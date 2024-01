USD/CAD: Loonie na krawędzi przed raportem o inflacji w Kanadzie

W poniedziałek para USD/CAD kontynuowała trend wzrostowy, gdy inwestorzy ponownie skupili się na nadchodzącym raporcie o inflacji w Kanadzie. Para osiągnęła najwyższy poziom 1,3430, najwyższy punkt od 14 grudnia. Wzrósł o ponad 1,92% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku.

Nadchodzą dane o inflacji w Kanadzie

Kluczowym katalizatorem raportu USD/CAD będzie nadchodzący raport o inflacji konsumenckiej w Kanadzie. Ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekują, że dane pokażą, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł z 3,1% w listopadzie do 3,3% w grudniu. W ujęciu miesięcznym ekonomiści oczekują, że dane pokażą, że inflacja spadła o 0,1%.

Oczekuje się, że inflacja bazowa, która wyklucza zmienne ceny żywności i energii, wyniesie 2,9%, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z 2,8% w poprzednim miesiącu. Jeśli ekonomiści są dokładni, liczby te będą oznaczać, że Bank of Canada (BoC) ma więcej pracy do wykonania.

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, kluczowym czynnikiem inflacyjnym jest rynek mieszkaniowy, na którym wzrosły czynsze w kluczowych miastach. W rezultacie rząd Kanady planuje spowolnić liczbę studentów zagranicznych w kraju. Tych studentów, których łącznie jest ponad 800 tys., oskarżono o podwyższanie czynszów.

Za małą liczbę zapasów na rynku obwinia się również kanadyjski sektor mieszkaniowy. To jednak może się zmienić, gdyż oczekuje się, że liczba rozpoczętych inwestycji wzrośnie o ponad 243 tys. domów.

Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, istnieje prawdopodobieństwo, że Bank of Canada (BoC) rozważy podwyżkę stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Alternatywnie bank rozważy pozostawienie ich na dłużej w niezmienionym stanie.

Dane o inflacji w Kanadzie zostaną opublikowane kilka dni po opublikowaniu przez USA wysokich danych o inflacji. Według BLS, zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł z 3,2% w listopadzie do 3,4% w grudniu wraz ze wzrostem kosztów mieszkań.

Analiza techniczna USD/CAD

Wykres USD/CAD sporządzony przez TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs USD do CAD od kilku dni znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Kurs przesunął się nieco powyżej 25-dniowej średniej kroczącej. Pozostaje poniżej 50-dniowej średniej kroczącej.

W tym samym czasie wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się powyżej 50, podczas gdy oscylator stochastyczny wskoczył do punktu wykupienia. Para również pozostała poniżej chmury Ichimoku. Dlatego para prawdopodobnie powróci do trendu spadkowego po raporcie o inflacji w Kanadzie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.