania społeczności do projektu i jego potencjału.

Warto zwrócić uwagę na porównanie ceny Memeinator w przedsprzedaży z ceną tokena Star Atlas (ATLAS). Na obecnym, piątym etapie, cena natywnego tokena Memeinator, MMTR, wynosi 0,0125 USD i oczekuje się, że w kolejnym etapie wzrośnie do 0,0133 USD. Z kolei ATLAS był notowany na poziomie około 0,0028 USD, czyli znacznie poniżej ceny MMTR.

Podczas gdy Star Atlas (ATLAS) doświadcza znaczących ruchów cenowych ze względu na zwiększoną aktywność w grze i oczekiwanie na nadchodzącą aktualizację 2.2, przedsprzedaż Memeinator również wywołuje falę. Inwestorzy dostrzegli potencjał Memeinator, a imponujące wyniki przedsprzedaży odzwierciedlają silne wsparcie społeczności dla projektu.

Czy warto zainwestować w Memeinator?

Inwestorzy i entuzjaści kryptowalut mogą zastanawiać się, co sprawia, że Memeinator jest atrakcyjnym wyborem. Chociaż nie popieramy żadnej inwestycji, kluczowe jest przedstawienie perspektywy informacyjnej.

Sukces etapu przedsprzedaży Memeinator, w połączeniu z entuzjazmem otaczającym projekt, sugeruje, że wzbudził on zainteresowanie sporej części społeczności kryptowalutowej. Jednakże, podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić dogłębną analizę, rozważyć swoją tolerancję na ryzyko i podejmować świadome decyzje w oparciu o swoją indywidualną sytuację finansową.

Ważne jest również, aby pamiętać, że monety meme, podobnie jak inne kryptowaluty, są niezwykle niestabilne, a do każdej inwestycji w monety meme należy podchodzić ostrożnie.

