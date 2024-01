Bitcoin wycofał się w ostatnich dniach, ale eksperci pozostają przekonani, że ten rok będzie silny dla największej na świecie kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej.

Bitcoin może osiągnąć nowy szczyt w 2024 roku

Copy link to section

Vijay Ayyar – wiceprezes CoinDCX, na przykład, spodziewa się, że BTC osiągnie nowy szczyt w nadchodzących miesiącach. W niedawnym wywiadzie powiedział:

Jeśli wierzyć sentymentowi, potencjalnie patrzymy na przyspieszony ruch do nowych rekordów wszechczasów jeszcze w tym roku.

Byczy pogląd Ayyara opiera się przede wszystkim na funduszach ETF Bitcoin, które Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych zatwierdziła w zeszłym tygodniu. Oczekuje się, że fundusze giełdowe zwiększą zainteresowanie instytucjonalne Bitcoinem – a związany z tym napływ kapitału prawdopodobnie spowoduje znaczny wzrost jego ceny.

Historycznie jednak Bitcoin prawie nigdy nie zyskiwał w próżni. Ma on tendencję do odbijania się w całej przestrzeni kryptowalutowej, gdy pozytywne czynniki zaczynają korzystnie wpływać na cenę BTC. Można więc sobie wyobrazić, że oczekiwany wzrost cen Bitcoina pomoże w tym roku wschodzącym projektom kryptowalutowym, takim jak Bitbot.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Bitbot – krótkie wprowadzenie

Copy link to section

Bitbot to bot handlowy na Telegramie, który chce upewnić się, że jak najlepiej wykorzysta się oczekiwany wzrost kryptowalut w 2024 roku.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Zasadniczo zapewnia on inwestorom detalicznym dostęp do narzędzi handlowych klasy instytucjonalnej, które pomagają zmaksymalizować zyski i zminimalizować ryzyko, jakie trzeba podjąć podczas handlu na rynku kryptowalut.

Co ważniejsze, jest to pierwszy bezobsługowy bot handlowy, co oznacza dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy zdecydują się polegać na Bitbocie. Na swojej stronie internetowej Bitbot określa swoją misję jako:

Umieszczenie narzędzi klasy instytucjonalnej w rękach inwestorów detalicznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez nadzór MPC.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Bitbot? Odwiedź stronę internetową pod tym linkiem.

W jaki sposób Bitbot jest inwestycją samą w sobie?

Copy link to section

Tym, co sprawia, że Bitbot jest jeszcze bardziej interesujący, jest jego natywny token, który napędza wszystko, co oznacza ta platforma.

Przedsprzedaż tokena Bitbot zaplanowano na 17 stycznia. Inwestowanie w niego jest sposobem na bycie częścią tej społeczności i kwalifikowanie się do uczestnictwa i korzystania z ekskluzywnego modelu podziału przychodów, który tworzy dla ciebie dodatkowe źródło dochodu.

Bitbot obiecuje również dostęp do ograniczonych funkcji dla tych, którzy posiadają jego natywny token. Obejmują one handel kopiami, skaner klejnotów i dodatkowy pasywny dochód, jeśli uczestniczysz również w programie poleceń.

Należy pamiętać, że Bitbot wykorzysta “część alokacji w przedsprzedaży na konkursy – pierwszym z nich jest konkurs o wartości 100,000 USD”, jak podano na stronie internetowej. Możesz dołączyć do listy mailingowej, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami, gdy Bibot uruchomi przedsprzedaż pod tym linkiem.

Inne pozytywne czynniki dotyczące kryptowalut mogą pomóc Bitbot

Copy link to section

Należy pamiętać, że nie będzie można zrealizować zysków z inwestycji w Bitbot podczas przedsprzedaży, ponieważ tokeny zostaną wydane dopiero po zakończeniu przedsprzedaży.

Jednak po zakończeniu przedsprzedaży natywny token Bitbot prawdopodobnie znajdzie miejsce na znanej giełdzie kryptowalut, która ma tendencję do zwiększania popytu, co ostatecznie skutkuje kolejnym wzrostem ceny tokena kryptowalutowego.

Według Statista oczekuje się, że rynek kryptowalut będzie rósł w rocznym tempie nieco ponad 10%. Jest to rodzaj wzrostu, który można wykorzystać, decydując się na zakup Bitbota już dziś.

Wreszcie, istnieją inne krótkoterminowe wiatry, które mogą również przynieść korzyści Bitbotowi. Na przykład Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych może kilkakrotnie obniżyć stopy procentowe w 2024 roku, zwiększając tym samym zainteresowanie ryzykownymi aktywami, takimi jak kryptowaluty.

Do tego dochodzi jeszcze halving Bitcoina, który również zaplanowany jest na nadchodzący kwiecień. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Bitbocie i jego nadchodzącej przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.