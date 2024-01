Zatwierdzone fundusze ETF Spot Bitcoin. Czego się dzisiaj spodziewać?

Po dekadzie oczekiwań i przeszkód regulacyjnych Stany Zjednoczone w końcu dały skinienie głową w celu wykrycia funduszy ETF będących przedmiotem obrotu giełdowego Bitcoin. Tę przełomową decyzję ogłosiła w środę po południu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Te długo oczekiwane produkty finansowe zadebiutują na głównych rynkach USA, w tym na NYSE, Cboe Global Markets i Nasdaq, przy wsparciu znaczących firm handlowych gotowych zwiększyć płynność.

Wczesne godziny handlu przygotowały scenę

Copy link to section

Handel tymi innowacyjnymi funduszami ETF mógłby rozpocząć się już o godzinie 4:00 czasu wschodniego (10:00 UTC), na długo przed tradycyjnymi ceremoniami otwarcia amerykańskich giełd. Posunięcie to stanowi znaczący krok w kierunku integracji kryptowalut z głównymi rynkami finansowymi.

Rewolucyjne inwestycje detaliczne i instytucjonalne

Copy link to section

Te fundusze ETF mają zmienić krajobraz zarówno dla klientów detalicznych, jak i tradycyjnych instytucji finansowych. Klienci mogą teraz uzyskać dostęp do zmian cen Bitcoina (BTC) za pośrednictwem konwencjonalnych aplikacji i kont maklerskich. Tymczasem instytucje mogą inwestować w Bitcoin bez poruszania się po zawiłościach giełd kryptowalut.

Sheila Warren, dyrektor generalna Crypto Council for Innovation, mówi:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Wprowadzenie spotowego funduszu ETF na Bitcoin to nie tylko kwestia dynamiki rynku, to także katalizator ewolucji regulacyjnej. Wymaga to ram uwzględniających wyjątkowy charakter kryptowalut, co potencjalnie prowadzi do bardziej odpowiednich i świadomych polityk regulacyjnych w przestrzeni kryptograficznej.

Spotowy fundusz ETF na Bitcoin jest prekursorem mnóstwa innowacyjnych produktów i usług finansowych, które wykraczają poza granicę pomiędzy tradycyjnymi finansami a kryptowalutami, poszerzając horyzont tego, co jest możliwe w ekosystemie kryptowalut.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Przygotowane pule płynności

Copy link to section

Mając na celu uruchomienie 11 kasowych funduszy ETF na Bitcoina – i miliardy aktywów już przystosowanych do debiutu – dostawcy płynności i animatorzy rynku pilnie się przygotowywali. Oczekuje się, że programy płynnościowe i naturalne zabezpieczenia giełdy NYSE dla animatorów rynku zapewnią dynamiczny i płynny rynek.

Współpraca BlackRock i Coinbase

Copy link to section

BlackRock, dzięki partnerstwu z Coinbase, będzie gotowy wywrzeć znaczący wpływ na ten nowy rynek. Chociaż szczegółowe dane dotyczące aktywów zarządzanych przez fundusz ETF Bitcoin nie są ujawnione, dokonano znaczącej inwestycji zalążkowej o wartości 100 000 dolarów, co podkreśla długoterminowe zaangażowanie firmy w to przedsięwzięcie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.