Cisco kupuje prywatną firmę zajmującą się sieciami i bezpieczeństwem

Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) zdecydowało się na zakup Isovalent – firmy z siedzibą w Cupertino w Kalifornii, zajmującej się sieciami i bezpieczeństwem. Jej akcje są lekko na czerwono w momencie pisania.

Co to oznacza dla Cisco Systems?

Gigant technologiczny oczekuje, że to przejęcie pomoże ulepszyć jego możliwości w zakresie bezpiecznych sieci.

Szczegóły finansowe umowy, która według niej zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale 2024 roku, pozostają nieznane. Jeetu Patel – wiceprezes wykonawczy Cisco Systems, powiedział dzisiaj w komunikacie prasowym :

Cisco będzie opierać się na mocy Cilium opartej na otwartym kodzie źródłowym, aby stworzyć naprawdę unikalne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i obsługi sieci w wielu chmurach, aby pomóc klientom uprościć i przyspieszyć ich podróże po transformacji cyfrowej.

W listopadzie spółka notowana na Nasdaq opublikowała optymistyczne prognozy na cały rok finansowy. Jednak w pierwszym kwartale finansowym Cisco przekroczyło szacunki Street.

Cisco niedawno kupiło również Splunk

Przejęcie Isovalent będzie „opierać się na wizji Cisco Security Cloud”. Jak podano w czwartkowym komunikacie prasowym, firma zajmująca się obsługą sieci i papierami wartościowymi będzie nadal oferować swoje produkty pod nowym właścicielem.

Cisco Systems Inc potwierdziło również dzisiaj, że po sfinalizowaniu wspomnianej transakcji doda pracowników prywatnej firmy do swojej grupy Security Business Group.

Wiadomość ta pojawia się kilka miesięcy po tym, jak technologiczny tytan oznajmił, że przejmie Splunk Inc za około 28 miliardów dolarów, aby zwiększyć swój wpływ na cyberbezpieczeństwo, jak poinformował tutaj Invezz.

Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „Trzymaj” dla akcji Cisco Systems, która obecnie spadła o ponad 15% w porównaniu z ich najwyższym poziomem od początku roku na początku września.

