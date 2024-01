BYD twierdzi, że sprzedaż jej pojazdów wzrosła o 62% w 2023 r

W poniedziałek w centrum uwagi znajduje się spółka BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) po odnotowaniu ogromnego wzrostu sprzedaży pojazdów rok do roku w 2023 r.

Ile pojazdów sprzedało BYD w ubiegłym roku?

Firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi sprzedała w zeszłym roku łącznie nieco ponad 3,0 miliona sztuk, co stanowi wzrost o prawie 62% w porównaniu z rokiem 2022.

Jak wynika z dzisiejszego komunikatu prasowego, 1,6 miliona z nich to pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami, a pozostałe to hybrydy typu plug-in.

Wiadomość ta pojawia się około kilka miesięcy po tym, jak spółka BYD Company Limited podała, że w trzecim kwartale finansowym jej zyski osiągnęły najwyższy w historii poziom 1,42 miliarda dolarów. Chiński producent samochodów ujawnił niedawno plany utworzenia fabryki na Węgrzech.

Należy zauważyć, że spółka BYD Company Limited zakończyła ostatni rok spadkiem o 35% w porównaniu do najwyższego poziomu z lutego 2023 r.

Akcje BYD vs Tesla: Analityk wybiera stronę

W poniedziałek firma z siedzibą w Shenzhen podała również, że w grudniu sprzedała 340 178 pojazdów elektrycznych i hybrydowych na baterie. Ponad połowa z nich była w pełni elektryczna.

Dzieląc się swoimi poglądami na temat zarówno BYD Company Limited, jak i jej głównego rywala – Tesli Inc, analityk Canaccord Genuity, George Gianarikas, powiedział niedawno w „The Exchange” CNBC:

Tesla prawdopodobnie zostanie przejęta z punktu widzenia jednostki, ale z czasem wygra bitwę o udział w zyskach.

Jego rekomendacja kupuj dla TSLA za USD jest połączona z ceną docelową na poziomie 267 USD, co sugeruje wzrost o około 8,0% w tym miejscu. Z kolei Berkshire Hathaway – międzynarodowy konglomerat Warrena Buffetta, stwierdził w zeszłym roku, że BYD znacznie wyprzedził Teslę w Chinach (dowiedz się więcej).

