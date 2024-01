Ceny Tezos (XTZ) rosną, ale obawy dotyczące akcji NFT i DeFi pozostają

Cena Tezos utrzymała się w środę całkiem nieźle, podczas gdy kryptowaluty poruszały się w bok. Token XTZ wzrósł do najwyższego poziomu 1,10 dolara od 19 kwietnia. Podskoczył o ponad 78% od najniższego poziomu w 2023 r., co dało mu kapitalizację rynkową na poziomie ponad 1 miliarda dolarów.

Wzrost Tezos spowalnia

Tezos to wiodąca sieć blockchain, dobrze znana ze swoich znaczących partnerstw. Firma współpracuje z Manchesterem United, McLarenem, Misfits Gaming i Ubisoftem.

Są to czołowi gracze w swoich branżach. Manchester United to jedna z czołowych drużyn piłkarskich angielskiej Premier League (EPL), a McLaren to czołowy zespół w Formule 1. Ubisoft to jedna z czołowych firm zajmujących się grami na świecie, posiadająca takie tytuły jak Assassins Creed, Avatar i Prince of Persia.

Nadal istnieją obawy dotyczące wpływu ogromnych budżetów marketingowych na firmy z branży kryptowalut. Na przykład Crypto.com jest prawdopodobnie największym reklamodawcą, ale jego udział w rynku zmalał. Niedawno pisałem o Velas , firmie blockchain, która była głównym reklamodawcą Ferrari w sezonie 2022.

Najnowsze dane pokazują, że Tezos nie odniósł znaczących korzyści dzięki tym partnerstwom. Dane na jego stronie internetowej pokazują, że liczba kontraktów w jego ekosystemie spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W grudniu obsłużyło ponad 3,3 mln transakcji, w porównaniu z 2,5 mln w listopadzie. Transakcje te oscylowały od 3,9 mln w lutym ubiegłego roku do 2,5 mln w sierpniu.

Liczba transakcji Tezos

Udział Tezos w rynku tokenów niezamiennych (NFT) jest również dość niewielki. Z danych CryptoSlam wynika, że całkowita sprzedaż NFT spadła w ciągu ostatnich 30 dni o 8,14% do 902 tys. dolarów. Ma mniej niż 4000 sprzedawców i kupujących. Dla kontrastu, w tym samym okresie Bitcoin obsłużył ponad 869 milionów dolarów.

Udział Tezos w rynku finansów zdecentralizowanych (DeFi) jest również dość niewielki. Całkowita wartość zablokowana sieci (TVL) wynosi zaledwie 65 milionów dolarów. Większość tych aktywów znajduje się w Youves, Tezos Liquidity Baking i KordFi.

Prognoza cen Tezos

Wykres dzienny pokazuje, że cena tokena XTZ od kilku miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym. Ten rajd nie wynika z wewnętrznego wzrostu. Zamiast tego jest to część trwającego sezonu altcoinowego. Pozostał on powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Indeks względnej siły (RSI) nadal rośnie, podczas gdy wskaźnik MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego. Dlatego też dane techniczne sugerują, że cena monety będzie nadal rosła, gdyż kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 1,47 dolara, co stanowi najwyższą wartość od lutego ubiegłego roku.

