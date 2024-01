Przedsprzedaż Pullix osiąga 3,5 mln USD, gdy hybrydowa giełda kryptowalut przyciąga inwestorów

Rok 2024 zapowiada się ekscytująco dla kursów kryptowalut. Na rynku zadebiutował nie tylko pierwszy Bitcoin ETF, ale także rozwija się nowa era CEX-DEX. Pullix, nadchodząca platforma kryptowalutowa, łączy te dwa rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom płynne doświadczenie. W szóstym etapie przedsprzedaży inwestorzy zgromadzili ponad 3,5 mln USD natywnego tokena $PLX. W związku z tym analitycy przewidują nawet 100-krotny wzrost wartości tokena w 2024 roku.

Pullix – hybrydowa giełda CEX i DEX

Dwie popularne giełdy na rynkach kryptowalut to giełdy scentralizowane i zdecentralizowane. Każda ma swoje zalety i wady.

Mówiąc o scentralizowanych giełdach, kluczowym wyzwaniem były kwestie bezpieczeństwa. Giełdy te mają tę wadę, że użytkownicy nie mają kontroli nad swoimi kluczami prywatnymi. Jest to niepokojące, ponieważ użytkownicy muszą ufać protokołom bezpieczeństwa giełdy, aby chronić swoje fundusze.

Niemniej jednak inwestorzy uwielbiają scentralizowane giełdy za ich dużą płynność i wiele aktywów będących przedmiotem obrotu. Ta sama zaleta wysokiej płynności jest niedostępna dla użytkowników giełd zdecentralizowanych. Zdecentralizowani użytkownicy giełd mają jednak pełną kontrolę nad swoimi środkami dzięki kluczom prywatnym.

Drażliwa kwestia DEX/CEX zainspirowała Pullix, który rozwiązuje wyzwania obu światów. Z jednej strony Pullix oferuje wysoką płynność, ponieważ platforma zawiera wiele aktywów, w przeciwieństwie do DEX. Inwestorzy handlują kryptowalutami obok tradycyjnych aktywów, takich jak fundusze ETF, towary, forex i akcje. Pullix zapewnia również płynność, współpracując z instytucjonalnymi dostawcami płynności, takimi jak największe banki.

Z drugiej strony, Pullix rozwiązuje kłopotliwą kwestię bezpieczeństwa CEX, dając użytkownikom kontrolę nad ich funduszami. Użytkownicy posiadają klucze prywatne, za pomocą których mogą uzyskać dostęp do swoich aktywów. Bardziej innowacyjna niż CEX, platforma jest tak skonstruowana, że użytkownicy nie muszą przechodzić KYC, aby handlować. Wystarczy zarejestrować się za pomocą wiadomości e-mail i rozpocząć, dzięki czemu łatwość wejścia jest niska w porównaniu do CEX.

Czy Pullix to atrakcyjna inwestycja?

Era platform CEX i DEX może właśnie chwiać się w posadach po niezadowalających wynikach osiąganych na przestrzeni lat. Ponieważ inwestorzy wskazują na ich pułapki, platforma, która rozwiązuje problemy, z pewnością zyska na popularności. Jak pokazuje sukces przedsprzedaży, Pullix może stać się sensacyjnym projektem, pomagając w gwałtownym wzroście ceny swojego tokena.

Dość ekscytujące jest również to, że Pullix został zaprojektowany jako platforma o wysokim zwrocie. Posiadacze tokenów otrzymują udział w dziennych przychodach generowanych na platformie dzięki funkcji trade-to-earn.

Notowane kryptowaluty są również dostępne do stakingu w celu uzyskania pasywnego dochodu. Inne sposoby uczenia się na platformie obejmują yield farming i zapewnianie płynności.

Poza tym Pullix ma być platformą niskokosztową. Użytkownicy są obciążani zerowymi prowizjami i cieszą się wąskimi spreadami, aby zmaksymalizować swoje dochody z kryptowalut. Transakcje mogą być zawierane z depozytem zabezpieczającym, z dźwignią do 1000:1.

Inwestycja w Pullix może przynieść 100-krotny zysk

Zasadniczo Pullix jest wspierany przez solidną platformę, która obiecuje wyleczyć bolączki swoich poprzedników. Wraz z upadkami giełd takich jak FTX i małą popularnością DEX-ów, Pullix może odnieść sukces. Tokeny giełdowe wzrosły ponad 100-krotnie po uruchomieniu, dzięki czemu Pullix jest kandydatem do podobnego zysku. Wartość spekulacyjna tokena jest nadal wysoka, a prognoza ta jest osiągalna w 2024 roku.

W przyszłości Pullix może osiągnąć wyższe marże. Możliwości zarobkowe, korzyści i unikalna rola kryptowaluty mogą napędzić popyt na token. Dzięki temu token może rosnąć wykładniczo, stając się jednym z najczęściej wymienianych i najbardziej wartościowych. Inwestorzy mogą kupić token na stronie internetowej projektu, podczas gdy cena w przedsprzedaży rośnie na każdym etapie.