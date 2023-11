Wzór BTC to dobra wiadomość dla OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Bitcoin powrócił. Wraz ze wzrostem popytu jego cena wzrosła do najwyższego od roku poziomu 37 000 dolarów. Cena BTC wzrosła o ponad 137% od najniższego punktu w 2022 roku. W rezultacie całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut zbliża się do 1,4 biliona dolarów. Tendencja ta doprowadziła do większego wzrostu w przypadku większości kryptowalut, takich jak OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano i Solana.

Dlaczego cena Bitcoina rośnie

Istnieje kilka powodów, dla których cena Bitcoina rośnie. Po pierwsze, najnowszą wiadomością był raport Bloomberga, który stwierdził, że otworzyło się potencjalne okno zatwierdzenia Bitcoin ETF. W czwartek otwarto okno do zatwierdzenia przez Blackrock’s, Franklin Templeton i Invesco. Analitycy oczekują, że zatwierdzenie nastąpi do 10 stycznia.

Po drugie, cena Bitcoina gwałtownie rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania otwartymi kontraktami futures. Dane pokazują, że otwarte zainteresowanie CME po raz pierwszy w historii wzrosło do 100 tys. BTC. W sumie zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi na Bitcoin wzrosło w czwartek do najwyższego poziomu 15,9 miliarda dolarów, co stanowi najwyższy poziom od 7 kwietnia ubiegłego roku. Większość tego otwartego zainteresowania dotyczy Binance, CME, OKX i Deribit.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

Po trzecie, cena BTC wzrosła z powodu Rezerwy Federalnej. Bank w swojej decyzji z zeszłego tygodnia pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Pozostawiło to także otwarte drzwi do dalszych podwyżek stóp procentowych. Większość analityków uważa jednak, że bank nie podniesie ponownie stóp procentowych.

W rezultacie amerykańskie akcje wzrosły, a rentowności obligacji spadły. Rentowność obligacji 10-letnich i 30-letnich spadła odpowiednio do 4,54% i 4,6%. Różnica między obligacjami 10-letnimi i 2-letnimi spadła do minus 44,58. W większości okresów Bitcoin radzi sobie dobrze, gdy rentowność obligacji spada.

Co więcej, cena Bitcoina wzrosła ze względu na oczekiwania dotyczące halvingu, który nastąpi w kwietniu. Bitcoin radzi sobie znacznie przed wydarzeniem halvingu, ponieważ zmniejsza podaż.

Co najważniejsze, moneta podskoczyła, ponieważ potwierdziła, że jest prawdziwym aktywem. Przetrwał wiele ważnych wydarzeń ostatniej dekady. Do najważniejszych wydarzeń zalicza się upadek Mt Gox, FTX, Terra, Three Arrows i Celsjusza. Radził sobie również dobrze w środowisku wysokich stóp procentowych.

Altcoiny na korzyść

Wzrost Bitcoina może doprowadzić do większej zwyżki dla innych altcoinów. Cena Chainlink (LINK) wzrosła do najwyższego poziomu 7,33 USD, co stanowi około 50% najniższego poziomu z czerwca tego roku. Moneta prawdopodobnie na tym skorzysta, ponieważ inne kryptowaluty odbiją się. Skorzysta także na rozwoju tokenizacji i zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Inne tokeny, które odniosą korzyści, to tokeny scentralizowanych i zdecentralizowanych finansów (DeFi). Tokeny takie jak OKB, Huobi Token (HT) i Uniswap (UNI) odniosą korzyści w miarę wzrostu popytu na kryptowaluty. Większość z tych giełd odnotowała większy wolumen w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Inne altcoiny, które mogą na tym skorzystać, to Tron, Solana i Cardano. Tokeny te są jednymi z największych graczy w branży kryptowalut. Rzeczywiście, indeks Tron (TRX) wzrósł do maksimum na poziomie 0,10 dolara i oscyluje w pobliżu najwyższego punktu od 2021 roku.

Podobnie ceny Solany i Cardano poszybowały w górę o ponad 50% od najniższego poziomu w tym roku. Tendencja ta prawdopodobnie będzie nadal rosnąć w nadchodzących miesiącach, jeśli rajd Bitcoina nabierze tempa.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.