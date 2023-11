Indeks Nikkei 225: uformował się zwyżkowy wzór po nowym bodźcu w Japonii

Indeks Nikkei 225 odbił się w ciągu ostatnich kilku dni, a kurs wymiany USD/JPY osiągnął najwyższy poziom od ponad trzech dekad. Indeks wzrósł do najwyższego poziomu 32 700 jenów, znacznie wyższego niż najniższy poziom z poprzedniego miesiąca wynoszący 30 250 jenów. Zbliża się do najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 34 000 jenów.

Nowy bodziec w Japonii

Indeks Nikkei 225 znajdował się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w silnym trendzie zwyżkowym, gdy inwestorzy powrócili w stronę akcji japońskich. Odbicie to zbiegło się w czasie ze wzrostem amerykańskich akcji.

Indeks Dow Jones wzrósł do najwyższego poziomu 34 113 dolarów, około 5,50% powyżej najniższego punktu w październiku. Inne indeksy, takie jak Nasdaq 100 i S&P 500, również podskoczyły. W większości przypadków te globalne indeksy są ze sobą ściśle powiązane.

Drugim głównym katalizatorem wzrostu akcji japońskich akcji jest decyzja rządu o wprowadzeniu nowej polityki stymulacyjnej. Rząd kraju zgodził się na nowy pakiet stymulacyjny o wartości 44 miliardów dolarów, który ma ożywić gospodarkę.

Środki te będą pochodzić z emisji nowych obligacji rządowych oraz z 3,9 bln nadwyżek środków z ubiegłorocznego budżetu. W ramach środków obejmie także dodatkową pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz ulgi podatkowe.

Nowy pakiet stymulacyjny zostanie pozytywnie przyjęty przez kadrę kierowniczą japońskiej firmy. Prawdopodobnie jednak pogorszy to sytuację Japonii i jej wrażliwej waluty, która w tym roku spadła. W ciągu ostatnich kilku lat kurs jena japońskiego spadł o ponad 30%.

Pakiety stymulacyjne, zwłaszcza te w Stanach Zjednoczonych, pomogły w podsyceniu inflacji i trudności gospodarczych w gospodarce. W ramach reakcji na Covid-19 rząd amerykański i Fed wydrukowały biliony dolarów, które przekazały osobom fizycznym i firmom.

Bodziec dla Japonii nadejdzie w czasie, gdy gospodarka nie jest w złym stanie. Choć inflacja wzrosła, pozostaje poniżej poziomu w krajach porównawczych, takich jak Stany Zjednoczone i Korea Południowa.

Największy ruch w indeksie Nikkei 225 miał Softbank. Cena akcji Softbanku wzrosła o ponad 1% nawet po złożeniu przez WeWork wniosku o ochronę przed upadłością. Stracił na WeWork ponad 15 miliardów dolarów. Sprzedaż netto Softbanku wyniosła 1,6 biliona jenów, a strata netto wyniosła ponad 931 miliardów jenów.

Sony, także jedna z największych firm rozrywkowych, podała, że jej przychody wyniosły 2,8 biliona jenów, a zysk operacyjny wyniósł 263 miliardy. Największą słabością był biznes chipowy.

Prognoza indeksu Nikkei 225

Wykres Nikkei sporządzony przez TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku tygodni indeks Nikkei 225 powrócił do wzrostów. Ponownie przetestował ważny opór na poziomie 32 500 jenów, czyli górną część kanału spadkowego. Pozostał powyżej 50-dniowej i 25-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy Indeks Względnej Siły (rsi) przesunął się powyżej punktu neutralnego.

Dlatego perspektywy dla indeksu Nikkei są na razie optymistyczne, ponieważ utworzył się on w formacji opadającego klina poszerzającego. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie 33 956 jenów, najwyższy punkt w tym roku.

