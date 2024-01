Szacunkowa wartość netto Winklevoss Twins w miarę odbicia kryptowalut

Niedawny wzrost cen kryptowalut doprowadził do zmiany majątku netto kluczowych graczy w branży. Według Bloomberga majątek Changpeng Zhao, popularnie zwanego CZ, wzrósł do ponad 26 miliardów dolarów. Forbes szacuje jego majątek na 15 miliardów dolarów, co czyni go jednym z najbogatszych graczy w branży.

Brian Armstrong, założyciel Coinbase, również dodał miliardy do swojego majątku netto w związku ze wzrostem akcji firmy. Bloomberg szacuje jego majątek netto na 5,4 miliarda dolarów, a Forbes na 5,8 miliarda dolarów. Cena akcji Coinbase wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co dało jej kapitalizację rynkową na poziomie ponad 31 miliardów dolarów.

Wartość netto bliźniaków Winklevoss

Tymczasem bliźniaki Winklevoss również zwiększyły swoją wartość netto w ciągu ostatnich kilku miesięcy, pomimo poważnych wyzwań. Tyler i Cameron Winklevoss powiązują większość swojego majątku z Gemini, giełdą kryptowalut, którą utworzyli.

Gemini to obecnie jedna z największych giełd na świecie. Podobnie jak inne giełdy, Gemini przeżyło wstrząsy w 2022 r. wraz ze spadkiem cen kryptowalut i załamaniem FTX . W rezultacie Tyler i Cameron byli zmuszeni pożyczyć Gemini 100 milionów dolarów, aby utrzymać go na rynku.

Znaleźli się także pod presją w związku z bankructwem Genesis, wiodącej firmy należącej do Digital Currency Group. Bliźniacy inwestowali w firmę, ale według New York Post udało im się wypłacić ponad 280 milionów dolarów, zanim upadła.

Winklevoss Twins również stanęła przed wyzwaniem, ponieważ SEC pozwała Gemini, twierdząc, że giełda oferowała niezarejestrowane papiery wartościowe. SEC pozwała także Genesis, Coinbase i Kraken za oferowanie tych papierów wartościowych.

Według Forbesa majątek Camerona i Tylera Winklevossa wynosi 1,4 miliarda dolarów. Oprócz posiadania Gemini, obaj posiadają także tysiące Bitcoinów. W rezultacie odnieśli korzyści, ponieważ Bitcoin wzrósł z 15 000 dolarów w grudniu 2022 r. do ponad 40 000 dolarów.

Gemini zostało wycenione na ponad 7,1 miliarda dolarów podczas zbiórki w 2021 roku. Ponieważ jest to prywatna firma bez publicznie dostępnych danych finansowych, trudno ustalić jej prawdziwą wycenę. Jednak sądząc po wynikach Coinbase, możemy założyć, że utrzymała ona swoją wycenę powyżej 7 miliardów dolarów.

Świadomi inwestorzy

Bliźniacy Winklevoss wyrośli na doświadczonych inwestorów. Większość swojego majątku wygenerowali dzięki Facebookowi, który dał im 65 milionów dolarów w gotówce i akcjach. W pozwie obaj argumentowali, że Facebook był ich pomysłem i że Mark Zuckerberg im go ukradł.

Oznacza to, że zamienili te fundusze na miliardy dolarów, inwestując w Bitcoin, Gemini i prawdopodobnie inne kryptowaluty. Są także właścicielami Winklevoss Capital, spółki kapitału wysokiego ryzyka, która zainwestowała między innymi w kilka firm, takich jak Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co i Tezos. Work & Co zostało niedawno przejęte przez Accenture.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.