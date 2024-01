W miarę jak świat kryptowalut tętni oczekiwaniem, pojawiają się silne wskazówki, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może zatwierdzić pierwszy punktowy fundusz ETF Bitcoin, a spekulacje wskazują na potencjalne uruchomienie 11 stycznia. Dzieje się tak w kontekście prognozy, którą przedstawiliśmy, omawiając, dlaczego SEC zatwierdzi ETF-y spot BTC pomimo negatywnych prognoz Matrixport i WhaleWire.

Oprócz tego rewolucyjny gracz, Bitbot, przygotowuje się do zapewnienia inwestorom pełnej opieki nad ich aktywami, oferując przewagę konkurencyjną nad inwestorami instytucjonalnymi. Przyjrzyjmy się szczegółom potencjalnego zatwierdzenia ETF, przełomowym funkcjom Bitbota i nadchodzącej przedsprzedaży tokenów BITBOT, która rozpocznie się 17 stycznia.

Wskazówka dotycząca uruchomienia ETF Bitcoin w dniu 11 stycznia

Długo oczekiwane zatwierdzenie przez SEC Bitcoin ETF może stać się rzeczywistością wcześniej niż oczekiwano. Według analityka Bloomberga, Erica Balchunasa, wiele wskazuje na to, że SEC może ogłosić zatwierdzenie już w przyszłym tygodniu, przygotowując grunt pod rozpoczęcie handlu w czwartek (11 stycznia 2024 roku) lub piątek (12 stycznia 2024 roku).

Reuters now basically reporting same thing…



Amended S-1s due by 8amET on Mon & potential approval Tues or Wed (which *could* mean possible launch Thurs or Fri).



SEC only asking for "minor" changes.



One source indicated SEC Commissioner vote likely to take place on Wed fwiw.

Wiadomość ta wywołała poruszenie w społeczności kryptowalutowej, a inwestorzy z niecierpliwością czekają na potencjalny kamień milowy, który może znacząco wpłynąć na rynek kryptowalut.

Bitbot: telegramowy bot oferujący pełną opiekę i narzędzia instytucjonalne

W środku tej ekscytacji Bitbot wyłania się jako przełomowy gracz w przestrzeni kryptowalut. Bitbot, telegramowy bot handlowy, jest gotowy zaoferować inwestorom i traderom bezprecedensowy poziom kontroli nad ich aktywami.

To, co wyróżnia Bitbota, to jego zaangażowanie w zapewnienie użytkownikom pełnej opieki nad aktywami, dając im narzędzia klasy instytucjonalnej. Posunięcie to ma na celu wyrównanie szans, umożliwiając inwestorom detalicznym konkurowanie z gigantami instytucjonalnymi na równych zasadach.

Ponieważ rynki kryptowalut przeżywają odrodzenie, wizja Bitbota jest zgodna z rosnącym trendem inwestorów detalicznych poszukujących większej kontroli i wyrafinowanych narzędzi do poruszania się po zmieniającym się krajobrazie. Zwrócenie uwagi na handel spotowy i gwałtowny wzrost cen Bitcoina dodatkowo pozycjonują Bitbota na czele tej fali wolności finansowej.

Przedsprzedaż tokenów Bitbot rozpoczyna się 17 stycznia

Emocje związane z Bitbotem nasilają się wraz z ogłoszeniem nadchodzącej przedsprzedaży tokenów, która rozpocznie się 17 stycznia. Przy całkowitej podaży tokenów wynoszącej 1,000,000,000, Bitbot zamierza sprzedać 30% swoich tokenów w 8 etapach przedsprzedaży. To strategiczne posunięcie nie tylko napędza rozwój, ale także zapewnia namacalną użyteczność i wartość dla inwestorów w miarę ewolucji tokena. Dodatkowo, 20% tokenów będzie przechowywane przez zespół programistów Bitbota, aby utrzymać ciągły rozwój, co oznacza zaangażowanie w długoterminowy wzrost.

Zaangażowanie Bitbota w bezpieczeństwo jest widoczne dzięki partnerstwu z Knightsafe, otwartą, przejrzystą i zdecentralizowaną usługą samodzielnego przechowywania zasobów cyfrowych. Wykorzystując technologię MPC (Multi-Party Computation), Bitbot zapewnia użytkownikom niezrównaną prywatność i dokładność. Funkcje bezpieczeństwa, takie jak Anti MEV Bot i środki przeciwdziałające narkotykom, dodatkowo wzmacniają zaangażowanie Bitbota w tworzenie bezpiecznego środowiska handlowego.

Podsumowanie

W miarę jak społeczność kryptowalutowa przygotowuje się do potencjalnego zatwierdzenia ETF Bitcoin, krajobraz ma przejść transformacyjną zmianę. Skrzyżowanie narzędzi instytucjonalnych Bitbota i szerszej ewolucji rynku wywołanej zatwierdzeniem ETF stanowi wyjątkową okazję dla inwestorów. Jednak trwająca walka prawna między SEC a Coinbase, głównym graczem w przestrzeni kryptowalut, dodaje warstwę złożoności do rozwijającej się narracji.

W 2024 roku, z wydarzeniem halvingu Bitcoina na horyzoncie i trendami rynkowymi wskazującymi na potencjalną nową hossę, Bitbot jest gotowy do wywołania fal na rynku. Konkurując z perełkami o dużej kapitalizacji i podążając za falami szaleństw kryptowalutowych, Bitbot pozycjonuje się jako dynamiczna siła w sektorze botów handlowych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.