Cena akcji Adyen odbija się: czy są to najlepsze holenderskie akcje do kupienia?

Cena akcji Adyen (AMS: ADYEN) wzrosła w czwartek, gdy inwestorzy wiwatowali dla zrównoważonych perspektyw spółki. Wzrosła o ponad 30%, zgodnie z moją wcześniejszą prognozą. Pomimo tego powrotu Adyen utrzymuje się o około 70% poniżej najwyższego poziomu podczas pandemii.

Nowa normalność w fintechach

Firmy Fintech stoją przed momentem rozliczenia, ponieważ wzrost, jaki odnotowały w ostatniej dekadzie, wyhamował. Większość firm, takich jak PayPal, Block, Shift4Payments, Toast i Affirm, odnotowała rekordowy wzrost w erze niskich stóp procentowych.

W rezultacie firmy te stały się przedsiębiorstwami wartymi wiele miliardów dolarów. W szczytowym momencie całkowita kapitalizacja rynkowa PayPala wzrosła do ponad 300 miliardów dolarów. Podobnie Block, spółka-matka Square, została wyceniona na ponad 120 miliardów dolarów.

To samo dotyczy Adyen, holenderskiej firmy płatniczej. Wycena ta była uzasadniona dynamicznym rozwojem spółki. Na przykład jego roczne przychody wyniosły 1,01 miliarda euro w 2017 r., 1,65 miliarda euro w 2018 r., 2,66 miliarda euro w 2019 r. i 6 miliardów euro w 2021 r.

Wzrost ten nastąpił, gdy firmy z całego świata zaczęły wykorzystywać technologię i płatności cyfrowe. Dotyczyło to zarówno dużych firm, jak i małych start-upów, które były w dużym stopniu finansowane przez spółki venture capital. Obecnie Adyen zalicza do swoich klientów takie firmy jak Uber, Bolt i Virgin Hotels.

Rozwój firm fintech eksplodował podczas Covid-19, kiedy większość firm i klientów zdecydowała się na handel elektroniczny. W tym okresie firmy te odnotowały wzrost, którego osiągnięcie mogło zająć lata.

Ostatnio jednak warunki biznesowe uległy zmianie. Chociaż ludzie nadal robią zakupy w Internecie, wolumen transakcji spadł do normalnego poziomu. Ponadto wiele firm ma już dostawcę usług płatniczych. Historycznie rzecz biorąc, firmy mają tendencję do utrzymywania dostawców usług płatniczych przez długi czas, ponieważ zmiana może być kosztowna i czasochłonna.

Jednocześnie rosnące stopy procentowe doprowadziły do słabych wydatków konsumenckich i niższych opłat dla firm fintech. Co więcej, Adyen działa w wysoce konkurencyjnej branży, w której dominują również takie firmy jak Stripe, PayPal i Shift4 Payments.

Prognoza cen akcji Adyen

Dlatego w obliczu tego zamieszania pojawia się pytanie, czy inwestowanie w spółki fintechowe takie jak Adyen ma sens. W wydanym w tym tygodniu oświadczeniu firma Adyen podała, że jej przychody przetworzone w trzecim kwartale wzrosły o 21% rok do roku, do 243,1 mln euro.

Jej przychody netto wzrosły o 22% do 413 mln euro. Wolumeny rozwiązań cyfrowych spadły o 21%, a przychody z rozwiązań Unified Commerce wzrosły o 25%. Liczby te oznaczają, że Adyen w dalszym ciągu wykazuje silny wzrost. Niemniej jednak zarząd uważa, że w ciągu najbliższych kilku lat rozwój firmy ulegnie spowolnieniu.

W rezultacie obniżył swoje wytyczne na kolejne trzy lata, wzywając do wprowadzenia zakresu od niskiego do wysokiego 20%. Wcześniej oczekiwano, że przychody wzrosną o 20–30%. W notatce analityk Bloomberg stwierdził :

„Obniżone prognozy Adyen dotyczące wzrostu przychodów netto (od niskich 20% do wysokich 20%) i marży Ebitda powyżej 50% w 2026 r. (w porównaniu z długoterminowym celem 65%) są teraz bliższe konsensusu i odzwierciedlają konkurencję w branży płatniczej oraz pogorszenie tło gospodarcze.”

Adyen, zgodnie z oczekiwaniami, nie rozwija się tak szybko, jak kilka lat temu. Jest to zrozumiałe, gdyż nie oczekiwano, że jego wzrost będzie trwał wiecznie. Dlatego nadal uważam, że spółka jest dobrą inwestycją, ponieważ staje się wartościową spółką.

Firma ma solidną bazę klientów i więcej możliwości zwiększania przychodów ze sprzedaży krzyżowej. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w dłuższej perspektywie akcje będą nadal rosły. Ta nowa normalność będzie oznaczać wolniejszy wzrost i potencjalnie wyższą rentowność.

Podejrzewam, że w dłuższej perspektywie cena akcji Adyen wzrośnie do kluczowego poziomu oporu na poziomie 1150, najniższego wahania w maju 2022 r.

