Prognozy cen kryptowalut: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

Krypto-bonanza trwała w tym tygodniu, co doprowadziło wielu inwestorów do wygenerowania silnych zwrotów. Większość graczy, którzy odnieśli największe zyski, to znani gracze, szczególnie ci z ekosystemu Solana. Sama Solana wzrosła i stała się piątą co do wielkości kryptowalutą na świecie.

Pod powierzchnią kilka innych kryptowalut radzi sobie dobrze, a rajd kryptowalut nabiera tempa. Oto niektóre z najpopularniejszych kryptowalut, które warto obejrzeć w weekend, w tym Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) i Oasis Network (ROSE).

Sieć Oaz | RÓŻA

Cena Oasis Network była jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut w tym roku. ROSE, token sieci wzrósł do najwyższego poziomu 0,1161 dolara, najwyższego poziomu od sierpnia ubiegłego roku. Podskoczył o ponad 208% od najniższego poziomu w tym roku.

Sieć Oasis podskoczyła ze względu na kryptowalutową bonanzę i najnowsze wiadomości o ekosystemie. Największą wiadomością w ekosystemie była aktualizacja Mainnet Eden, dzięki której Oasis Core 23.0.x stał się funkcjonalny.

Eden wprowadził kilka ważnych funkcjonalności w ekosystemie. Na przykład osoby delegujące w ekosystemie mogą głosować nad propozycjami ładu w łańcuchu, równoległymi środowiskami wykonawczymi, głosowaniem parametrów i natychmiastową synchronizacją.

Token ROSE przesunął się powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 0,086 USD, najwyższego punktu z 15 lutego. Przeskoczył także nieco powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 0,1161 USD, co stanowiło najwyższe wahanie w sierpniu ubiegłego roku.

ROSE również przeskoczyła powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) i Oscylator Stochastyczny przesunęły się do punktu wykupienia. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena Oasis Network będzie nadal rosła, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 0,15 USD.

Finanse Cryptex | CTX

Cryptex Finance (CTX) to kryptowaluta o małej kapitalizacji, która cieszy się dużą popularnością wśród day traderów. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 11 milionów dolarów. Token CTX wziął również udział w niedawnym trendzie byka na rynku kryptowalut, gdy wzrósł z najniższego poziomu od początku roku wynoszącego 0,69 USD do najwyższego poziomu 3,15 USD.

W szczytowym momencie cena Cryptex Finance wzrosła o ponad 385% w porównaniu z najniższym poziomem w tym roku. Pozostaje powyżej 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Oscylatory monety przesunęły się w dół, a Indeks Siły Względnej dryfował do punktu neutralnego wynoszącego 50. Ponadto oscylator stochastyczny przesunął się poniżej punktu neutralnego.

Jednakże moneta utworzyła wzór podwójnego wierzchołka przy cenie 3,12 dolara, którego dekolt wynosił 1,54 dolara. Dlatego perspektywy dla monety są niedźwiedzie, ponieważ sprzedawcy celują w dekolt na poziomie 1,54 dolara.

Prognoza cen DigiByte

Cena tokena DigiByte (DGB) była ostatnio jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut. Wzrósł o ponad 56% od najniższego poziomu w tym roku i obecnie utrzymuje się na najwyższym poziomie od 6 lipca. Token wzrósł powyżej 50-dniowej i 25-dniowej EMA, podczas gdy Indeks Względnej Siły wskazał w górę.

Cena DigiByte przeskoczyła ważny punkt oporu na poziomie 0,0088 USD, a najwyższa zmiana miała miejsce 13 listopada i 13 lipca. Dlatego perspektywy ceny tokena DGB są bycze, a kolejny poziom do obserwacji to 0,108 USD, czyli około 20% powyżej obecnego poziomu. Najwyższy wzrost nastąpił 19 kwietnia.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.