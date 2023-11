Indeks dolara amerykańskiego (DXY) tworzy niedźwiedzią dywergencję w miarę spadku rentowności obligacji

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) znalazł się w tym tygodniu pod silną presją w związku ze spadkiem rentowności amerykańskich obligacji. Wyprzedaż była kontynuowana w piątek po tym, jak najnowsze dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) w USA skłoniły większą liczbę inwestorów do przyjęcia nastawienia opartego na ryzyku. Kurs spadł do najniższego poziomu 105,27 USD, niższego od najwyższego od początku roku poziomu 107 USD.

Dane NFP z USA i Fed

Copy link to section

Indeks DXY odreagował po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej. Bank podjął w nim decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Następnie komitet FOMC pozostawił otwartą furtkę dla podwyżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jednak po długiej konferencji prasowej Jerome’a Powella wielu inwestorów przewidywało, że Fed zakończył podwyżki stóp procentowych. W rezultacie rentowność obligacji spadła, przy czym 10-letnie spadły do 4,52%, a 30-letnie do 4,7%.

https://www.youtube.com/watch?v=hbELmXmhJqA&pp=ygUNSmVyb21lIFBvd2VsbA%3D%3D

Giełdy amerykańskie również rosną. Dow Jones wzrósł w czwartek o ponad 500 punktów, a w piątek o 165%. Akcje tych spółek są na dobrej drodze do osiągnięcia najlepszych miesięcznych zysków od czerwca tego roku.

Wyprzedaż indeksu dolara amerykańskiego była kontynuowana po opublikowaniu przez Biuro Statystyki Pracy (BLS) słabych danych o zatrudnieniu. Gospodarka stworzyła w październiku 150 tys. miejsc pracy po dodaniu 297 tys. w poprzednim miesiącu. Dodatek ten był niższy od mediany szacunków wynoszącej 180 tys.

Stopa bezrobocia wzrosła do 3,9%, podczas gdy uważnie obserwowany wskaźnik aktywności zawodowej spadł do 62,7%. Średnie godzinowe wynagrodzenie wzrosło odpowiednio o 0,2% i 4,% w ujęciu m/m i r/r.

Liczby te, w połączeniu ze stosunkowo słabymi danymi PMI dla usług, oznaczają, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie przez jakiś czas utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie. To samo dotyczy innych banków centralnych, takich jak Rezerwa Federalna, EBC i Bank Anglii .

Kolejnymi ważnymi danymi będzie nadchodzący raport o inflacji konsumenckiej w USA. Raport ten potwierdzi, czy inflacja faktycznie się obniża, co będzie zjawiskiem pozytywnym.

Prognoza indeksu dolara amerykańskiego

Copy link to section

Wykres DXY autorstwa TradingView

Indeks DXY utworzył formację podwójnego szczytu na poziomie 107,20 dolarów, co jest znakiem niedźwiedzia. Kurs przesunął się poniżej dekoltu tego wzoru po cenie 10536 USD. Na wykresie dziennym kurs przesunął się poniżej ważnego wsparcia na poziomie 105,88 dolarów, najwyższego wahania z 8 marca.

Indeks znalazł się także poniżej 50-dniowych i 25-dniowych średnich kroczących. Co najważniejsze, MACD utworzył niedźwiedzi wzór dywergencji. Dlatego perspektywy dla indeksu dolara amerykańskiego są niedźwiedzie, a kolejnym punktem wartym uwagi będzie cena 104 dolarów. Zrobi to, gdy uzupełni formację odwróconej głowy z ramionami.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.