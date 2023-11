Prognoza cen akcji PayPal: perspektywy w miarę przejścia od wzrostu do wartości

Kurs akcji PayPal (NASDAQ: PYPL) odnotował silny powrót po opublikowaniu w zeszłym tygodniu dobrego raportu o zyskach. W poniedziałek akcje spółki wzrosły do najwyższego poziomu 56,25 dolarów, co stanowi około 12,12% od najniższego poziomu w tym roku. Pomimo niedawnego skoku, akcje spadły o ponad 80% od najwyższego poziomu w historii.

Niekochany i niedoceniany

PayPal i inne popularne spółki fintechowe, takie jak Affirm i Block, nie cieszyły się sympatią inwestorów z Wall Street. Firmy znajdują się pod silną presją w trakcie przechodzenia od wzrostu do wartości. W czasie pandemii odnotowały one znaczny wzrost, ponieważ coraz więcej osób zdecydowało się na zakupy online.

PayPal również boryka się z silną konkurencją, zwłaszcza ze strony Apple Pay, produktu, z którego korzysta ponad 500 milionów użytkowników z całego świata. Ponadto stosunkowo nowsze biznesy, takie jak kryptowaluty i Kup teraz, zapłać później (BNPL), przeżywają trudności.

Jednak PayPal jest nadal dobrą firmą z silną przewagą konkurencyjną. Najnowsze wyniki pokazały, że firma ma ponad 428 milionów użytkowników z całego świata. W tym kwartale stracił około 3 miliony użytkowników, a koszty transakcji na klienta wzrosły.

Całkowity wolumen płatności w systemie PayPal wzrósł o 15% do 387,7 miliardów dolarów, podczas gdy wolumen transakcji związanych z marką wzrósł o 6%. Przychody z transakcji wzrosły o 7% do 6,7 miliarda dolarów, podczas gdy przychody z tytułu wartości dodanej wzrosły o 25% do 764 milionów dolarów.

Wyniki te, w połączeniu z malejącymi marżami, oznaczają, że spółka nie rozwija się tak szybko, jak wcześniej. Niemniej jednak można przedstawić argumenty za inwestycją w spółkę. Ma mocny bilans i aktywnie zwraca pieniądze akcjonariuszom poprzez wykupy własne.

Firma wykorzystała niską cenę akcji do nabycia akcji o wartości ponad 4,4 miliarda dolarów. W efekcie łączna liczba wyemitowanych akcji spadła do 1,08 mld w porównaniu z 1,18 mld w 2021 r.

PayPal stał się dość niedowartościowany. Jego mnożnik forward PE wynosi 9,66, czyli jest niższy niż 18,62 dla S&P 500. PayPal ma również forward EV do EBITDA i forward P/S na poziomie odpowiednio 8,18 i 2,04. Wszystkie te wskaźniki są znacznie niższe niż liczby historyczne.

Prognoza cen akcji PayPal

Na wykresie 1D widzimy, że cena akcji PYPL kształtowała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w trendzie spadkowym. Akcje utworzyły kanał zniżkowy, który jest pokazany na niebiesko. Ostatnie odbicie nastąpiło po ponownym teście akcji przez dolną stronę kanału.

Obecnie przesunął się nieco poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy wolumen poruszał się w bok. Wrócił do środkowej linii kanału regresji.

Dlatego uważam, że akcje PayPal mają długoterminową wartość. Jednak pomimo niedawnego odbicia, dane techniczne sugerują, że sytuacja jeszcze się nie wyczerpała.

Zamiast tego zalecam kupowanie, jeśli przekroczy opór na poziomie 57,35 USD, przy czym początkowy take-profit będzie stanowić górną część kanału na poziomie 70 USD. Przełamanie powyżej tego poziomu potwierdzi zwyżkowy trend i ponownie przetestuje kluczowy punkt na poziomie 76,53 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.