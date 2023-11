Forex GBP/USD: sygnał po decyzjach BoE i Fed

Kurs wymiany GBP/USD poruszał się w tym tygodniu w trendzie bocznym, gdy inwestorzy zastanawiali się nad najnowszymi działaniami Rezerwy Federalnej i Banku Anglii (BoE). Para pozostała na poziomie 1,2212, na którym utrzymywała się przez ostatnie kilka dni. Cena ta jest o około 7% niższa od najwyższego punktu w tym roku.

Decyzje BoE i Fed

Copy link to section

Dwie najważniejsze wiadomości forex w tym tygodniu to decyzje w sprawie stóp procentowych FOMC i BoE. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami oba banki centralne zdecydowały się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Fed pozostawił stopy procentowe w USA na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

W swoim przemówieniu Jerome Powell starał się zrównoważyć swoją wypowiedź na temat przyszłych podwyżek. Uważa on, że napływające dane, takie jak zatrudnienie i inflacja, będą istotne przy podejmowaniu decyzji o podwyżce lub wstrzymaniu.

Reakcja rynku sugerowała, że inwestorzy uważają, że bank ma już dość podwyżek. Na przykład indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł, podczas gdy amerykańskie akcje i obligacje poszybowały w górę. Indeks Dow Jones wzrósł w czwartek o ponad 500 punktów, a rentowności obligacji spadły do najniższego poziomu od połowy października.

Bank Anglii był bardziej niejasny, co wyjaśnia, dlaczego uczestnicy rynku mają mieszane opinie na temat tego, czego się spodziewać. Analitycy Deutsche Banku uważają, że podwyżki stóp BoE osiągnęły swój szczyt. Z drugiej strony pracownicy Goldman Sachs powiedzieli:

„Bardziej płaski szczyt na ścieżce stóp procentowych wiąże się z ryzykiem, że konieczne będzie większe zacieśnienie polityki pieniężnej, jeśli proces dezinflacji utknie w martwym punkcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rynek pracy pozostaje napięty. Jednocześnie istnieje ryzyko wcześniejszych cięć.”

Patrząc w przyszłość, kolejnym ważnym katalizatorem dla pary GBP/USD będą nadchodzące dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) w USA. Ekonomiści ankietowani przez Reuters uważają, że w gospodarce powstało 150 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,8%.

Analiza techniczna GBP/USD

Copy link to section

Wykres GBP/USD sporządzony przez TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs GBP/USD w ciągu ostatnich kilku tygodni poruszał się w bok. Ostatnio utworzył wzór małego trójkąta. Pozostaje także poniżej 50-dniowych i 100-dniowych ważonych średnich kroczących (WMA).

W tym samym czasie Indeks Względnej Siły (RSI) i Oscylator Stochastyczny wskazały w górę. Dlatego perspektywy dla tej pary są nadal niedźwiedzie, a początkowy cel to 1,2030, najniższy punkt z 4 października.

Alternatywny scenariusz zakłada odbicie i ponowny test psychologicznego poziomu 1,2500.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.